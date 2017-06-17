“Театры отпустили в самостоятельное плавание и почему-то все пошло с левой ноги”

Народному артисту Армении, художественному руководителю и главному режиссеру ереванского театра музыкальной комедии им.А.Пароняна Ерванду Казанчяну исполнилось 80 лет. Президент Серж Саргсян тепло поздравил его с юбилеем. В послании главы правительства сказано: «Вы принадлежите к числу самоотверженных служителей армянского театра, Вы прошли богатый и содержательный творческий путь.

Ваша жизнь и дело являются блестящим проявлением преданного служения театральному искусству. Выполняя высокую миссию гражданина и интеллигента, Вы продолжаете творить, дарить свет и оптимизм зрителю, проповедуя непреходящие ценности добра и человеколюбия». Предлагаем интервью с Ервандом Казанчяном. Он рассказывает о себе, о своем театре и проблемах армянской сцены.

Актерские способности Ерванда Казанчяна проявились с юных лет, лет с 12-и. И к счастью – так случилось – он тут же появился на сцене ереванского ТЮЗа. Играл или изображал соответствующих возрасту персонажей. В год смерти вождя всех народов поступил в театрально-художественный институт. Стал актером драматического театра. Его учителем был сам Вардан Аджемян, это в армянской театральной действительности дорогого стоит. Получил назначение в Капанский (тогда Кафанский) театр. Играл не щадя себя. Но тут судьба сделала резкий разворот…

- Получилось так, что режиссер уехал на лечение и надолго задержался. А на носу плановый спектакль, который надо сдавать. В то время с рабочим графиком было строго. Главреж обратил взоры ко мне: сделай, говорит, спектакль, и точка. Я напрягся и, представьте, поставил. Не шедевр, но для первого раза вполне себе хороший. Главное, в труппе все были свои: 14 человек с курса Аджемяна-Гулакяна. Я тоже играл в этом спектакле. Через четыре года снова поступил в свой родной институт на режиссуру. Так к актерскому диплому прибавился режиссерский. Меня пригласили в Театр Сундукяна ассистентом режиссера, так все и началось.

- Режиссерская карьера началась, а что стало с актерской?

- К середине 60-х я актерское дело оставил, о чем очень жалею.

- Может быть преувеличиваю, но такое ощущение, что нынешние актеры все чувства обращают в крик или слезы, вульгарно жестикулируют. Больше, конечно в кино, в сериалах, ну и в театре тоже. Так?

- Что тут скажешь… Актеры периода независимости плохо образованны, мало читают, не имеют достаточного представления о культуре и не ориентируются в культурном пространстве. Откуда это, не знаю. Необъяснимо. Как-то незаметно наслоилось…

- Это главная театральная проблема?

- Нет. Меня больше всего беспокоит репертуарная политика. Раньше Министерство культуры регулировало процесс, причем достаточно разумно и взвешенно. Каждый театр имел спектакли армянские, русские, западные. Играли и классику, и современные вещи. И надо сказать, особого идеологического давления не испытывали. Сейчас театры отпустили в самостоятельное плавание и почему-то все пошло с левой ноги. Много ерунды появилось. Я, конечно, преувеличиваю, но не слишком. По моему убеждению, не лучшую роль в этом процессе играют внетеатральные спектакли, где ставят что попало.

- И телевидение?

- В свою очередь. Я внимательно слежу за телевидением и могу сказать, что об искусстве театра, о великих актерах и режиссерах телевидение рассказывает чрезвычайно редко. А как учиться актеру? Зато с каким удовольствием все каналы показывают аварии, всякие ЧП. Для чего? Какая польза от щекотания нервов?

- А как вы учились?

- Учились на примере больших актеров. Я видел Джанибекяна, Грачья Нерсисяна, Авета Аветисяна, Хорена Абрамяна, Бабкена Нерсисяна, Соса Саргсяна, Фрунзика, других. Сегодняшние никого и ничего не видят, кроме себя. Я часто вспоминаю, как в бытность мою в Кафане приехал к нам на спектакль Ваграм Папазян. Мы все набились посмотреть, как он гримируется. Это был потрясающий моноспектакль, мы млели от восторга: шутка ли, сам Ваграм – великий мастер. Урок на всю жизнь. Вдруг, помню, заскакивает в гримерку паникующий помреж: «Варпет, как быть со сценой?» А Папазян говорит: «Табуретка есть? Поставьте ее в центре. Лампочка есть? Пусть висит». И все: для великого актера этого было достаточно. Он играл Коррадо Джакомети. Мы окаменели, боялись пропустить слово Варпета. К слову, расскажу забавный случай с Давидом Мальяном, который был с делегацией театральных деятелей в Лондоне на 400-летии Шекспира. Программа предусмотрела также встречу с сэром Лоуренсом Оливье. Давид, по его словам, надеялся поговорить с легендой подольше. И придумал: с ходу начал, мол, сэр, мне ваш Отелло не нравится. Давид думал, что его вопрос, самый что ни есть замечательный, как бы затравка. Но Оливье был краток: «Вы сыграйте лучше». На том разговор с легендой о мастерстве актера завершился.

