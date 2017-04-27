The Promise как кульминация армянской настойчивости

В кинотеатре «Москва» 23 апреля, накануне Дня памяти жертв геноцида, состоялся закрытый показ фильма «Обещание» - The Promise. На премьере присутствовал президент Серж Саргсян с супругой Ритой Саргсян. Премьера состоялась 11 сентября прошлого года на Международном фестивале в Торонто. На большой экран в Армении и России фильм вышел сегодня.

Еще задолго до премьеры о фильме знал весь армянский мир. И неспроста, ведь «Обещание» снимали на средства миллиардера Керка Кркоряна на принадлежащей ему студии Survival Picturs. Бюджет картины составил более 100 млн долларов. Как только был назначен день премьеры в США, турки пустились на все тяжкие с единственной целью помешать показу фильма. В некоторой степени им это удалось. В первые выходные фильм собрал всего чуть более 4 млн долларов в более чем 2000 кинотеатрах Америки. Турки организовали массовый закуп билетов, которые сдавались в кассу прямо до сеансов. Так показ кинофильма трансформировался в постыдную политическую акцию. Тем не менее «Обещание» попало в десятку лучших фильмов на выходные в прокате США. Картину поддержали многие звезды: Ди Каприо, Шер, сестры Кардашян, Дженифер Лопес, Сталлоне, Клуни, Барбра Стрейзанд и другие. На благотворительном обеде по случаю 25-летия своего фонда Элтон Джон представил фильм и сказал в интервью: «Ничто не забыто, это то, что произошло во время геноцида армян».

Сюжет «Обещания» разворачивается в Османской Турции. Армянин-фармацевт Майкл отправляется в Константинополь. Крис – американский журналист - приехал в страну для освещения текущих событий. Их пути пересекаются с армянкой Анной, художницей. За ее сердце борются Майкл и Крис, и как только начинаются ужасы геноцида, ищут пути для спасения. Любовный треугольник в пространстве войны и геноцида.

«Османское правительство того времени приняло решение уничтожить весь армянский народ», – сказал режиссер Терри Джордж в интервью ВВС и добавил, что в фильме изображаются события столетней давности, а именно то, как армян депортировали в пустыню, как их загоняли в горные ловушки и как топили в море. При этом, по его словам, в фильме можно найти отголоски современности, так как это еще и «история о беженцах, убийствах и геноциде, которые происходят сегодня в том самом регионе».

Сайт Showbiz 411 пишет о Керке Кркоряне. «Он оставил “Обещание” в качестве документа для будущих поколений. “Обещание” можно показывать в школах в качестве учебного пособия. Благодаря таким звездам, как Кристиан Бэйл и Оскар Айзек, фильм всегда будет жить на видеопленке. Провал кассовых сборов не убьет его».

Резюмируя, сайт пишет, что репрессивная политика президента Эрдогана в Турции, отрицающей геноцид армян, еще раз показывает героизм Кркоряна, сумевшего, несмотря ни на что, способствовать созданию этого фильма. При этом режиссер вынужден был снять фильм в Испании, он знал, что если будет проводить съемки в Турции, то уже никогда не сможет покинуть эту страну.

Знаменитые голливудские актеры, исполнители главных ролей в фильме Кристиан Бэйл и Оскар Айзек ничего до съемок в фильме о геноциде не слышали. Для обоих актеров было шоком узнать о варварском убийстве полутора миллионов армян в Османской Турции. Об этом актеры рассказали в интервью изданию The Hollywood Reporter. “Мне неловко в этом признаваться, но я ничего не знал об этом неизвестном геноциде. Это огромная трагедия, о которой мало говорят. На это надо обращать внимание, чтобы такие трагедии не повторялись”, — сказал Кристиан Бэйл, отметив, что события в Турции были варварскими и ужасными. Очень важно, что фильм сопровождается большой социальной кампанией, считает Бэйл.

“Мы никогда не снимались в картине, вся прибыль от которой пойдет на благотворительность. И Терри сделал акцент на то, чтобы фильм в первую очередь информировал о трагедии”.

Вживаться в роль актерам помогали потомки очевидцев геноцида. “С эмоциональной точки зрения было очень тяжело говорить с этими людьми, видеть, как эта трагедия отразилась на их жизни, как бы заново переживая все это вместе с ними”, — рассказал Кристиан Бэйл. “Для меня этот фильм — большая драма, которая меня затронула очень глубоко, тем более что сейчас так актуальна тема беженцев”, — отметил Айзек.

История в некотором смысле повторилась. Когда в 1930-е гг. Metro Golden Mayer начала работу над фильмом «Сорок дней Муса-дага» также о событиях геноцида армян, то в дело опять же вмешалось турецкое правительство. Студия MGM пыталась сопротивляться, но потом уступила давлению. В этот раз турки пошли другим путем – дешевым и подлым.

Возможно, что фильм не окупит вложенных средств. Но в данном случае главное не количество долларов, а моральный аспект “Обещания”. По словам колумниста сайта Yale Daily News Гора Мкртчяна, «… проблема геноцида армян наконец получила заслуженное кинематографическое внимание. Релиз “Обещания” является кульминацией армянской настойчивости перед турецкой политикой отрицания».

Великий благотворитель Керк Кркорян фильма не увидел...