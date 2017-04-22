Панорама Грузии от Юрия Мечитова

В Доме Москвы прошла знаменательная выставка тбилисского фотографа Юрия Мечитова (на снимке), организованная «Кавказским партнерством». Вначале в грузинской столице увидели выставку «Лица Тбилиси» Германа Авакяна, а потом свои работы показал Мечитов.

Автор привез выставку «Грузия – двойные страницы» - черно-белый калейдоскоп грузинской жизни. В будущем они станут альбомом, а пока это как бы развороты страниц планируемой книги. Они вызывают особые ассоциации, смотря кто смотрит. Или не вызывают. Здесь нет грузинских красот, нет туристического глянца. В его снимках Грузия нестандартная, малознакомая даже нам, ближайшим соседям. Почти сорок лет Юрий Мечитов снимал неореалистические кадры – их тысячи. «Фотограф не тот, кто снимает, а тот, что отбирает», – считает он. Совершеннейшая истина, особенно в цифровую эпоху, когда снимающих миллионы. Мечитов впервые взял в руки скромный аппарат «Смена-2» и с тех пор ни дня без камеры. В постшкольный год пошел учиться на горного инженера и даже работал таковым. «Даже в Донбассе был, спускался в глубокие шахты. Ели до начала работы, пока были чистые – домашний паек назывался «тормозок». Работа страшная…»

Увлекся любительским кино, через кино пришел к профессиональной фотографии. В 78-м познакомился с выпущенным на волю Параджановым. Считает его своим учителем. Не фотографии, а так, вообще. Снимал его часто и много. Работал на «Грузия-фильм» художником-фотографом, в том числе на картинах Параджанова. В 2009 и 2014 годах выпустил две большие книги своих фотографий, запечатлевших великого Маэстро. Маэстро сатир и ангел, мудрец и скоморох. Тысячеликий СП. Параллельно тексты под стать снимкам – осколки воспоминаний, написанных артистично и тонко. Благодаря Мечитову мы имеем целую «Параджаниаду» - бесценный фоторяд. Именно он снял 15 мая 1981 года знаменитый кадр – Параджанов в прыжке. «Он назвал его «Полет черного ворона», - говорит Юрий.

…Тбилиси и провинция, города и села. Война и мир. Младенцы и старики. Женщины и мужчины. Беженцы и модели. Бомжи и артисты. Арестанты и солдаты. Ремесленники и нищие. Люди красивые и не очень. Толстые и тонкие. Похороны и свадьбы. Митинги и праздники. На разворотах - панорама и метаморфозы грузинской жизни, увиденные глазами, сердцем и душой. Нет ни одного кадра, не цепляющего зрителя. Каждый «разворот» - мини-спектакль, срежиссированный фотографом. Это правдивая жизнь его «моделей», но это и его, Юрия, жизнь. Кроме того, что надо понять фотографируемых людей, надо еще проникнуться ими. Даже если позируют, то без позы, без напряга, потому что знают: человек с камерой – человек, умеющий сострадать и любить. Надо, чтобы тебе поверили. Ему верили и верят – он свой. Мечитов, обаятельный и душевный человек, умеет, точнее, научился общаться с теми, которых видел его объектив. Как вудхаузовский Дживс, снимал их, учитывая «психологию индивида». «Если кто-то не хотел со мной говорить, я к нему не лез», - говорит мэтр.

…На первую выставку сподвигнул друг – Марк Поляков - в 79-м. Оказалось, что есть вполне достойные снимки. Так и пошло. С тех пор более ста выставок в разных городах и странах, успех, награды, статьи, интервью и т.д. Кстати, «Грузия – двойные страницы» после Еревана уедет в Алматы.

…В середине 80-х Юрий Мечитов стал работать в Институте метеорологом, где в фотолаборатории материалов и техники было навалом. Их никто не учитывал. Снимай – не хочу. «Тогда-то я понял, что СССР рухнет», - признается он. Как говорит, «стал мощно работать». Когда в 82-м устроил выставку, то «понял, что я – фотограф».

Юрий Мечитов – профи в самом высоком смысле. Виртуоз, умеющий найти единственно верную точку съемки и умеющий нажать на спуск в то самое мгновение. Его огромный с 77-го архив – лучшее доказательство. И, конечно, выставки и книги. Идея этой «книги-выставки» появилась лет 15 назад: показать неоднозначную без прикрас грузинскую жизнь чуть ли не за сорок лет. Судя по выставке, это ему удалось: он смог нащупать нерв времени, явлений и общества. И отдельных людей. Близких и незнакомых.

Юрий Мечитов – мэтр светописи, не ограничивающий себя жанром. И все же он тяготеет к портрету. Также снимает ню, часто балансируя между «можно» и «нельзя». И опять же снимает не топ-модели, а обычных женщин. Не сладкую мечту, а тех, кто рядом. Из жизни.

Его последний проект – цветная фотосага о судьбе старых вещей «Вспомним ушедших друзей». Трогательные раскладки-натюрморты, передающие аромат и даже «звукоряд» прошедших лет.

…А какие замечательные кадры без малейшей лести делает Юрий Мечитов в Армении! Когда-нибудь соберется и покажет. Но когда – вот в чем вопрос.