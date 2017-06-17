Алексей Баталов: “Я рассказал свою жизнь простым языком”

На 89-м году жизни ушел Алексей Баталов - прекрасный русский актер и очень хороший человек, которому помочь так и не успели… Он сыграл десятки ролей, в том числе в самых известных фильмах советского кинематографа: «Большая семья», «Летят журавли», «Москва слезам не верит»… У Баталова не было проходных ролей, и если самые известные его роли собрать в одну, то получится антология идеального советского человека, архетип, в котором мужчины узнавали себя и ощущали крутые повороты общей истории.

В него влюблялись абсолютно все – и в каждой картине был этот неповторимый баталовский взгляд — полуприщуренный, спокойный и немного грустный. Его любили на всем пространстве советской страны…

Он никогда не подличал, не искал выгоды или ролей. Никогда не был замечен в предательстве своих идеалов. Даже в партию не вступал, хотя его туда загоняли. Однажды едва не нарвался на серьезные неприятности, когда с юношеским максимализмом отказался играть Ленина. От больших проблем - а могли перекрыть кислород и больше не снимать - его спас сценарист Юрий Герман. На общем собрании киностудии, где шла речь о творческих планах, Герман сказал: «Товарищи, кто-то выдумал предложить роль Владимира Ильича долговязому пацану... Алеше Баталову. Я не понял: это глупый анекдот или кто-то хочет сделать пародию на Ленина?» Начальство удалось убедить в ошибочном выборе актера.

…Племянник знаменитого артиста Николая Баталова, сыгравшего в фильмах «Путевка в жизнь» и «Мать», Алексей вырос в семье актрисы Нины Ольшевской и драматурга Виктора Ардова (ему Баталов приходился пасынком). В доме собирались известные писатели, поэты и актеры: Анна Ахматова, Михаил Зощенко, Борис Пастернак, Михаил Булгаков, Фаина Раневская. Анна Андреевна, будучи близкой подругой его мамы, месяцами жила в легендарной квартире на Ордынке. Алексей даже умудрился написать ее портрет. Будучи окружен людьми творческими, он мало сомневался в своем будущем пути. Поступив в Школу-студию Художественного театра, он на экране появился уже в шестнадцать в фильме «Зоя». На сцену же впервые вышел в 1944 году. Это был эвакуированный в Бугульму театр, в котором играла его мать. В том же году ему удалось впервые сняться в кино в эпизодической роли. А через десять лет, уже после учебы в школе-студии МХАТ и службы в армии, он навсегда связал свою жизнь с кинематографом. Это произошло после невероятного успеха фильма Иосифа Хейфеца «Большая семья», который стал своеобразным символом начинавшейся оттепели в советской культуре. Это был фильм, в котором Баталов сыграл сразу две роли, получил шестнадцать призов в номинации «Лучший актерский ансамбль». Это стало не только триумфом послевоенного советского кино (на тот момент далекого от западного зрителя), но и абсолютным рекордом за всю историю фестиваля. Можно представить, что это такое: всего через год после смерти Сталина в двадцать шесть лет стать лауреатом одного из престижнейших международных кинофестивалей!

Но Баталову словно и этого было мало. Всего через четыре года фильм с его участием снова номинируется в Каннах. Картина «Летят журавли» (Баталов сыграл в ней ведущую мужскую роль) в 1958 году получила главную награду Каннского фестиваля (до сих пор единственную у отечественного кинематографа) — «Золотую пальмовую ветвь».

На этом фоне не только бесчисленные отечественные звания и кинопремии, но даже четвертый советский «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит», где Баталов снялся в главной роли, выглядят уже как череда закономерностей. Баталов не мог опускать планку. И не опускал.

Рассказывают, что практически не было таких сфер актерского мастерства, в которых не проявился бы талант Баталова. Помимо персонажей кино и театра, его голосом говорят герои десятков советских мультфильмов, в числе которых легендарный «Ёжик в тумане». А еще Алексей Баталов писал прекрасные сказки для взрослых и детей. Все-таки он рос не только в актерской, но и в литературной семье.

Он был сценаристом и режиссером. Преподавал, руководил кафедрой актерского мастерства во ВГИКе… «Я каждый день должен сделать что-то конкретное, чтобы, придя домой, спокойно сесть в кресло и выпить свой чай», - говорил о себе актер.

Баталов был женат дважды. От первого брака с Ириной Ротовой у Баталова есть дочь Надежда и внучка Екатерина. Но с Ириной у актера не сладилось. Пара развелась из-за постоянной занятости актера на съемках, к тому же супруга ревновала к поклонницам. А потом во втором браке родилась дочь Маша. Только спустя несколько месяцев стало ясно, что у Маши детский церебральный паралич…