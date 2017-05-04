Армянский павильон в Венеции: пантеры, огонь и искусство без границ

57-я Венецианская биеннале в этом году пройдет под лозунгом Viva Arte Viva и Армению представят три художника. Крупнейший парад-алле мирового искусства откроется 11 мая и станет эпицентром мирового искусства по самый конец ноября.

На предыдущей Биеннале армянское участие было отмечено феноменальным успехом – «Золотым львом» за лучший павильон. Тогда на острове Св.Лазаря - Сурб Казар свои произведения представили художники из диаспоры. Успех был закономерен и справедлив. Сейчас в Венецию отправятся три автора, работы которых будут выставлены в Мурад-Рафаэлян Варжаран и опять же на острове. Первый участник Рафаел Мегал-Меликян носит звание заслуженного художника. Он не раз выставлялся за рубежом и имеет награды, в частности серебряную медаль Лоренцо Медичи. Мегал покажет полтора десятка работ, объединенных общим названием «Пантеры в моем цветущем саду». Хищник в его трактовке ангел-хранитель замечательного сада. Рафаел защищает природу, ратует за восстановление гармонии мира и пытается создать место, где человека окружает райская первозданная красота. Впрочем, человека в этом саду нет, но он как бы предполагается.

Вторым экспонентом выбран проживающий в Брюсселе Жан Погосян, уроженец Ливана. Его экспозиция «Вечный огонь» вовсе не случайна: он играет, т.е. работает с огнем. Берет в руки паяльную лампу и обжигает материал – картон, металл, холст, а также предметы – стул, книги. Добивается удивительных декоративных эффектов, очень красивых. Жан один из немногих в мире артистов, работающих с пламенем. Со временем он смог укротить эту стихию и разнообразил технику «письма». Двух одинаковых опусов у него нет, их невозможно повторить и тем более подделать. Жан постоянный и желанный участник многих международных выставок.

Третий мэтр, делегированный в Венецию, проживающий в Италии словенец Миро Персолья, чью выставку в прошлом году ереванцы увидели в Национальной галерее. Художник известный в мире, разработавший свою уникальную авторскую технику. При всем этом логика его пребывания в армянском павильоне не совсем понятна. Точнее совсем не понятна, хотя он и создал несколько произведений об Армении. Его участие в Венеции ознаменовано проектом «Без границ», но этого явно недостаточно, чтобы представлять армянское искусство. Решение Минкультуры в данном случае вызывает множество вопросов. И возражение. В футбольной команде могут быть «ландскнехты», - это практикуется повсюду, но включать в национальный павильон некого иностранца – нонсенс. В Армении немало художников, вполне достойных Венеции. Чем руководствовались глава делегации замминистра Арев Самуэлян и координатор павильона Светлана Саакян, трудно сказать. Абсолютно холостой выстрел. Как бы ни было, поезд ушел. Также добавим, что и остров Св.Лазаря, и Мурад-Рафаэлян Варжаран весьма далеки от главных площадок – Джардини и Артсенале, где происходят основные события Биеннале и тусуется публика.