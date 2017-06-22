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В Номере // КУЛЬТУРА // “Я не совсем понимаю, что значит быть армянским, русским или американским виолончелистом”

“Я не совсем понимаю, что значит быть армянским, русским или американским виолончелистом”

Недавно на Мальте прошел Международный музыкальный фестиваль. Звездой третьего вечера стал молодой армянский виолончелист Нарек Ахназарян – победитель Конкурса имени Чайковского 2011 года и обладатель гран-при этого музыкального форума. После победы на этом конкурсе перед Ахназаряном открылись двери самых престижных мировых сцен. Он сделал впечатляющую карьеру и вошел в виолончельную элиту мира, хотя ему нет и тридцати. Напомним, Нарек Ахназарян уроженец Еревана, родился в музыкальной семье, учился в школе им.Саят-Нова. С 12 лет продолжил обучение в Москве: закончил Московскую консерваторию, был стипендиантом фонда Ростроповича, Минкультуры России и других. Среди его учителей был сам Мстислав Ростропович. Успешно выступает с концертами по всему миру. В плотном графике Нарека также концерты в родном городе. Одно из последних громких выступлений Нарека Ахназаряна прошло недавно в лондонском зале King`s Place. Он был представлен как востребованный во всем мире музыкант, в «личной» программе которого отражено «армянское наследие и русские традиции». Последнее время Нарек играет на виолончели работы знаменитого Гварнери. Предлагаем интервью музыканта, опубликованное на Muzcentrum.Ru.

-Мы находимся сейчас на острове Мальта, в его столице Валетта, на фестивале, который собрал здесь целую когорту знаменитостей, получивших признание во всем мире: Григорий Соколов, Сергей Бабаян, Ян Лисецкий, Юлиан Милкис, Андрей Гугнин… Как вам вообще этот фестиваль?

- Фестиваль, я должен сказать, потрясающий. Этот фестиваль – событие для Мальты в первую очередь. Несмотря на то, что остров маленький, тут на удивление активная классическая жизнь, на самом деле. Появление этого фестиваля – это явление фантастическое. А приезд на него этих всех замечательных музыкантов большого стоит. Не каждый большой и активный мегаполис может похвастаться и позволить себе такое созвездие музыкантов в одном фестивале. А играть здесь и видеть свое имя в программке рядом с такими именами, как Григорий Соколов, Сергей Бабаян безумно приятно и большая честь для меня.

- Вы сегодня принадлежите, в определенной степени, к музыкальной элите виолончелистов. Я знаю, что вы общались с Йо Йо Ма и с другими большими виолончелистами. Вы последователь Мстислава Леопольдовича, вы были одним из его последних учеников, и он был вашим наставником. И все это в довольно молодом возрасте. Каково принадлежать к подобной когорте знаменитостей?

- Я общаюсь, да, конечно, с рядом виолончелистов. Я безмерно уважаю всех своих коллег по цеху. Вспоминаю, как в прошлом году был замечательный фестиваль имени Григория Пятигорского в Лос-Анджелесе, где была просто потрясающая концентрация лучших виолончелистов в мире. Там был и Йо Йо Ма, и Лин Харрел, и Ральф Киршбаум, который и организовал этот фестиваль, и Миша Майский, которого я безумно уважаю и дружу, и очень люблю, и Давид Герингас, Трульс Мерк и так далее. Мы все вместе ехали в ресторан на открытие фестиваля, все загрузились, все-все-все, в один большой автобус и едем. И когда мы выходили, человек, который стоял рядом с автобусом, сказал: «Слушайте, выглядит, будто “Реал Мадрид” выходит из своего автобуса». Действительно, были собраны самые сливки. Я очень люблю своих коллег и мне невероятно интересно чему-то у них учиться и делиться с ними какими-то идеями.

- Вы остались армянским виолончелистом или вы уже далеко за пределами Армении?

- Знаете, я не совсем понимаю, что значит быть армянским, русским или американским виолончелистом. Я – армянин. Я родился армянином и умру армянином, независимо от того, где я буду жить. И я всегда себя чувствую армянином и везде у меня в афишах и программах написано: «Армянский виолончелист». И даже несмотря на то, что я больше 15 лет прожил в Москве, фактически большую часть своей жизни, у меня был выбор на конкурсе Чайковского выступать как русский виолончелист или как армянский. Представлять Россию или Армению. И для меня не было ни секунды сомнений, что я должен представлять Армению. При всей моей любви к России в душе я чувствую себя как минимум настолько же русским, сколько и армянином. Потому что я впитал в себя русскую культуру. Это Гоголь, это Пушкин, это Чайковский, Толстой и так далее…

- Но, с другой стороны, это Комитас, это Бабаджанян, это Хачатурян, это масса замечательных художников, масса замечательных писателей…

- Да. Совершенно верно. Я горжусь тем, что я армянин. Я горжусь тем, что я принадлежу к той нации, из которой вышли такие гении, как Комитас, Хачатурян, Сарьян и так далее. И я считаю своим долгом и в какой-то мере миссией всегда оставаться армянином и всегда нести эту культуру, быть, извиняюсь за высокопарность, послом армянской культуры во всем мире. Я считаю это своим долгом как гражданина Армении и как армянина.

