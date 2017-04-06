Нина из “Кавказской пленницы” чуть не поймала в горах снежного человека

Ровно полвека назад - 3 апреля 1967 года - на экраны вышла одна из самых популярных советских комедий. Постановщик кинохита Леонид Гайдай пригласил на одну из ролей в «Кавказской пленнице» Фрунзика Мкртчяна. И не ошибся: Джабраила – родного дяди той самой «комсомолки, спортсменки и просто красавицы», из-за которой в фильме и разгорелся весь сыр-бор, запомнил каждый. А после выхода картины в широкий прокат имя Фрунзика - актера с грустными глазами прогремело на всю страну. Напомним, роль киношной жены дяди «кавказской пленницы» сыграла настоящая жена Мкртчяна – актриса Донара Мкртчян. О партнере по фильму сам товарищ Саахов - старейший действующий народный артист СССР Владимир Этуш - всегда лестно отзывался. «Был известный пиетет в наших взаимоотношениях, - вспоминал недавно прославленный актер в одной из телепередач. – С ним легко было работать. И на съемках было очень много импровизации, поскольку тема восточная. Она, так сказать, располагает к шуткам всяким. Ну, мы и острили». Кстати, в результате импровизаций и родились нетленные: «шляпу сними», «садись пока», «горячий, совсэм бэлый». Все эти фразы мгновенно стали крылатыми…

Шурик меняет профессию

Как пишет kp.ru, Шурик в «Кавказской пленнице» — на самом деле не тот же Шурик, что в «Операции Ы». Все помнят, что в первом фильме он учился в политехническом институте, а во втором почему-то стал фольклористом. И вообще его должен был играть не Александр Демьяненко, а другой актер, Александр Потапов. Он был уже утвержден, но отнесся к проекту крайне легкомысленно. По его собственным словам, он в тот момент был слишком занят выяснением отношений с молодой женой, и отмахивался от телеграмм, которые отправлял ему директор съемочной группы, уже выехавшей в экспедицию. В конце концов телеграммы просто перестали приходить, и Потапов забыл о «Кавказской пленнице», даже не сильно расстроившись. Только потом он осознал, что упустил роль в фильме-событии. А Леонид Гайдай вместо него пригласил на роль хорошо знакомого Демьяненко.

Но вообще Гайдай очень не любил повторяться, ему это казалось скучным. Он даже не хотел приглашать в фильм легендарную троицу Вицин-Никулин-Моргунов — они ведь уже снимались у него в «Псе Барбосе» и «Самогонщиках», ну и хватит на этом. Сценаристу Якову Костюковскому и его соавтору Морису Слободскому пришлось долго убеждать и доказывать, что они будут в «Кавказской пленнице» к месту. И убедили; но Гайдай потребовал от Костюковского и Слободского торжественно пообещать, что они вписывают в сценарий троицу в последний раз. Ко всему прочему у Гайдая непросто складывались отношения с Евгением Моргуновым, а после того, как актер однажды явился на съемки важной сцены в «Пленнице» с большим опозданием и подшофе, холодная война переросла в горячую: если Вицина и Никулина Гайдай впоследствии неоднократно снимал, то Моргунова — больше никогда.

Изначально история похищения Нины была только первой частью сценария, а во второй части Нина и Шурик ловили в горах снежного человека; потом выяснялось, что за йети выдавали себя все те же Трус, Балбес и Бывалый, прятавшиеся от милиции.

Эквилибристка и бутылка коньяка

На роль Нины пробовались несколько сотен девушек — как никому не известные, так и знаменитые молодые актрисы. Анастасия Вертинская, Наталья Фатеева, Валентина Малявина, Лариса Голубкина, Наталья Селезнева, Наталья Кустинская… В конце концов режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич посоветовал Гайдаю попробовать на главную роль 19-летнюю цирковую эквилибристку Наталью Варлей, которая только что дебютировала в кино в его фильме «Формула радуги». Хрупкая темноволосая красавица Варлей, в которой текли французская и валлийская кровь, Гайдаю очень понравилась. Правда, она все-таки на тот момент была непрофессиональной актрисой, и все ее реплики пришлось переозвучить с помощью Надежды Румянцевой («Девчата») — зато как профессиональная циркачка она сама выполнила все трюки.

