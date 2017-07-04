Аркадий Володось – гость “Ереванских перспектив”

Вчера в концертном зале Арама Хачатуряна с огромным успехом прошел первый в Ереване и во всем регионе сольный концерт замечательного пианиста Аркадия Володося. Выступление состоялось в рамках фестиваля «Ереванские перспективы» под высоким покровительством президента Сержа Саргсяна.

Ереванская публика с нетерпением ожидала всемирно известного музыканта-виртуоза: ведь его приезд ожидался еще в начале июня, к сожалению, тогда он приболел. Но лучше позже, чем вообще… Специально, чтобы подготовить «арамхачатуряновский» рояль Sternwey and Sons, к Володосю прибыл фирменный настройщик. Аркадий Володось, несмотря на мировое признание, в Ереване мало кому был знаком своей игрой «вживую». Концерту предшествовали длительные переговоры с музыкантом.

Слава виртуоза давно идет впереди Володося, в чем убедилась ереванская публика, услышав его исполнение шедевров Шопена, Брамса и Шуберта. Всем было ясно: Володось обладает фантастической техникой. Недаром критики утверждают, что в мире равных ему нет. Пианисту 45, он уроженец Санкт-Петербурга. Родился в музыкальной семье и поначалу о карьере пианиста не помышлял. Главным преподавателем в училище при Московской консерватории считает Галину Егиазарову. «Она была первым человеком, который сказал, что я буду пианистом, - отмечает Аркадий Володось. – Если бы я ее не встретил, я бы вообще бросил играть на рояле. Она учила меня Музыке…» В 19 лет он уехал из России к отцу во Францию. Сейчас живет в Испании, играет всего 30 концертов в год, в основном сольных. В последние годы старается меньше выезжать из Европы, хотя ждут его повсюду. Конечно же, не отказывает в удовольствии изредка выступать с наилучшими коллективами мира: с филармоническими коллективами Берлина, Израиля, Лондона, Нью-Йорка и другими; с симфоническими оркестрами Бостона, Чикаго, Парижа, руководимыми такими звездными дирижерами, как Мазель, Гергиев, Озава, Эшенбах и рядом других. Вместе с тем Володось говорит, что не любит играть с оркестром. Ему видней, но, наверное, все же чуточку лукавит. В излюбленном репертуаре пианиста Шуберт, Шуман, Брамс, Бетховен, Лист, Рахманинов, Скрябин, Равель, испанские композиторы.

Аркадий Володось всю жизнь не любил конкурсы и ни в одном не участвовал. И вообще считает, что музыку нужно играть и слушать, а говорить о ней нечего. В целом же он оптимист во всем: и в музыке, и в жизни.

Аркадия Володося считают продолжателем традиций Рахманинова и Горовица, а это дорогого стоит. Он подлинный мастер рояля!