За более чем полвека Ерванд Казанчян был директором и художественным руководителем пяти театров Армении: в Академическом им.Сундукяна, в театре Гюмри, вернее Ленинакана, в Ереванском драматическом, в ТЮЗе, наконец с 1993 года в театре музкомедии им. А.Пароняна. Опыт мало сказать большой – гигантский. Еще он в 1995-2007 гг. эффективно руководил Союзом театральных деятелей. Преподавательской деятельностью занимается с 76-го. Поставил в театрах, на Общественном телевидении и радио более 150 спектаклей. Тем не менее со скромностью настоящего профессионала считает, что ему за 7-8 спектаклей «не стыдно». Определенно лукавит. Спектаклей, за которые не стыдно, на счету Ерванда Казанчяна гораздо больше.

- Сегодня в Армении 17 театров, в год около 40 премьер. Трудятся режиссеры, артисты, художники и т.д. – и ни строчки! Лет через тридцать скажут, что не было в независимой Армении театра.

- А что, разве перевелись театроведы, критики?

- Получается так. Я предлагаю: хвалите, громите, разнесите в пух и прах, но пишите. Пишите с толком, честно, грамотно. Не пишут.

- Жанр рецензии исчез помаленьку… Грустно. Как дела в вашем театре?

- Без цифр не обойтись. Сегодня идут 22 спектакля. На посещаемость не жалуемся: заполняемость – есть такое понятие – в среднем 60%. В условиях Армении очень даже неплохо. Скорее хорошо. По 5-8 лет показываем пьесы наших современных драматургов. О классиках и говорит нечего. Сундукян, Ширванзаде, Паронян, Отьян – уже очень много лет пользуются неизбывным спросом и любовью зрителей. Один только “Восточный дантист» идет уже 17 лет.

- Денег театру, конечно, не хватает? Вопрос некорректный, но актуальный.

- Не хватает в любом театре. У нас тем более. Мы ведь театр музыкальной комедии, без оркестра, хора, балета никак не обойтись. А еще 40 артистов. Объясню: в драмтеатре можно сделать спектакль с 4-5 артистами. В нашем театре это невозможно. Возможно, но…

- Повсюду идут сокращения, что будете делать?

- Бороться и доказывать, что сокращать в творческом составе некого. А вообще-то надоело попрошайничать. У нас были и есть меценаты. Так, Ральф Йирикян помог нам «воскресить» оперетту «Карине», а альбом к 85-летнему юбилею театра выходит при содействии Гагика Царукяна. Но постоянно надеяться на меценатов и благотворителей не очень, считаю, корректно. У них и других забот хватает. Надо решать вопрос финансирования другими способами. Вот в Прибалтике решили какой-то процент от табачной и алкогольной выручки передавать в сферу культуры. В попечительском совете «Комеди Франсез» есть представитель концерна Renault («Рено») и автогигант отстегивает деньги для театра. А мы наивно надеемся на мифический закон о театре. Какой закон, о чем? Я несколько лет был в комиссии по этому закону и могу сказать, что в законе, если он будет когда-либо, должен быть один пункт – о финансировании театров. Вот и весь закон.

- Как же, несмотря на скромный бюджет, вы смогли создать «дочернюю» сцену?

- Совсем не сцену, а маленький театр. Идея возникла давно с того дня, как благодаря техническому прогрессу отпала необходимость в задниках. А рисовали задники художники в довольно большом помещении под самой крышей. Я придумал устроить там театрик – мест на 70-80. Но опять все уткнулось в деньги. Министерство помочь не смогло. Помог случай. Как-то при встрече президент Саргсян спросил, в чем нуждается театр. Я рассказал о своей задумке. Серж Азатович согласился и дал больше, чем мы ожидали.

- О вашем Малом театре мало кто знает. Что это такое?

- Это 200-метровый зал, автономный вход, несколько комнат и другие помещения. Молодежь театра и студенты в восторге, тут можно делать что угодно. И «салонные» спектакли, и авангардные, и перфоманс, можно экспериментировать. Хочу похвалиться. Как-то подсчитал, что в театрах, которыми мне посчастливилось руководить, я дал возможность ставить дипломные спектакли 64 молодым режиссерам. Вот в будущем году закончат обучение два моих студента-режиссера – свои дипломные работы они сделают у нас. Пришло время молодых, но не на словах, а в реальной жизни. Я очень этому рад. Из прошлого моего курса одна выпускница работает худруком в театре Степанакерта, другой в Гюмри – худруком и директорм. Мои ребята стали худруками также в театрах Гориса, Капана и Гавара. Хорошие, талантливые молодые люди.

- 80 лет – весьма впечатляющая дата для театрального режиссера. Что она для вас – рубеж, итог?…

- Нет. Это просто 80 лет.



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