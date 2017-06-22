“Я не совсем понимаю, что значит быть армянским, русским или американским виолончелистом”

Недавно на Мальте прошел Международный музыкальный фестиваль. Звездой третьего вечера стал молодой армянский виолончелист Нарек Ахназарян – победитель Конкурса имени Чайковского 2011 года и обладатель гран-при этого музыкального форума. После победы на этом конкурсе перед Ахназаряном открылись двери самых престижных мировых сцен. Он сделал впечатляющую карьеру и вошел в виолончельную элиту мира, хотя ему нет и тридцати. Напомним, Нарек Ахназарян уроженец Еревана, родился в музыкальной семье, учился в школе им.Саят-Нова. С 12 лет продолжил обучение в Москве: закончил Московскую консерваторию, был стипендиантом фонда Ростроповича, Минкультуры России и других. Среди его учителей был сам Мстислав Ростропович. Успешно выступает с концертами по всему миру. В плотном графике Нарека также концерты в родном городе. Одно из последних громких выступлений Нарека Ахназаряна прошло недавно в лондонском зале King`s Place. Он был представлен как востребованный во всем мире музыкант, в «личной» программе которого отражено «армянское наследие и русские традиции». Последнее время Нарек играет на виолончели работы знаменитого Гварнери. Предлагаем интервью музыканта, опубликованное на Muzcentrum.Ru.

-Мы находимся сейчас на острове Мальта, в его столице Валетта, на фестивале, который собрал здесь целую когорту знаменитостей, получивших признание во всем мире: Григорий Соколов, Сергей Бабаян, Ян Лисецкий, Юлиан Милкис, Андрей Гугнин… Как вам вообще этот фестиваль?

- Фестиваль, я должен сказать, потрясающий. Этот фестиваль – событие для Мальты в первую очередь. Несмотря на то, что остров маленький, тут на удивление активная классическая жизнь, на самом деле. Появление этого фестиваля – это явление фантастическое. А приезд на него этих всех замечательных музыкантов большого стоит. Не каждый большой и активный мегаполис может похвастаться и позволить себе такое созвездие музыкантов в одном фестивале. А играть здесь и видеть свое имя в программке рядом с такими именами, как Григорий Соколов, Сергей Бабаян безумно приятно и большая честь для меня.

- Вы сегодня принадлежите, в определенной степени, к музыкальной элите виолончелистов. Я знаю, что вы общались с Йо Йо Ма и с другими большими виолончелистами. Вы последователь Мстислава Леопольдовича, вы были одним из его последних учеников, и он был вашим наставником. И все это в довольно молодом возрасте. Каково принадлежать к подобной когорте знаменитостей?

- Я общаюсь, да, конечно, с рядом виолончелистов. Я безмерно уважаю всех своих коллег по цеху. Вспоминаю, как в прошлом году был замечательный фестиваль имени Григория Пятигорского в Лос-Анджелесе, где была просто потрясающая концентрация лучших виолончелистов в мире. Там был и Йо Йо Ма, и Лин Харрел, и Ральф Киршбаум, который и организовал этот фестиваль, и Миша Майский, которого я безумно уважаю и дружу, и очень люблю, и Давид Герингас, Трульс Мерк и так далее. Мы все вместе ехали в ресторан на открытие фестиваля, все загрузились, все-все-все, в один большой автобус и едем. И когда мы выходили, человек, который стоял рядом с автобусом, сказал: «Слушайте, выглядит, будто “Реал Мадрид” выходит из своего автобуса». Действительно, были собраны самые сливки. Я очень люблю своих коллег и мне невероятно интересно чему-то у них учиться и делиться с ними какими-то идеями.

- Вы остались армянским виолончелистом или вы уже далеко за пределами Армении?

- Знаете, я не совсем понимаю, что значит быть армянским, русским или американским виолончелистом. Я – армянин. Я родился армянином и умру армянином, независимо от того, где я буду жить. И я всегда себя чувствую армянином и везде у меня в афишах и программах написано: «Армянский виолончелист». И даже несмотря на то, что я больше 15 лет прожил в Москве, фактически большую часть своей жизни, у меня был выбор на конкурсе Чайковского выступать как русский виолончелист или как армянский. Представлять Россию или Армению. И для меня не было ни секунды сомнений, что я должен представлять Армению. При всей моей любви к России в душе я чувствую себя как минимум настолько же русским, сколько и армянином. Потому что я впитал в себя русскую культуру. Это Гоголь, это Пушкин, это Чайковский, Толстой и так далее…

- Но, с другой стороны, это Комитас, это Бабаджанян, это Хачатурян, это масса замечательных художников, масса замечательных писателей…

- Да. Совершенно верно. Я горжусь тем, что я армянин. Я горжусь тем, что я принадлежу к той нации, из которой вышли такие гении, как Комитас, Хачатурян, Сарьян и так далее. И я считаю своим долгом и в какой-то мере миссией всегда оставаться армянином и всегда нести эту культуру, быть, извиняюсь за высокопарность, послом армянской культуры во всем мире. Я считаю это своим долгом как гражданина Армении и как армянина.

