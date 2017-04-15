Гари Татинцян – галерист для “плохих парней”

В Москве с шумным успехом проходит выставка Дэмиена Херста - самого дорогого из сегодняшних художников. Произведения «плохого парня» привез знаменитый галерист Гари Татинцян (на снимке справа) и показывает в своей галерее на Серебреншической набережной. Она стала культовым местом для поклонников современного art-а и дня ее открытия осенью 2013 года.

Уже много лет Гари Татинцян один из самых авторитетных арт-дилеров и, конечно, специалистов в мире современного искусства. Его путь вовсе не был усыпан розами, стать удачливым галеристом – тяжелый труд. Он родился в Баку, в начале 70-х семья переехала в Москву, где Гари попытался стать дантистом, чтобы продолжить семейную традицию. Но искусство взяло верх. В 89-м он эмигрировал в Германию и открыл в Берлине галерею современного искусства Tatunz – работал с модными русскими, а также западными художниками. Лет через десять переехал в Нью-Йорк, продолжил галерейное дело и открыл Gary Таtinsian Gallery и не где-нибудь, а на Манхеттене, в самом Челси. Его бизнес шел в гору и Гари в 2005 открыл в Москве на Ильинке свое большое выставочное пространство. Он привозил в Москву работы западных мегазвезд–концептуалистов. «Самое тяжелое – найти хорошее искусство, хорошего много не бывает», - убежден Татинцян. Он вообще в своих оценках современного актуального искусства суров, но справедлив, хотя многие с ним не согласны. К примеру, он считает, что нет достойных (в его понимании) художников, кроме его любимца, скончавшегося несколько лет назад Евгения Чубарова. По его мнению, причина в том, что за искусством нет хорошего образования. «Наше искусство неграмотно», - вот вердикт галериста. Соответственно, нет серьезного интереса у коллекционеров к «необразованному» искусству. Поэтому, как следствие: «экономически их присутствие здесь неоправданно», - говорит Татинцян. Тем не менее у него есть интерес к стране, где он начал свой путь галериста. «Статус московского галериста позволяет мне работать в Нью-Йорке с топовыми художниками. Там моя галерея была бы одной из множества, и программа выставки, набор художников никогда не был бы настолько сильным», - честно говорит Гари в своем недавнем интервью. Спрашивают, в Москве у него есть сложившийся круг клиентов? «Почти нет. Вопрос в том, нужны ли они нам здесь. Пожалуй, и не нужны». И все же пятая часть его клиентов русские, в основном успешные бизнесмены перебравшиеся в другие страны. Это им Татинцян периодически продает работы таких супер-художников, как Фрэнсис Бекон, Кристофер Вул, Джордж Кондо. По его определению, для очень рафинированных коллекций.

За годы своей галерейной деятельности Гари Татинцян представил продвинутой публике многих знаменитых на весь мир художников. Это упомянутый Дэмиен Херст, Джоэл-Питер Уиткин, Георг Базелиц, Вим Дельвуа, Тони Мателли и многие другие.

В минувшем году Татинцян показал в Москве американского художника Питера Соула и лондонского дизайнера и архитектора Рона Арада. Надо отметить, что каждая экспозиция, подготовленная галеристом, становится подлинным явлением, даже в перенасыщенной и избалованной выставками Москве. Не в последнюю очередь потому, что Татинцян сам собирает свои выставки и сам же делает экспозиции. Это он не доверяет никому, даже своим сотрудникам.

Некоторые из авторов, которых он привозит в Москву, далеко не всем по вкусу – эпатируют добропорядочных граждан. Впрочем, это вряд ли волнует Татинцяна. К тому же «галерист – это не специалист. Это спекулятивная область, где человек снимает помещение, показывает любое искусство своих друзей и пытается его продать», - сказал он в интервью. Конечно, лукавит. Гари галерист, но при этом же специалист с art-интуицией на генном уровне. Плюс человек с неизбывным обаянием. Один из нечаянных афоризмов Гари Татинцяна (его речь всегда афористична) отлично характеризует его работу. «Любые деньги, которые вкладываются в художника, принесут либо аплодисменты, либо разочарование». Судя по всему, Гари Татинцян неизмеримо чаще слышал аплодисменты, чем испытывал разочарование.

Успех художника ведь не только в хорошем галеристе и крутом пиаре – успех зависит прежде всего от искусства самого художника. Гари Татинцян работает безошибочно и точно попадает в цель.

...В мировом art-бизнесе мы имеем двух супер art-дилеров – галеристов. Это Гари Татинцян и Ларри Гагосян. Ни один из них в Армении еще не был. Может, все же министерства диаспоры и культуры на пару пригласят их на историческую родину? У нас, правда, нет такого искусства, которым они занимаются, но приехать с ознакомительной целью им было бы не вредно. Да и нам тоже. Стоит попробовать, не так ли?