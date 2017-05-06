Преемник царя Вараздата, величайший боксёр советской эпохи

2 4 апреля исполнилось бы 85 лет легендарному советскому боксёру, олимпийскому чемпиону Владимиру Енгибаряну. Своей олимпийской победой он словно связал нить эпох, став преемником армянского царя Вараздата, ставшего в 385 году победителем Олимпийских игр древности по кулачному бою.

Армяне по-настоящему гордились своим выдающимся соотечественником, пишет спортивный портал championat.com. Как отмечается в пространной статье, уроженец Армении стал первым боксёром Советского Союза, сумевшим завоевать титул чемпиона Европы, и вторым в истории советского спорта олимпийским чемпионом по боксу. Блестящий техник и тактик, боксировавший в нестандартной и нетипичной для своего времени манере, трижды удостаивался чемпионского звания как в СССР, так и в Европе. Вершиной боксёрской карьеры основоположника армянской школы кулачного искусства в перчатках стал триумф на Олимпийских играх в Мельбурне 1956 года, где Владимир Енгибарян (на снимке со своими воспитанниками) вместе с Владимиром Сафроновым и Геннадием Шатковым завоевали первые олимпийские золотые медали в истории советского бокса.

Владимир Енгибарян родился 24 апреля 1932 года в селе Тала Иджеванского района. Его отец, Николай Енгибаров, был уроженцем городка Севкар, что в Тавушском крае, куда в своё время эмигрировали многие семьи карабахских армян. Отец великого боксёра до революции батрачил, работал на нефтяных промыслах, во время Гражданской войны был бойцом Бакинской коммуны, а позже служил в органах госбезопасности. В 14 лет Володя, случайно оказавшись в боксёрском зале, по просьбе работавшего там тренера Артёма Арутюнова впервые надел боксёрские перчатки. Наставника сразу же поразила высочайшая ручная скорость, с которой Владимир наносил удары по мешку. Талант мальчишки был виден невооружённым глазом, и Арутюнов стал первым тренером Енгибаряна. Впоследствии спортсмен тренировался под руководством Эдуарда Аристакесяна. Именно он стал бессменным наставником нашего героя на протяжении всех его выступлений на взрослом ринге, хотя поначалу не сразу согласился работать со щуплым и с виду тщедушным парнем.

Первым серьёзным достижением юного талантливого боксёра стала бронзовая медаль чемпионата СССР 1951 года в легчайшем весе. После этого Владимир стал одним из кандидатов на поездку на Олимпийские игры 1952 года в Хельсинки. Но наставники тогдашней сборной страны посчитали стиль работы в ринге Енгибаряна слишком уж нестандартным, не вписывающимся в рамки доминировавшей в те времена силовой манеры бокса, и не доверили ему место в олимпийской команде. Не опустивший рук Владимир перешёл в лёгкий вес, и в 1953 году опять стал бронзовым призёром первенства СССР. Яркий бокс в исполнении молодого армянского атлета всё же убедил тренеров сборной включить его в состав национальной команды страны, которая должна была впервые участвовать в чемпионате Европы.

На континентальном первенстве в Варшаве к Енгибаряну пришёл первый большой успех. В своём дебютном международном поединке Владимир одолел представителя ГДР Конни Гутшмидта, во втором круге был повержен болгарин Любомир Марков, а в полуфинале в упорном бою капитулировал хозяин ринга Алексий Анткевич. На протяжении финальной схватки с венгром Иштваном Юхажем польская публика уже болела за советского боксёра. Продемонстрировав фантастический бокс, армянский спортсмен без проблем одолел своего оппонента. Уже тогда в американской, британской, французской прессе стали появляться восхищённые отзывы о блестящем легковесе из СССР.

Боевая манера Владимира Енгибаряна строилась на высочайших скоростных качествах, феноменальной реакции и изумительной пластичности. К этим природным талантам добавлялись отточенная годами упорных тренировок техника и прекрасная тактическая выучка. Благодаря этому Енгибарян, который был неудобен для соперников ещё и из-за того, что, будучи природным левшой, действовал в стойке правши, боксировал часто с опущенными руками, непринуждённо уходя или уклоняясь от атак и подлавливая соперников разительными контрвыпадами. И вот с такой безукоризненной машиной пришлось иметь дело боксёрам первого полусреднего веса (куда за год до этого перешёл Владимир) на Олимпийских играх 1956 года в австралийском Мельбурне. Продемонстрировав всё своё мастерство, Владимир легко и непринуждённо разделался со своими соперниками. В следующем, 1957 году, в Чехословакии он во второй раз стал чемпионом Европы, победив в финале по очкам, по мнению всех трёх боковых судей, хозяина ринга Вальтера Ивануша. Кроме золотой награды, в Праге Енгибарян был признан ещё и самым техничным боксёром турнира. А третий свой европейский титул Владимир завоевал в 1959 году на первенстве, которое проходило в швейцарском Люцерне.

В 1960 году Енгибарян был одним из самых опытных членов сборной команды Советского Союза, отправившейся на Олимпийские игры в Рим. Но повторить свой австралийский триумф в Италии Владимиру не удалось из-за досадной травмы левой руки. Из-за этого он в четвертьфинале уступил поляку Мариану Каспшику. Однако даже «однорукий» Енгибарян так отделал соперника, что на полуфинальный бой поляка не выпустили врачи. После римской неудачи Владимир решил завершить активные выступления на ринге. Итоговый послужной список официальных боёв Енгибаряна составил 255 побед в 267 боях. Благодаря своей гениальной защите за всю карьеру Владимир ни разу не побывал в нокдауне и никогда не был рассечён. Вспоминая о своих выступлениях на ринге, Владимир Николаевич говорил в интервью: «Я за всю свою карьеру ни разу не побывал даже в нокдауне. Взгляните на моё лицо – ни одного шрама, а руки покалечены, потому что других бил».

Его по праву называли основоположником интеллектуального стиля в советском боксе. К тому же Енгибарян, что нехарактерно для большинства скоростных игровиков-технарей, обладал мощным ударом, причём с обеих рук. Многие сильнейшие боксеры мира испытали на себе мощь его коронного удара, прозванного «тараном». А его нестандартный удар левой снизу на скачке вошёл в международный боксёрский лексикон как «удар кием».

Повесив перчатки на гвоздь, Владимир Енгибарян основал первую в Советском Союзе республиканскую детско-юношескую специализированную школу бокса, директором которой он проработал более 30 лет. Эта школа, которой в 2011 году было присвоено его имя, существует в Ереване и поныне. После распада Советского Союза в 1992 году Енгибарян эмигрировал в США. Поселившись в штате Калифорния, Владимир Николаевич поначалу занимался тренерской работой, но со временем отошёл от бокса и жил как обычный американский пенсионер.

Своей олимпийской победой Енгибарян словно связал нить эпох, став преемником легендарного армянского царя Вараздата, ставшего в 385 году победителем 291-х Олимпийских игр древности по кулачному бою. Армяне по-настоящему гордились своим выдающимся соотечественником. За время жизни в эмиграции Владимир Николаевич несколько раз прилетал на родину, где его принимали со всяческими почестями и присваивали награды чиновники высшего государственного ранга, включая президента Армении.

Владимир Енгибарян скончался утром 1 февраля на 81-м году жизни в Лос-Анджелесе. Сначала планировалось его похоронить в США, но после просьбы правительства Армении родственники Владимира Николаевича согласились предать его тело земле на родине. Церемония панихиды состоялась 15 февраля в церкви Св.Ованеса в Конде, а похороны – 16 февраля в городском пантеоне Еревана.

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Владимир Енгибарян