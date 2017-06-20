“Параджанов мне часто повторял: не может быть, что ты грузин...”

С большим успехом в Ереване проходит фестиваль, посвященный известному грузинскому композитору и педагогу, народному артисту СССР Гие Канчели (на снимке с Георгием Данелия). Сегодня вечером также прозвучат произведения именитого маэстро. Однако сам Канчели настроен менее оптимистично и думает, что эта «очная» встреча с ереванским слушателем будет последней. Причина тому – состояние здоровья.

Как заявил вчера прославленный музыкант на встрече с журналистами, последний раз он был в Ереване, где у него много близких друзей, семь лет назад. «Откровенно говоря, думаю, что это будет мой последний приезд сюда. Я имею в виду состояние моего здоровья. Ну а если Бог даст и я еще раз сюда попаду, я буду счастлив», - сказал 81-летний композитор. По словам Канчели, он долго и крепко дружил со многими армянскими композиторами, среди которых были Эдвард Мирзоян, Лазарь Сарьян, Авет Тертерян. «Я не могу сейчас перечислить всех, но все это было связано с моей жизнью в Дилижане, с Домом творчества композиторов, куда я на протяжении многих лет систематически приезжал», - добавил артист.

Кстати, «НВ» неоднократно обращалась в своих публикациях к творчеству и судьбе настоящего интеллигента и человека искусства - обаятельному и талантливому автору семи симфоний и многих других сочинений, а также музыки к спектаклям и фильмам, в числе которых – «Не горюй!», «Мимино», «Ханума», «Слезы капали», «Кин-дза-дза», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Паспорт», «Орел и решка», «Фортуна». Более того, газета выявила «армянский след» в биографии композитора – особенно после выхода книги «Гия Канчели в диалогах». Несколько сугубо «армянских» эпизодов мы предлагаем читателям сегодня.

Не Канчели, а Канчавели...

…Я на самом деле не Канчели, а Канчавели. Это мой дедушка ее так укоротил. И получилось, что мой папа носил фамилию Канчели, а его родной брат — Канчавели. В нашей родной деревне, на западе Грузии, все Канчавели. Кстати, корень обоих вариантов этой фамилии — цапля. Только первая буква — не простое “к”, а как бы с придыханием “кх”. У меня по этому поводу была потрясающая история с Параджановым. Интерес к моим национальным корням пробудила у него опера “Музыка для живых”, в которую он буквально влюбился. Серго не пропускал ни одного спектакля и все время приводил с собой каких-то гостей. Когда оперу повезли на гастроли в Большой театр, он отправился в Москву. Потом поехал за нею в Ереван. А когда ему впервые разрешили выехать из Советского Союза и он попал в Амстердам, где у него брали интервью, он тоже говорил об этой опере.

Параджанов мне часто повторял: не может быть, что ты грузин, наверное, у тебя армянские корни. Я отшучивался: все возможно. А Стуруа, говорит, грузинский еврей. Параджанов считал, что создать в искусстве что-то стоящее могут либо армяне, либо евреи, а грузины умеют только кутить.

— Насколько я понимаю, вы на него не обижались.

— Конечно, нет…

Зато какая «параджановская» буква!

…Не менее забавный случай произошел, когда я прилетел в Ереван на гастроли Тбилисской оперы. Самолет приземлился только в 7 часов вечера, а спектакль начинался в 8. Пока я доехал до театра, публика уже была в зале. А там на огромной площади памятник Спендиарову, потом широкие каменные лестницы, потом высоченные двери — их несколько, но, как обычно при советской власти, действовала только одна. Поднимаясь по лестнице, слышу голос Параджанова, который считает: семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. В этот момент я оказался наверху и увидел, что Параджанов пропускает в театр каких-то людей. На числе четырнадцать он остановился, и мы остались на площадке вдвоем. Он повернулся ко мне и говорит: “Гия, вся армянская интеллигенция на твоей опере, больше здесь нету”. 14 человек! Тем не менее он все грозился привести неопровержимые доказательства моего армянского происхождения.