- Что делает с молодым музыкантом конкурс? Подталкивает его или же в один момент делает его знаменитым? Или же является трамплином для последующей карьеры?

- Я думаю, все вместе. В первую очередь конкурс закаляет. И смотря, какой конкурс. Ведь я победил не только в конкурсе Чайковского, до этого участвовал в нескольких других конкурсах. Где-то побеждал, в других становился лауреатом. Но всякий раз каждый конкурс чуть более закалял меня. Ментально, физически, морально. Но конкурс Чайковского, несомненно, отличается от всех других. В 2011 году маэстро Валерий Абисалович Гергиев полностью изменил облик и суть конкурса. До этого конкурс Чайковского хотя и был весьма престижным, но победа или звание лауреата на нем не давали ощутимого прогресса в карьере. Так было по крайней мере последние лет двадцать. Валерий Абисалович пригласил на конкурс представителей международного музыкального менеджмента и руководителей известных концертных залов, была онлайн трансляция по всему миру. И в результате после победы я заключил контракт с тремя солидными мировыми менеджментами. И это, я считаю, стало самым важным достижением конкурса. Да, приятно, когда получаешь призовые деньги. Да, статус победителя щекочет твое эго. А дальше что? Нужен прогресс, нужно открыть двери концертных залов, нужны новые возможности. Победа на конкурсе открыла передо мной новые потрясающие горизонты. Благодаря конкурсу Чайковского я играю с ведущими мировыми оркестрами в прославленных залах по всему миру.

- Что происходит сейчас? Надо сохранять высочайший исполнительский уровень и в то же время играть весьма солидное число концертов, которое предлагают менеджеры. И их нужно играть, иначе «вылетишь из обоймы».

- Знаете, есть музыканты, которым требуется многодневная подготовка к концерту. Я отношусь к другому типу музыкантов, которые развиваются на сцене. Для меня сложнее просидеть без концерта, скажем, неделю или две, занимаясь по несколько часов в день, пытаясь что-то улучшить, в поисках каких-то идей. Я саморазвиваюсь на сцене, непосредственно до и после концерта. Я отношу себя к разряду музыкантов, таких как Валерий Гергиев, Денис Мацуев, у которых огромное число концертов… У меня, конечно, нет 220 концертов в год, как у Дениса Мацуева… Для меня это был бы перебор. Но Денису это нравится, это его ритм жизни. У меня несколько другой ритм, но я не из тех музыкантов, которым нужна недельная или двухнедельная подготовка к концерту. Для меня это имеет обратный эффект: после какого-то определенного количества часов занятий я начинаю играть менее интересно. То есть пропадает некая свежесть.

- Откуда появляются эти новые идеи?

- Все вместе. Знаете, жизнь – это такой комплекс разных аспектов, что я не понимаю людей, которые ограничивают себя только чтением книг и общением с определенным типом людей. Скажем, музыканты с музыкантами, бизнесмены с бизнесменами, и так далее, экономисты с экономистами. Я считаю, жизнь настолько разнообразная штука, что мне необходимо общаться с очень разным типом людей. Большинство моих друзей – не музыканты. Кто-то футболист, кто-то бармен, бизнесмен и так далее. У каждого я черпаю что-то новое и учусь чему-то. То же самое в развлечении, в хобби. Я не мыслю своей жизни без книг, без кино, без футбола, без вкусной еды, которая тоже вдохновляет. Ведь во всем есть мастерство, искусство. К примеру, я с детства слышал от своих родителей, от старших, что компьютерные игры – это зло, это зараза. Да, это может быть злом, я согласен. Но, как сказал Джавахарлал Неру, все надо в меру. Я не приемлю никаких клише, что вот это не принято, это плохо. Не может быть такого. Я постоянно слушаю любую музыку. На самом деле, признаюсь вам честно, у меня в плеере очень мало классической музыки. И если я большую часть своей жизни являюсь классическим музыкантом, играю и учу классическую музыку, то если я ее еще и буду постоянно слушать в плеере, для меня это перебор.

Беседовал Йосси ТАВОР