Юнгвальд-Хилькевич получил в подарок от Гайдая бутылку коньяка. А Варлей после съемок окончила театральное училище имени Щукина и довольно активно снималась в кино. Однако большинство самых известных ее ролей — второго плана: Панночка в «Вие», Лиза в «12 стульях» того же Гайдая, Марта Эрастовна в «Гостье из будущего»… Сейчас актриса наотрез отказывается давать интервью о «Кавказской пленнице» — фильме, который ее прославил, но который, возможно, в каком-то смысле подмял под себя всю ее дальнейшую карьеру.





Фурцева пришла в ярость…

Героя Владимира Этуша, как все помнят, зовут товарищ Саахов. Сценаристам было все равно, как его называть — лишь бы фамилия напрямую не ассоциировалась ни с каким кавказским регионом - ни с Грузией, ни с Арменией, ни с Чечней (опасались, что жители той или иной республики могут обидеться). Сначала фамилия негодяя вообще была Ахохов, а «Саахова» внезапно предложил Гайдай. И лишь много позже выяснилось, что это была тщательно спланированная страшная месть: фамилию Сааков носил секретарь парткома «Мосфильма», который когда-то не пустил режиссера в поездку за границу. Шутку Гайдая на «Мосфильме» заметили и потребовали назвать героя как-то по другому, а фильм переозвучить… Тут же Юрий Никулин отправился на прием к министру культуры Екатерине Фурцевой и сообщил ей, что из-за обиды одного человека собираются тратить государственные деньги на перезапись. Фурцева пришла в ярость, позвонила на «Мосфильм» и заявила, что если кто-то собирается переозвучивать «Пленницу», то пусть платит за это из своего кармана.

«Чешутся медведи, вертится Земля»

А вот в тексты песен изменения все-таки были внесены. В песне «Если б я был султан» ничего крамольного вроде бы не нашли, но эпизод не понравился руководителю «Мосфильма» Ивану Пырьеву: ему показалось, что он «останавливает действие». Гайдаю не хотелось выбрасывать песню, и он просто сократил ее на один куплет. Новый вариант показали Пырьеву — и тот радостно сказал «Совсем другое дело!» Эпизод остался в фильме…

В другой знаменитой песенке из «Пленницы» про медведей изначально были строчки: «Где-то на белой льдине, там, где всегда мороз, чешут спиной медведи о земную ось…» И соответственно — «Чешутся медведи, вертится Земля». Худсовет смутило грубое слово: зачем звери чешутся, неужели у них блохи? Слово «трутся» показалось более элегантным. Но главной проблемой этой песни было то, что Гайдаю она просто не нравилась, он вообще не хотел, чтобы она звучала в фильме. Его не устраивала мелодия, раздражало, что в фильме, действие которого разворачивается летом и на юге, зачем-то поют про север и мороз. Из-за этого они даже разругались с композитором Александром Зацепиным, конфликт едва смогли погасить.(Позже они помирятся и Зацепин напишет для Гайдая еще много великолепных мелодий).

Главную проблему «Пленницы» разрешил Леонид Брежнев

А главной проблемой «Пленницы» в итоге оказалось то, что она не понравилась Алексею Романову, председателю Комитета по кинематографии при Совете министров СССР. После просмотра, проходившем в гробовом молчании — смеялись только киномеханики — Романов заявил: «Этот фильм выйдет на экран только через мой труп». Костюковский не удержался от того, чтобы шепнуть соседу: «Тоже вариант». К несчастью, министр кинематографии это услышал и очень серьезно ответил: «А вот это уже политическое хулиганство».

«Кавказскую пленницу» спасло только то, что Брежнев пожелал в частном порядке посмотреть какую-нибудь новую комедию — и ничего, кроме готовой копии «Пленницы», под рукой не оказалось. Генеральный секретарь пришел в детский восторг (по воспоминаниям Костюковского, особенно ему понавилась фраза «А вот в соседнем ауле жених украл члена партии»), пересмотрел фильм несколько раз, позвонил Романову и поздравил с победой. И после этого Романов не смел ни слова сказать против фильма Гайдая.

Николай ГЕРАСИМОВ