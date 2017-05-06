“Ереванпроект” взялся за транспортные развязки, урартские памятники и Кольцевой бульвар

Проекты многих столичных зданий появляются на свет в «Ереванпроекте», не говоря уже о проектах транспортных развязок, улиц, мостов, да просто благоустройства. В последние дни СМИ рассказали о будущем древнейших памятников Еревана – Эребуни, Кармир блуре, Шенгавите, о том, как они будут выглядеть после благоустройства их обширных территорий и восстановительных работ. О некоторых аспектах деятельности «Ереванпроекта» рассказал директор Сурен ОГАНЯН.

Прежде всего о том, какие работы будут проведены в урартских памятниках, один из которых Эребуни, как известно, в дальнейшем стал Ереваном, - говорит Оганян. – Самое главное – окончательно ограничена территория, т.е. охранная зона вокруг этих памятников. Благодаря этому уже не будет поползновений на исторические земли. Известно, что вплотную к Эребуни подобрались сторонние владельцы, нечетко обозначенная охранная зона Кармир блура частично была захвачена Чарбахским кладбищем, а рядом с Шенгавитом в 60-х гг. построили больницу.

- Какая гарантия, что подобные процессы не будут продолжены, те же самозахваты?

- Гарантия в том, что все территории наконец будут иметь прочную ограду, соответственно, охрану, сигнализацию и т.д. Территории, подъездные пути предусмотрено благоустроить, провести частичные восстановительные работы. Кармир блур и Шенгавит обзаведутся достойными музейными помещениями, сегодня музей есть только в Эребуни. Подготовленные нами проекты сделаны с учетом современных международных требований к музеефикации и туриндустрии. Будут созданы все условия для наилучшего представления ереванских древностей. Кроме этого нами разработан эскизный проект парка, который будет разбит на площади при подъезде к Эребуни.

- Парк у Эребуни – это будущее. Но много нареканий вызывает нынешнее состояние Кольцевого бульвара. Кроме того, что он сильно застроен, бульвар захламлен.

- Мэрия заказала нам комплексный проект капитального ремонта и благоустройства Кольцевого бульвара. Основную часть работы мы уже завершили, думаю, через месяц закончим полностью. Оказалось, что есть определенные трудности: некоторые участки бульвара приватизированы или арендованы на долгий срок и, к сожалению, их мы трогать не можем. Не имеем права. Нам остается рекомендовать подготовленные проектные решения владельцам этих участков. Раз пошла речь об общественных зеленых территориях, то скажу, что благоустройство «Вернисажа» завершится в середине мая. Также в ближайшее время закончатся капремонтные работы на Лебедином озере.

- Неужели останутся уродливые «музинструменты», которые уже много лет мозолят глаза ереванцам? Те, что рядом с памятником Арно Бабаджаняну.

- Конечно, нет! Им здесь или еще где-нибудь не место. Осенью подойдет к концу масштабная реконструкция Главного проспекта на отрезке от Маштоца до Сарьяна. Он радикально преобразится: заработают первые в Ереване «сухие фонтаны», будут высажены десятки уже достаточно взрослых деревьев и кустов. Полностью поменяется система освещения, а также скамьи, урны и т.д. Кроме собственно бульвара запланирована реконструкция участка, примыкающего к створам туннелей, ведущих в Разданское ущелье. Возможно, будет облагорожен фасад высотки, воздвигнутой над туннелями, на ул.Сарьяна.

- Многие здания Еревана выглядят так себе - обшарпаны. Что-нибудь в этом направлении делается?

- Делается. Прежде всего начата паспортизация всех городских зданий и построек жилого фонда. Это позволит не только привести в порядок их внешний вид, но также благоустроить и озеленить плоские крыши и трансформировать их в зоны отдыха. Процесс коснется и дворовых пространств. Мы также разрабатываем проекты реконструкции типовых кассетных жилых домов. Они из первых массовых серий, построенных в III квартале и Ачапняке.

- Транспортные вопросы, в частности пробки, не дают покоя людям. Когда, наконец, мэрия возьмется за так нужные городу транспортные развязки?

- В этом году планируется начать строительство развязки на пересечении пр.Аршакуняц и ул.Нжде – это перекресток у кинотеатра «Айреник». Другая запланирована на перекрестке ул.Аршакуняц и Багратуняц, где раньше стоял памятник Рабочему. Проект находится в разработке. Наконец, развязка у цирка. Пока на эскизном этапе.

- А что с заброшенными подземными переходами и торговыми помещениями на проспекте Маштоца: у рыбного магазина и роддома Маркаряна?

- Пока ничего определенного.

- Появилась информация о сотрудничестве Еревана с Лионом в области градостроительства. В чем оно конкретно выражается?

- В подготовке градостроительного устава, в совместной разработке концепции развития туризма для Еревана, восстановления и реконструкции Конда, в модернизации транспортной и дорожной сети, в частности развития электротранспорта, фуникулера, канатной дороги, велосипедных маршрутов и дорожек, пешеходных улиц. Сейчас проводим совместные исследования. Французы также оказывают содействие по программе «Сады Далма», где намечено создание историко-культурного комплекса. Работаем с удовольствием и вполне успешно. Опыт Лиона нам пришелся ко двору.

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«Ереванпроект» набрал хороший темп, а работ невпроворот. На днях коллектив был обрадован международным признанием. Российское национальное объединение проектировщиков наградило Учебно-спортивный комплекс, сооружаемый в Аване на ул.Царав Ахпюри, двумя первыми местами в профессиональном конкурсе инновационных проектов. В двух номинациях «Лучший многофункциональный комплекс» и «Лучший объект в сфере образования».

«В комплекс входит школа на 700 мест, детский сад на 200 мест, а также спортивные площадки, спортзал, столовая, сквер, бассейн и все другое, что необходимо для современного учебно-воспитательного процесса, - говорит С.Оганян. – Уже выполнена почти треть всех строительных работ. Так что недалек день, когда комплекс будет сдан в эксплуатацию».

На снимке: Главный проспект со стороны ул. Арами.