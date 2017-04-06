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В Номере // КУЛЬТУРА // “Хачатуриада” от HENRY Элибекяна

“Хачатуриада” от HENRY Элибекяна

Одной из немногих устойчивых, а потому надолго запечатлевающихся в памяти традиций столичной арт-жизни стали выставки Генриха Элибекяна. Это художник, давно уже выделяющийся из ряда главных действующих лиц армянского современного искусства. Он сам по себе. Его совершенно не интересует и не волнует любая ситуация – Генрих полностью погружен в свое искусство. Холодное время года он проводит в Москве, потом приезжает в Ереван, и не с пустыми руками. В этот раз он привез недавно сделанные портреты Арама Хачатуряна и выставил их в музее композитора.

 

Это  далеко не первое обращение Генриха Элибекяна (на снимке с братом Робертом) к образам людей культуры. Знаковым можно считать портрет Сергея Параджанова, нарисованный в то время, как опальный режиссер сидел в тюрьме. Целая серия – 18 работ-портретов крестных отцов современного мирового театра - была выполнена несколько лет назад: Вахтангов, Мейерхольд, Таиров, Стрелер и другие. Портреты далекие от каких-либо штампов – острые, глубокие, неожиданные. Все это можно и опустить, ведь таковы все портреты, отмеченные именем HENRY. Вообще все его искусство.

Он давно выработал самобытный почерк и не меняет его. Генрих всегда неожидан, но узнаваем. Узнаваемы и портреты. И портретируемые. Просто каждый раз они предстают перед зрителем новой, неизвестной или незамеченной гранью.

До Хачатуряна HENRY обратился к Комитасу. Опять же создал серию весьма разнообразных ликов, навеянных, конечно, прежде всего его произведениями, а также горестной судьбой. Более проникновенных портретов Комитаса вряд ли найдется в пространстве армянского искусства.

И вот Арам Хачатурян – 23 портрета. Все одного размера, материал –  темпера, пастель. Иногда Генрих прибегает к своему излюбленному коллажу. Как появилась идея этого цикла, трудно сказать. Впрочем, очевидно, что катализатором вдохновения явилась музыка Арама Ильича, а вовсе не страницы его биографии. В отличие от Комитаса Хачатурян прожил спокойную, размеренную жизнь в атмосфере всеобщей любви. Обвинения в формализме не в счет.

Элибекян выложился сполна. Ведь сделать столько чистых портретов - без рук, плеч, дирижерской палочки, каких-либо аксессуаров, элементов пейзажа и т.д., чрезвычайно сложно. Возможно, а скорее всего так и есть, что художник работал под музыку Хачатуряна. Человек исключительно артистичный и музыкальный, он вобрал хачатуряновскую музыку и выплеснул ее на поверхность бумаги (портреты нарисованы на бумаге).

Это Хачатурян, увиденный и почувствованный именно Генрихом. Хачатурян то по-элибекяновски ярок, то едва не монохромен. То суров, то благодушен. То улыбчив, то грустен. То открыт миру, то весь в себе. Художник выразительно играет штрихами, пятнами, цветом и фактурой, пуская в дело весь свой недюжинный арсенал средств. Ему ничего не стоит блик на лице уважаемого Арама Ильича обозначить не краской, а кусочком нотной записи. Или же некоторые портреты выполнить на старых чертежах. Как бы то ни было, он изображает разные аспекты личности человека и композитора. Можно сказать, что это моноспектакль, умело разыгрываемый режиссером-художником и одним-единственным актером. Не будем забывать, что HENRY прежде всего человек театра. Это аксиома, которая давно уже не нуждается в доказательствах. Он сам себя так сформулировал: «Я – человек театра». Его театральные идеи всегда опережают время. Вспомним хотя бы первый ереванский перформанс Генриха, осуществленный в середине 80-х. И вовсе не случайно он экспонирует свою «хачатуриаду» в музее композитора: тут все родное, весь мир, созданный Арамом Хачатуряном – великим композитором ХХ века.

Карен Микаэлян
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