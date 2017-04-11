Фильм о репатриации армян: стремились к Арарату, оказались в ГУЛАГе

В Марселе и Париже прошли показы документального фильма «О, родина, холодная и сладкая» о сталинских репрессиях против армянских репатриантов. В 40-х годах 90 000 армян из десяти стран мира вернулись в советскую Армению. Они жили у подножья родного Арарата в надежде обрести свободу, но тысячи из них оказались вдали от библейской горы — в сталинских лагерях, без права говорить на армянском языке и исповедовать христианство. Автор фильма Тигран ПАСКЕВИЧЯН в интервью RFI (Radio France International) рассказал о том, как в современной Армении борются с наследием коммунизма, почему об этих трагических страницах истории было принято молчать и почему вопрос возвращения на родину среди армян актуален до сих пор.

- В рамках вашего проекта «Возвращение на круги своя» вы готовите трилогию об армянской миграции. Во Франции прошла серия закрытых показов одного из этих трех фильмов, посвященного теме репатриации армян в СССР. Почему именно сейчас у вас возникла идея сделать этот документальный фильм?

- Я родился в Советском Союзе, мне 52 года. Половину своей жизни я прожил в советское время, а половину – в постсоветское. У меня возник интерес изучить, что такое советскость. Однажды в учебнике моей дочери я прочитал о репатриации. Я, конечно, знал, что она была. В учебниках по истории об этой огромной репатриации была написана всего одна строчка. Я начал заниматься этим вопросом, увидел, что никогда никто его не изучал, и решил снять фильм. Потом выяснилось, что одним фильмом эту тему не исчерпать, и мы решили сделать три фильма, сделать сайт, выставки… Молодое поколение ничего не знает о советской реальности, и мы решили с помощью этого фильма рассказать, что такое советская власть, коммунизм, тоталитаризм – с историями репатриантов можно было более остро все это показать.

- Как молодежь относится к этим страницам истории?

- Когда мы показываем наши фильмы в Ереване или других городах Армении, мы обязательно после этих показов устраиваем обсуждения, и в основном делаем это с группами молодых людей. Очень важно, чтобы они об этом знали. После этого у них возникают вопросы, что родина – это не только география, это не только горы, родина – это социальное положение, справедливость, честность, что и было самыми главными проблемами для всех репатриантов, которые с очень большой надеждой приехали в Армению.

- Армяне, приехавшие в советскую Армению, столкнулись с большой несправедливостью – тысячи армян были высланы. Не было на горизонте свободы, зато они жили у подножья Арарата с надеждой обрести свободу. В вашем фильме мы видим очень много свидетельств, очень много документальных кадров. Интересно сегодняшнее отношение армянского общества и армянских властей к тем событиям. Как они на это смотрят?

- Сейчас в Армении тоже очень большая эмиграция, очень многие люди покидают Армению – уезжают в Россию, Европу, Америку. Очень часто не понимают, зачем люди покидают свою родину. Этими фильмами мы хотим показать не очень очевидные причины. В основном причина, по которой покидают свою родину, это не хлеб, не мясо и не масло, а просто то, что нет справедливости, возможности развиваться и так далее. А репатрианты – это же люди, многие из которых приехали из капиталистических стран, где была работа, свободный рынок, и вдруг они прикоснулись к советским реалиям. У нас есть герой, который говорит: «Я все понимаю, что творится в советской Армении, но только одного не понимаю – как может человек работать и не жить нормально».

Им обещали: вот вы приедете на родину, у вас будет все, вы сможете заниматься своим делом, привезите с собой станки – все, что надо для свободной работы. Они приехали, у них тут же все отобрали, а самих выгнали на заводы. А на заводах все получали поровну – 100-120 рублей. Человек хочет зарабатывать, и ему не дают возможностей.

- Вы коснулись социального вопроса. В вашем фильме вы поднимаете также вопрос армянской культурной идентичности. В частности, говорите, что в сибирских лагерях им запрещали говорить на армянском языке, все традиции и даже христианские обряды были запрещены...

- Это было запрещено не только в ссылке, но и в нормальной жизни. В Армении тоже было запрещено ходить в церковь, участвовать в литургиях и так далее – все это было под запретом до 80-х годов.

- Сегодня мы можем говорить о последствиях этих действий советских властей для армянской культуры. Насколько негативно они отразились? Что Армения и армянская культура потеряла вследствие этого советского влияния?

- Если бы были какие-то свободы, если бы этим людям, которые приехали в Армению, дали возможности – вы представляете, это около 100 тысяч человек – то Армения была бы сейчас очень развитой страной. Но так как в советское время не было принято, чтобы одна республика развивалась, – им не дали такой возможности.

- Сегодня есть люди, которые ностальгируют по Советскому Союзу, и можно слышать, что как раз в советские времена Армения дала многих великих людей – и композиторов, и поэтов...

- И среди них было немало репатриантов. Были хорошие художники из репатриантов, были хорошие артисты. Например, Гоар Гаспарян – репатриантка. Или очень знаменитый художник Арутюн Галенц, или Акоп Акопян, или Тигран Мансурян – сын репатрианта. Но это не решает вопроса. Люди просто не чувствовали себя комфортно в Армении. Поэтому я сейчас собираюсь сделать третий фильм и показать, почему было некомфортно и почему они решили еще раз покинуть свой дом, свою страну. Недавно я сделал интервью с одним армянином, который в 70-м году приехал во Францию. Видно, что этот человек доволен, потому что ему дали возможность работать, развиваться, стать богатым человеком, построить дом – то, что было почти невозможно в советское время в Армении.

- Человек предпочитает быть на свободе, но не у подножья Арарата...

- Это вопрос, который я хочу сам для себя выяснить: где родина? Родина – это где есть справедливость, где есть хлеб, где есть возможности. Один американский армянин во время интервью говорил: Америка – это страна возможностей, мы приехали сюда и мы воспользовались этими возможностями.

- Сейчас на постсоветском пространстве мы видим разные тенденции. С одной стороны – страны, где пытаются бороться с пережитками коммунизма и его наследием как чем-то отрицательным и деструктивным. Но с другой стороны мы видим, в частности в современной России, оправдание политики Сталина даже среди молодежи.

- Слава богу, в Армении нет таких тенденций. Пока нет. Плохо, что нет и борьбы с остатками сталинизма.

- А почему нет?

- Потому что сейчас у нас есть другие вопросы – это карабахский конфликт, военное положение – каждый день на границе с Азербайджаном погибают молодые люди.

- Если бы не действия Сталина, карабахского конфликта, может быть, и не было сегодня.

- Это тоже входит в контекст сталинизма, конечно. У людей еще есть экономические и социальные вопросы. Это и приводит к ностальгии, когда в советское время хотя бы поровну получали зарплату, а сейчас у многих есть самые элементарные проблемы.

- В Армении все-таки есть ностальгия по Советскому Союзу?

- Есть ностальгия… Цель наших фильмов, нашего проекта – бороться с этой ностальгией.

- Ваш фильм направлен на борьбу со сталинизмом или возрождением этой идеологии в Армении? Это инструмент борьбы для вас?

- Я считаю это инструментом борьбы. В сентябре прошлого года мы показывали русский вариант фильма в Иркутске – там есть школа независимых социологов. Один очень известный русский социолог сказал, что он давно не видел такого хорошего инструмента, которым можно бороться со сталинизмом, советским тоталитаризмом.

- Вам приходилось после показа вашего фильма слышать от зрителей, что это все абсолютная правда, что тысячи абсолютно невинных людей и даже армянских патриотов пострадали в лагерях, но зато Сталин сделал из Советского Союза великую страну, словом, лес рубят – щепки летят?

- Приходилось и такое слышать. Но я думаю, что самое важное – это человек и его жизнь. Сейчас говорят: почему люди эмигрируют, почему покидают свою родину, свою страну. Я непросто отношусь к этим декларациям. Я думаю, что просто надо понимать человека, почему он это делает. В первом фильме мы понимали, почему люди хотели приехать в Армению – у них был патриотизм, национальные чувства, кроме того, их просто обманули, сказали, что советская Армения – рай на Земле. Я хочу понять, почему сейчас они покидают Армению. Я думаю, что в будущем году в это время я привезу свой третий фильм, у нас будет возможность вместе посмотреть и вместе понять все это.

- Новый премьер-министр Армении недавно обратился с призывом к армянам из диаспоры вернуться в Армению и вкладывать в развитие страны. Не рискуют ли эти армяне, возвращаясь на родину сегодня, столкнуться с несправедливостью – естественно, не в таком масштабе, как в советские времена, но в другой форме?

- Я ко всем этим декларациям отношусь с юмором. Если будут в Армении хорошие условия, если будет справедливость, правосудие, людей не надо будет звать на родину, они сами приедут. Я очень много бываю в диаспоре, и я знаю, что очень много людей хотят вернуться...

Елена ГАБРИЕЛЯН

(С сокращениями)