О “Мелодии безмолвия”, мимо-терапии и фрилансере Гамлете Чобаняне

Более четверти века и довольно успешно он осваивает сценические просторы «мира безмолвия». Еще года два назад ведущий мим Ереванского государственного театра пантомимы, а ныне – фрилансер Гамлет Чобанян в течение пары мартовских недель успел «засветиться» с моноспектаклем в Торонто, а также принять участие в гала-выступлении Берлинского фестиваля.

К своему несколько непривычному статусу «свободного художника» относится без надрыва, готовит к постановке новую мимодраму, а заодно и делится с корр. «НВ» впечатлениями от гастрольных поездок и ближайшими сценическими планами.

Выступить в Торонто с моноспектаклем «Мелодия безмолвия» Чобаняна пригласило армянское диаспоральное общество «Меронк». Как потом выяснилось, к «нашим» примкнула и студия N во главе с вице-президентом Совета этнической прессы Канады, известной ведущей и журналисткой Любой Черной. Она и настояла на видеосъемке этюдов ереванского мима с тем, чтобы презентовать его смонтированным презентационным роликом и «ютубовскими» просмотрами. «После спектаклей она сказала, что не случайно мне открыли визу до конца лета, - улыбается Гамлет. – Ближе к лету планируют снова пригласить и, вероятно, не только на неделю и всего на два спектакля». Адекватно отреагировали и «Меронк», подсказав идею совместного летнего выступления Гамлета Чобаняна с … бардом из Бельгии Арегом Назаряном. Самое парадоксальное, о чем не ведали организаторы, неисповедимые пути двух исполнителей спектакльно уже пересекались в начале 90-ых, когда они на пару выступали в одном из ереванских театров. Более того, по словам Гамлета, одна из песен Назаряна была навеяна его моновыступлением – в течение часа он исполнял этюды для единственного зрителя и друга, пребывающего в творческой в ожидании творческого вдохновения. «Мы уже говорили с Арегом на тему совместного выступления, - отметил мим. – Обсудили репертуар. Есть интересные идеи»…

Кстати, недельное пребывание в Торонто пришлось по душе не только взрослым любителям искусства «немой поэзии и говорящего танца», но и порадовало детвору, для которых мим подготовил особую программу. «В аннотации к своим выступлениям я всегда пишу: «Предусмотрено для зрителей от 4 и до 100 лет», - подчеркивает он. При этом вспоминает о своих и более «контрастных» гастролях в Норвегии, когда спектакли для обитателей дома престарелых чередовались с богемной аудиторией и воспитанниками интернатов для детей, нуждающихся в особом уходе. «Наложил грим, настраиваюсь на выступление и каждые двадцать-тридцать секунд раз слышу резкие нервные вскрики. Мне потом обьяснили, что мальчик перенес сильнейший стресс и даже во сне это повторяется, - заметно нервничает Гамлет. – Стараюсь сконцентрироваться и выхожу на сцену… В какой-то момент фиксируюсь - вскриков нет. Становится обидно, что мальчика вывели из зала». После спектакля на сцену поднялась заплаканная воспитательница с букетом цветов. От нее и узнал, что травмированный ребенок сидел в зале и впервые за долгое время ни звука не проронил. Вот и не верь после этого в мимо-терапию! Только вот у самого «терапевта» при каждом воспоминании о несчастном норвежском мальчике «мурашки и мороз по коже»…

На фестиваль пантомимы в Берлине, как ни старался, опоздал на день – просидел в аэропорту Киева. Нервничал, хотя в принципе мастера пластики или, как модно ныне говорить, VIP-персону специально пригласили для участия в завершающем гала-представлении в центре ACUD на Ветеранштрассе. «Это реально был праздник пантомимы, я не мог пропустить ни одно выступление, - вдохновляется Гамлет. – Масса интересных встреч, обменов контактами, приглашений». В частности, успел сблизиться с художественным руководителем фестиваля «Поляничка» в Чехии Радимом Визвари, мимами из Дрездена и Италии. Но при всей увлеченности фестивальной атмосферой от моноспектаклей «на стороне» отказаться не смог. Он отыграл два спектакля опять же в двух берлинских армянских диаспорах – в Культурном центре и концертном зале TERZO MONDO…

37-летний мим постепенно начинает входить во вкус жизни фрилансера и не спешит связать себя обязательствами с каким-либо театром. На протяжении десятилетий он параллельно работал в театре пантомимы и на Айреник ТВ, в труппах театра им.Маляна и «Еранкюни», продолжает гастрольно сотрудничать с симфоническим оркестром «Гоар», с которым успел побывать в Ливане и на Кипре, в Стамбуле и Аллепо, в Москве и Монреале, в Нью-Йорке и Сан-Франциско… Да мало ли! На днях вот получил приглашение на польский фестиваль пантомимы, но отвечать не спешит.

Теперь о семейной жизни. Растит с супругой Ириной трех сыновей. Сокрушается, что старший – 13-летний Александр уже серьезно «заразился» искусством, углубился в кино и даже хочет снять документальную короткометражку о ереванском миме и режиссере Гамлете Чобаняне. Чем не новый поворот сюжета…