Развязка наступила, когда в Тбилиси приехал Спиваков с оркестром “Виртуозы Москвы” и с супругой (кстати сказать, армянкой). Они попросили меня познакомить их с Параджановым. Я договорился с Серго. Мы приехали, поставили машину и стали подниматься по железным лестницам — знаете, такой типичный тбилисский дворик с внутренними верандами. Я иду впереди, Сати с Володей за мной. Поднимаюсь — Параджанов сидит на веранде в роскошном халате. В руках у него огромный талмуд. И он его перелистывает. Никакого внимания не обращает на Спиваковых.

— Знаешь, что я сейчас делаю?

— Что?

— Я ищу твою фамилию.

И перелистывает. А меня внезапно осенило:

— Серго, — говорю, — ведь буквы “кх” нет в армянском алфавите. Как же я могу быть армянином, если у вас такой буквы вообще нет?

И тут он понял, что у него ничего не получится. Но не растерялся, посмотрел на меня, глаза такие веселые, и говорит:

— Да, ты прав. Но зато какая буква!

Импровизации Карлена Аветисяна - на уровне Баха

— ...Неповторимым колоритом старого Тифлиса овеяна написанная в 60-х пьеса под названием ...a’la duduki. И хотя пьеса давно забыта, название приобрело вторую жизнь 30 лет спустя, когда состоялась премьера симфонического произведения ...a’la duduki. Связаны ли между собой две пьесы с одинаковым названием?

— Конечно, связаны. Стимулом для создания обеих стали импровизации Карлена Аветисяна, необычайно колоритного тбилисского армянина и прекрасного музыканта. На протяжении многих лет он был первым трубачом эстрадного оркестра “Орэро”. Меня же приводило в восторг его умение имитировать на трубе звучание дудука. Стоило Карлену установить приплюснутую сурдинку и начать импровизировать, как мы оказывались в характерной для наигрышей дудукистов атмосфере грусти, одиночества и надежды. Я сочинил пьесу, где над педальной гармонией выписал партию для Карлена. Он долго мучился, а потом вдруг спросил:

— Гия, можно я не буду смотреть в ноты, а сыграю “от себя”?

— Конечно! — согласился я.

И он сыграл абсолютно гениально! А затем в течение двух недель мы с Джансугом Кахидзе сидели и расшифровывали его импровизации. Две недели! После этого опыта мое восхищение искусством Карлена еще более возросло. Помню, однажды мы с Джансугом, Бидзиной Квернадзе и Сулханом Насидзе (грузинские композиторы) возвращались домой после кутежа. По дороге я завел речь о том, что Карлен — великий музыкант. И они набросились на меня:

— Ты о нем говоришь так, будто он Бах.

А я упрямо твердил:

— Да, он Бах. То, что он делает, — на уровне Баха.

А Хачикян не композитор, а шофер

Отметим также, что талантливый композитор за собственные армянские пристрастия был готов пожертвовать даже своей «последней рубашкой». Вот как об одном таком случае из истории создания фильма «Мимино» вспоминал кинорежиссер Георгий Данелия.

… Вообще-то в сценарии второе место в мире занимала вода не из Дилижана, а из Ленинакана. Но Гия Канчели попросил меня (он каждое лето ездил в Дилижан в Дом творчества композиторов писать свои симфонии):

— А нельзя сделать так, чтобы этот Хачикян был не из Ленинакана, а из Дилижана?

— Нельзя.

— Почему?

— Потому что Дилижан — курорт. А Хачикян не композитор, а шофер.

— Но в Дилижане тоже шоферы есть.

На Канчели была симпатичная курточка, похожая на толстовку.

— Ты где эту куртку купил? — спро

сил я.

— Не помню.

— Красивая, — сказал я. — Я как раз такую ищу.

— На! — Канчели снял курточку и отдал мне. — Вымогатель!

Так Хачикян поселился в Дилижане…