- Что делает с молодым музыкантом конкурс? Подталкивает его или же в один момент делает его знаменитым? Или же является трамплином для последующей карьеры?

- Я думаю, все вместе. В первую очередь конкурс закаляет. И смотря, какой конкурс. Ведь я победил не только в конкурсе Чайковского, до этого участвовал в нескольких других конкурсах. Где-то побеждал, в других становился лауреатом. Но всякий раз каждый конкурс чуть более закалял меня. Ментально, физически, морально. Но конкурс Чайковского, несомненно, отличается от всех других. В 2011 году маэстро Валерий Абисалович Гергиев полностью изменил облик и суть конкурса. До этого конкурс Чайковского хотя и был весьма престижным, но победа или звание лауреата на нем не давали ощутимого прогресса в карьере. Так было по крайней мере последние лет двадцать. Валерий Абисалович пригласил на конкурс представителей международного музыкального менеджмента и руководителей известных концертных залов, была онлайн трансляция по всему миру. И в результате после победы я заключил контракт с тремя солидными мировыми менеджментами. И это, я считаю, стало самым важным достижением конкурса. Да, приятно, когда получаешь призовые деньги. Да, статус победителя щекочет твое эго. А дальше что? Нужен прогресс, нужно открыть двери концертных залов, нужны новые возможности. Победа на конкурсе открыла передо мной новые потрясающие горизонты. Благодаря конкурсу Чайковского я играю с ведущими мировыми оркестрами в прославленных залах по всему миру.

- Что происходит сейчас? Надо сохранять высочайший исполнительский уровень и в то же время играть весьма солидное число концертов, которое предлагают менеджеры. И их нужно играть, иначе «вылетишь из обоймы».

- Знаете, есть музыканты, которым требуется многодневная подготовка к концерту. Я отношусь к другому типу музыкантов, которые развиваются на сцене. Для меня сложнее просидеть без концерта, скажем, неделю или две, занимаясь по несколько часов в день, пытаясь что-то улучшить, в поисках каких-то идей. Я саморазвиваюсь на сцене, непосредственно до и после концерта. Я отношу себя к разряду музыкантов, таких как Валерий Гергиев, Денис Мацуев, у которых огромное число концертов… У меня, конечно, нет 220 концертов в год, как у Дениса Мацуева… Для меня это был бы перебор. Но Денису это нравится, это его ритм жизни. У меня несколько другой ритм, но я не из тех музыкантов, которым нужна недельная или двухнедельная подготовка к концерту. Для меня это имеет обратный эффект: после какого-то определенного количества часов занятий я начинаю играть менее интересно. То есть пропадает некая свежесть.

- Откуда появляются эти новые идеи?

- Все вместе. Знаете, жизнь – это такой комплекс разных аспектов, что я не понимаю людей, которые ограничивают себя только чтением книг и общением с определенным типом людей. Скажем, музыканты с музыкантами, бизнесмены с бизнесменами, и так далее, экономисты с экономистами. Я считаю, жизнь настолько разнообразная штука, что мне необходимо общаться с очень разным типом людей. Большинство моих друзей – не музыканты. Кто-то футболист, кто-то бармен, бизнесмен и так далее. У каждого я черпаю что-то новое и учусь чему-то. То же самое в развлечении, в хобби. Я не мыслю своей жизни без книг, без кино, без футбола, без вкусной еды, которая тоже вдохновляет. Ведь во всем есть мастерство, искусство. К примеру, я с детства слышал от своих родителей, от старших, что компьютерные игры – это зло, это зараза. Да, это может быть злом, я согласен. Но, как сказал Джавахарлал Неру, все надо в меру. Я не приемлю никаких клише, что вот это не принято, это плохо. Не может быть такого. Я постоянно слушаю любую музыку. На самом деле, признаюсь вам честно, у меня в плеере очень мало классической музыки. И если я большую часть своей жизни являюсь классическим музыкантом, играю и учу классическую музыку, то если я ее еще и буду постоянно слушать в плеере, для меня это перебор.

Беседовал Йосси ТАВОР

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