курьер
Удивительный “квинтет”: Анна, Темине, Рози, Лилит и их братик Ара

 
Марине Папян отказалась давать показания

 
Артур Алексанян: “Никто не давал мне “добро” на импорт и никто не может запретить мне делать это”

 
Горой за мэра

 
Нужен ли мэру послушный и пушистый Совет старейшин?

 
Арпине Ованнисян возвращается в НС

 
“Есть новое правительство. Вы сами выбрали...”

 
Получил более 5 млн - обоснуй или сядь на 3 года!

 
Мошеннику удалось облапошить перебежчика

 
Тюрьмы уже “облегчили”, осталось их “облагородить”

 
Турецкий лоукостер передумал летать в Ереван

 
Хозяин массажного салона, он же сутенер

 
регион
Турецко-азербайджанские учения армян не страшат

 
О встрече президентов пока сведений нет

 
Антиалкогольные запреты в Анталье

 
По всем законам апшеронского зверства

 
“Бойся Захарову, хамство приносящую”

 
В Цюрихе призвали к убийству президента Турции

 
Тонкая игра Тегерана

 
Кипрский митрополит пророчит войну между Россией и Турцией

 
Начнем с чистого листа,

или И без того все ясно

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 2058 гостей 
В Номере // КУЛЬТУРА // Армянский павильон в Венеции: пантеры, огонь и искусство без границ

Армянский павильон в Венеции: пантеры, огонь и искусство без границ

57-я Венецианская биеннале в этом году пройдет под лозунгом Viva Arte Viva и Армению представят три художника. Крупнейший парад-алле мирового искусства откроется 11 мая и станет эпицентром мирового искусства по самый конец ноября.

На предыдущей Биеннале армянское участие было отмечено феноменальным успехом – «Золотым львом» за лучший павильон. Тогда на острове Св.Лазаря  - Сурб Казар свои произведения представили художники из диаспоры. Успех был закономерен и справедлив. Сейчас в Венецию отправятся три автора, работы которых будут выставлены в Мурад-Рафаэлян Варжаран и опять же на острове. Первый участник Рафаел Мегал-Меликян носит звание заслуженного художника. Он не раз выставлялся за рубежом и имеет награды, в частности серебряную медаль Лоренцо Медичи. Мегал покажет полтора десятка работ, объединенных общим названием «Пантеры в моем цветущем саду». Хищник в его трактовке ангел-хранитель замечательного сада. Рафаел защищает природу, ратует за восстановление гармонии мира и пытается создать место, где человека окружает райская первозданная красота. Впрочем, человека в этом саду нет, но он как бы предполагается.

Вторым экспонентом выбран проживающий в Брюсселе Жан Погосян, уроженец Ливана. Его экспозиция «Вечный огонь» вовсе не случайна: он играет, т.е. работает с огнем. Берет в руки паяльную лампу и обжигает материал – картон, металл, холст, а также предметы – стул, книги. Добивается удивительных декоративных эффектов, очень красивых. Жан один из немногих в мире артистов, работающих с пламенем. Со временем он смог укротить эту стихию и разнообразил технику «письма». Двух одинаковых опусов у него нет, их невозможно повторить и тем более подделать. Жан постоянный и желанный участник многих международных выставок.

Третий мэтр, делегированный в Венецию, проживающий в Италии словенец Миро Персолья, чью выставку в прошлом году ереванцы увидели в Национальной галерее. Художник известный в мире, разработавший свою уникальную авторскую технику. При всем этом логика его пребывания в армянском павильоне не совсем понятна. Точнее совсем не понятна, хотя он и создал несколько произведений об Армении. Его участие в Венеции ознаменовано проектом «Без границ», но этого явно недостаточно, чтобы представлять армянское искусство. Решение Минкультуры в данном случае вызывает множество вопросов. И возражение. В футбольной команде могут быть «ландскнехты», - это практикуется повсюду, но включать в национальный павильон некого иностранца – нонсенс. В Армении немало художников, вполне достойных Венеции. Чем руководствовались глава делегации замминистра Арев Самуэлян и координатор павильона Светлана Саакян, трудно сказать. Абсолютно холостой выстрел. Как бы ни было, поезд ушел. Также добавим, что и остров Св.Лазаря,  и Мурад-Рафаэлян Варжаран весьма далеки от главных площадок – Джардини и Артсенале, где происходят основные события Биеннале и тусуется публика.

 

 

Соб.инф
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Серж Саргсян поздравил польского коллегу
 
“Увидев тело Кярама, отец в себя так и не пришел”…

 
Правительство Карена Карапетяна уйдет в отставку 18 мая

 
Минюст РА согласился обсудить возможность передачи РФ осужденного Пермякова

 
Даже айсберг может стать предметом “разводиловки”

 
Днем +21+23

 
Генерал-лейтенант Априамов ушел в отставку

 
“Армен Мурадян не прочь вернуться на прежнюю должность?”

 
Российские внутренние паспорта уже “проходят” на границе

 
Был убит и выброшен в водоканал

 
Есть идея!

Мороженое из пива

 
“Зарманум ем…”

Азербайджанская певица и Спитакци Айко

 
Урартский обед в урартском интерьере

 
Итальянский пианист и словенские музыканты попали в “черный список” Баку

 
Абсолютный двойник Месси, которого выдает только живот, проживает в Иране

 
Умер на концерте в честь своего 70-летия

 
“Мы богаты духовно...”

 
Эдгар Манучарян: Без эмоций футбола не бывает

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Дом Мэрилин Монро выставили на продажу

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio