WEB Пространство

“Репертуар” Оперного театра пополнится общепитом и сауной?

Нешуточные страсти разгорелись по поводу последних новостей от министра культуры Армена Амиряна. Говоря о развитии Оперного театра, он отвел немалую роль открытию ресторана на территории театра, в частности, «почему бы нет, и на крыше здания». Нелишним посчитал он и постройку парной бани в театре – «для нужд артистов». Разумеется, это предложение вызвало большой резонанс не только в СМИ, но и в соцсетях.

Мнения разделились с явным перевесом в сторону «против». «Любой современный Оперный театр имеет свои кафе, рестораны, служебные столовые, сувенирные магазины. Очень хорошо, что и наш театр предпринимает шаги в создании этой инфраструктуры… Но сначала приведите в порядок дела в самом театре, утвердите стратегический план развития театра, и когда дойдете до организационно-технических вопросов: ПЕРВОЕ – верните театру сданные в аренду на многие годы помещения Опера-клуба, ПОТОМ – вспомните, что предыдущие два министра культуры сделали со зданием АОКС-а и решите для себя – идете Вы по этому пути или нет; НАКОНЕЦ – подумайте, чем все-таки должно заниматься Министерство культуры – организацией популистских мероприятий или систематизацией, анализом и разработкой рекомендаций для равномерного развития культуры по всей стране... Тем для серьезных разговоров много, однако разве вас, начальников, это интересует?!» – считает промоутер, не раз вывозивший оркестр Оперного театра на гастроли, ныне – директор музыкального продюсерского центра «Каданс» Ника БАБАЯН.

Архитектор Сашур Калашян назвал данную программу ведомства «позором». «Театр не может становиться местом отдыха, это объект культуры. Театр не может быть местом семейного отдыха, это означает уничтожение театра. Театр – это святыня, которую нельзя попирать», – заявил архитектор.

«На крыше оперы готовятся устроить ресторан... представляете: звучит, к примеру, «Травиата», а на крыше в это время гуляют свадьбу. Разумеется, с армянской шумливостью и размахом… Что и говорить, и в самых престижных оперных зданиях мира имеются рестораны. Но тут же будет присутствовать и даже превалировать своя, «национальная специфика и интерпретация»! С гулянками и люля-кябабом от души и до пуза… Вот, как выходит, где таились главные проблемы армянской культуры…» - негодует концертирующий пианист, педагог, общественный деятель из Риги Раффи Хараджанян.

Художник Ахтанак Шаумян отметил, что в Оперном театре может быть кафе для сотрудников, артистов, зрителей, но не для людей извне. «В советские годы здесь действовал хороший буфет, сейчас он в жалком состоянии. Но чтобы превращать это в ресторан, увеселительное заведение с барабанами и зурной или даже с классической музыкой?! Полагаю, Армен Амирян посоветуется с людьми, будет найден правильный вариант. Нельзя театр оперы, объект культуры, превращать в аттракцион. К этому надо относиться предельно осторожно», – сказал художник.

Ответ министра не заставил себя ждать. Свое недоумение он выразил в пересказе-объяснении своего предложения, правда, в заметно «отредактированной» форме. Слово «крыша» как будто и не звучало… «Мы должны отказаться от “станционных” точек питания, расположенных в фойе театра. Подобные точки общепита не делают чести Оперному театру. Необходимо также отказаться от автоматов с газированными напитками и подачи сэндвичей. Считаю, что идея подачи шампанского и черного кофе в уютной атмосфере театра в ходе антракта будет как нельзя лучше вписываться в представления об опере.

Необходимо пересмотреть вопрос о действующем долгое время при Оперном театре клубе “Опера”. Нельзя допускать существование в здании Оперного театра подобных учреждений, не соответствующих представлениям о театре. У Оперного театра должен быть достойный буфет, где артисты будут питаться по специальному меню, а зрители смогут обедать в соответствующей обстановке и где будет возможно принимать гостей, организовывать различные мероприятия и презентации».

Весьма остроумно и по делу на это ответил один из работников театра: «Лучше не шампанское и кофе выдавать, а зарплату работникам театра – такую, чтоб можно было бы при желании купить и то, и другое. А не питаться по «специальному меню»».

Министр резюмировал: «Полагаю, некорректно выражать категорические мнения, не будучи знакомыми с проектом по Оперному театру. Проект находится в стадии разработки и будет представлен на суд публики сразу же по завершении. Будут учтены все уместные мнения, но не те, которые делаются исключительно с целью махать мечом».

«Что и говорить, креатив и фантазия нашего народа безграничны, - отреагировала Ирина П. - Оттого и у страха глаза велики, что знаем, до чего может довести неконтролируемая инициативность. Ведь со стороны, в общем-то, ничего плохого министр не предлагает – сделаем, говорит, все по-цивилизованному, чтоб не хуже, чем у других было. Однако непонятно: зачем анонсировать несделанное, понимая, какой резонанс это может вызвать («дураку полработы не показывают» – народная мудрость) и лишь потом понимать, что надо было завершить разработку, потом делиться «радостной новостью». И еще: может, если нет гарантии, что этим дело закончится, огласить весь список предстоящих нововведений гуртом, чтоб не дергать народ от случая к случаю, и так все на нервах? А то сначала дайвинг в поисках богатств соцреализма на дне и так изнасилованного Севана, а теперь – ресторан на крыше Оперного театра».

Разумеется, были и мнения «за». Например, небезызвестный блогер Камо ответил в поддержку министра осуждением узости мышления некоторых соотечественников и целой галереи мировых театров с видами их ресторанов, магазинов и т.д. Одного не учел, видимо, что представленные им театры – настолько состоявшиеся продукты, что во что их не упаковывай, будут продаваться. В этой связи хочется спросить у министра культуры – если мы так хотим соответствовать мировым стандартам, почему нет возможности онлайн-бронирования билетов и ознакомления с репертуаром театра на будущий год? Или хотя бы будущий сезон? Почему уставший голос кассира выученно повторяет «позвоните в конце месяца, будет ясно, что в следующем»? Почему Оперный театр, казалось бы, представленный обилием афиш и спектаклей, тем не менее не доступен иностранному туристу? Почему наши дети не имеют возможности приобретения абонемента на посещение Оперного театра, Филармонии (кстати, тоже вакантная крыша-козырек)? Почему никто не обязует их родителей, учителей это делать, а вместо этого навязываются обязательные билеты на третьесортные новогодние спектакли и «шоу лилипутов» в Малом зале? Неужели шоу и рестораны на крышах – лучшее решение по культурному воспитанию слушателя-зрителя?

Закончить хотелось бы конструктивным предложением Вадза Казаряна: «Приводить в пример международный опыт для оправдания постройки ресторанов и парных бань на территории Оперного театра, конечно, можно. Но если мы действительно хотим сделать что-то полезное, необходимо: 1. Убрать все дешевые зловонные кафе с территории Оперного сада; 2. Убрать все эти велосипедно-попкорновые страсти с Оперной площади, вместо этого создать зону отдыха и развлечений для детей; 3. Нормально озеленить территорию, запретить мусорить, лузгать семечки – вместо этого начать культурно воспитывать своего зрителя, слушателя, например, провести Фестиваль Баха, фестиваль органной музыки, и чтоб все это было при открытых дверях! 4. Убрать, искоренить рабис, который льется отовсюду – из радио, в транспорте, в общественных местах; 5. Сделать модным и трендовым прослушивание, тягу к качественной музыке. После всего этого даже плохо приготовленный лангет сможет сойти за недурственный стейк, а сауна вместо зоны «раскованного отдыха» превратится в действительно необходимую для нужд работников театра парную баню. А до этого все это напоминает VIP-рай, где армяне после смерти живут в районе Оперы и на ее крыше открывают кафе».

Хочется надеяться, что мнения будут все же услышанными, и гостям столицы, посетителям храма искусства не придется сидеть на его крыше, наслаждаясь видом, Араратом, эскалопом и… облучаясь от множества ретрансляционных антенн. Но это уже совсем другая история…

P.S.

Во все времена наш народ умел выживать за счет чувства юмора, самоиронии. Вот и «оперно-ресторанная» новость породила очередной свежачок… Прошло 10 лет. Где-то у Оперы. «Слышь, а сколько стоит ночь с тобой?» - «20000, но без балета». Улыбайтесь, господа!