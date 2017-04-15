“Все обо всем” от Роберта Адамяна

«Все обо всем» - небольшая книга в красивом твердом переплете пахнет типографской краской, вышла совсем недавно. Ее автор - доктор медицинских наук Роберт АДАМЯН. Это второй сборник его «афоризмов, сентенций и максим» - более 2 тысяч. Первая появилась в 2010 г., называлась «Логика абсурда» и содержала три тысячи сжатых до предела авторских мыслей…

Но почему логика абсурда, да и когда впервые мысль автора обрела афористичную форму? «Началось с того, - вспоминает он, - что я где-то в годах 60-х вдруг заметил, точнее, обратил внимание, что все вокруг одеты в модный в то время «тергал». Брюки, пиджаки, даже костюмы из роскошного, блестящего материала. По молодости лет захотелось и самому что-нибудь этакое. Увы, в магазинах ничего не нашел. Вот тогда, может, с горя или разочарования, появился первый афоризм на тему абсурда советской действительности. Как-то само собой». В дальнейшем, набравшись жизненного опыта и увидев мир, Роберт смог сравнить обе непримиримых формации, но не тривиально просто - там плохо, у нас хорошо, а иначе: «Оказалось, у них не все хорошо, у нас не все так плохо». Убедительно.

Профессор Роберт Адамян не только доктор наук, причем российский, но еще и член-корреспондент Российской Академии естественных наук. По специальности гинеколог-хирург, спасший немало жизней. Между рождением своих афоризмов и максим написал более ста актуальных научных работ, имеет 17 (семнадцать!) патентов РФ на изобретения по оперативной гинекологии и онкологии. Очевидно, что нестандартность его научного мышления (иначе не появились бы статьи и изобретения) отлично сочетается с ходом мыслей вообще. Иначе откуда бы взяться тысячам афоризмов?

Когда же они возникают, ведь времени свободного в обрез? «Не поверите, но в основном идут в голову по ночам. Иногда во сне. Покою не дают – прут и прут. Причем на русском языке», - говорит профессор. Не удивительно. Адамян учился в школе Пушкина, окончил с настоящей «без блата» золотой медалью, затем ереванский Мединститут. Получил диплом с отличием. С легким сердцем поехал в Москву, где поступил в аспирантуру. Отсюда и мысли на русском. Человек исключительной наблюдательности (хирург!), он зрит в корень происходящих событий и явлений. И, конечно, размышляет. Роберт Адамян коренной ереванец. «Ереван советских лет был более интеллигентным. Правда, еще тогда многие носили лишь маску интеллигента, сейчас, к сожалению, подлинных интеллигентов почти не видно». Доктор, что и говорить, суров, но справедлив. А как же сам Ереван? «Я восторгаюсь нашим городом. Что бы ни говорили попусту, видна огромная разница между советским и нынешним Ереваном. Я доволен переменами, очень многое нравится. Хорошо, что центр обустроили, убрали всякую рухлядь. Ереван - европейский город, меняющийся в правильном направлении». Устами профессора Адамяна глаголет истина.

А изменилось ли отношение лучшей половины граждан Армении к гинекологу-мужчине? «У меня никогда не было никаких проблем. Опыт позволяет сказать, что дамы стали более открытыми и идут к гинекологу без всяких комплексов, которые были когда-то. Без разницы. Иногда на периферии могут застесняться. Но вообще-то скорее идут к врачу мужчине, чем к женщине. Может, больше доверяют, не знаю».

Понятно всем: мир меняется и люди вместе с миром. Читать стали меньше. А ведь когда-то считалось, что советский народ самый читающий в мире… «Интуитивно чувствую, - говорит Роберт Адамян, - что у людей нет времени для чтения. Поэтому жанр кратких мыслей меня привлекает. Думаю, беллетристика – это удовольствие. А афоризм – как бы формула, с ней можно соглашаться или нет. Скажу так: «Война и мир» дает пищу для размышлений, а афоризм – результат этих размышлений. Он должен попасть в точку, желательно в «болевую».

В афоризме, тем более максиме, каждое слово или знак драгоценны. Кроме того, они должны быть остроумны, если надо, то с юмором. Получается? «Юмор специфическая вещь. Не всем все бывает понятно, к тому же есть национальные традиции. Не всем смешно, когда нам смешно. И наоборот». Трудно не согласиться.

Ереванец, хирург и неравнодушный человек Роберт Адамян продолжает врачевать в клинике MedLine, осмысливать явления, происходящие в мире, и записывать свои нестандартные размышления. «Не могу молчать – должен выразиться», - заключает он.

Предлагаем несколько афоризмов и максим от доктора Адамяна.

«Человечество на Земле» – явно неудавшийся проект Господа Бога, поэтому он, видимо, и решил его свернуть…

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Homo sapiens (человек разумный) – единственный вид в природе, который может вести себя неразумно.

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Ищите в людях только хорошее – плохого в них и так предостаточно.

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Сожалеть о прошлом так же неуместно, как и радоваться будущему.

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Достоверно не то, что тебе говорят, а то, о чем умалчивают.

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Для того чтобы оправдать подлость, чаще всего говорят глупость.

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Самые устойчивые правила – исключения из них.

Самое ненадёжное в жизни – это логика, и чем логичнее, тем ненадёжнее.

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Дают для того, чтобы взять.

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Искренность всегда вызывала наибольшие подозрения.

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Повод ищут для того, чтобы скрыть причину.

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Коллективной является только безответственность - ответственность была и останется персональной.

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Достоверная дезинформация.

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Благотворительность есть демонстративный возврат народу лишь самой ничтожной части того, что у него же награблено.