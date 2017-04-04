Шарль Азнавур: моя главная армянская черта – работоспособность

5 апреля в Кремлевском дворце 92-летний французский шансонье Шарль Азнавур даст концерт и встретится со своими поклонниками. А накануне он дал интервью некоторым российским изданиям. Ниже с сокращениями публикуются два из них. “Его хочется слушать всегда,- пишет «Частный Корреспондент». - Он написал песен больше тысячи, и похожи они, пожалуй, только в одном – песни Азнавура задевают вас глубоко внутри и попадают прямо в сердце. Поэтому каждую из них можно принимать как лекарство, в зависимости от настроения.”

- Месье Азнавур, я знаю, что ваш отец родился в Ахалцихе, Грузии, где я не так давно была с репортажем. Вас и там очень любят. Скажите, вы бывали на родине отца?

– Конечно, и не один раз. Последний раз я был в Ахалцихе в 2012 году с концертом, меня сопровождала моя дочь Катя. У нас были очень тесные отношения в семье, поэтому для меня важна наша история, корни. К сожалению, практически вся моя родня со стороны матери была истреблена во время геноцида. А со стороны отца есть родственники, я встречался с ними. В последний приезд в Ахалцихе местные показали мне место, где предположительно находился дом моего отца.

– Вашего отца вспоминают как человека очень доброго. Известно, что в Париже он держал ресторан «Кавказский», и ему пришлось его закрыть – настолько он был щедрым и так часто кормил людей в кредит. А вы, когда случилось землетрясение в Спитаке, организовали акции по сбору помощи пострадавшим, и ваш фонд, желание всем помогать – это от папы?

– Да, меня и мою сестру Аиду так воспитывали. Судьба наших родителей, бежавших от геноцида, и их поведение стали для нас примером. Они часто вспоминали смелость и доброту итальянского капитана, который спас их от смерти во время побега из Константинополя. Они уже были на корабле, когда один из турецких солдат услышал армянскую речь и побежал за ними. Но капитан корабля заступился за моих родителей. Я думаю, им удалось выжить благодаря помощи и доброте многих людей, поэтому они и сами всегда старались всем помочь.

Мы жили очень скромно, но при этом двери нашего дома всегда были открыты. Они делились всем, что имели. Когда наступила Вторая мировая война и был голод, оккупация, родители укрывали в нашей квартире евреев и противников режима. Они не изменяли своим ценностям. Отец ушел на фронт, мама переносила оружие в коляске, а мы с Аидой помогали прятать старую одежду и добывали новую.

– Вы однажды сказали, что восхищаетесь людьми, которые побеждают обстоятельства. А как вы считаете, какое главное обстоятельство в своей жизни победили вы?

– Наверное, вся моя жизнь – победа над самим собой. Я начал с самого нуля, мне всему приходилось учиться самому: музыке, литературе, актерскому мастерству. В то время учеба была платной, а возможности нашей семьи были скромными, поэтому мне пришлось рано покинуть школьную скамью. И с того момента все в жизни мне пришлось постигать самому.

– Начать все с нуля – это очень по-армянски. Вообще, какова главная армянская черта вашего характера, на ваш взгляд?

– Работоспособность. Я не верю во вдохновение, я верю в пот. Я как мастер выковываю каждое слово, оттачиваю каждую фразу. Если мне нужно провести дни, недели или даже месяцы, чтобы найти нужную фразу, я упорно ищу ее.

– А свободное время? Вы же сами повторяете: время украшается занятием. Как любите украшать свое свободное время вы?

– Читаю новости, литературу или смотрю фильмы. Пишу. Написал целую книгу специально для начинающих артистов. Они могут найти все мои советы в ней.

– Один из советов я знаю. Вы однажды написали, что всегда надо рисковать. Но риск больше свойственен молодости. Вы способны на него сегодня?

– Конечно! Я каждый раз иду на риск, поднимаясь на сцену в 92 года, чтобы провести полноценный концерт без антракта и глотка воды! И это не учитывая многочасовые перелеты во все точки земного шара. Иногда в турне за неделю облетаю четыре страны. И я до сих пор бросаю себе вызов. Сейчас хочу отправиться в те редкие уголки, где мне еще не доводилось петь – например, в Китай или Южную Корею.

– А выступать на сцене сейчас психологически труднее, чем в юности, или наоборот? С одной стороны, в юности у вас не было такой оглушительной славы, публику нужно было завоевывать, а сейчас планку надо держать, ответственность возрастает.

– Знаете, когда вы молоды и выступаете на разогреве у артиста, вы никогда не знаете, как на вас отреагирует публика. Но когда зрители приходят специально для вас – это другое дело. К тому же у меня публика верная, преданная, я встречаюсь с ней, как со старым другом. Раньше я не делился своими мыслями с залом, сейчас говорю со зрителями откровенно о многих вещах. Например, что меня память порой подводит. Да и как запомнить больше тысячи написанных песен? Поэтому я использую промптеры (суфлер – прим. авт.). Практически все артисты делают это, но я единственный готов говорить об этом открыто.

– Вы написали столько песен, а какую музыку слушаете сами?

– Находясь в турне, люблю выйти на улицу и послушать уличных музыкантов. Если время позволяет, всегда захожу в музыкальный магазин, ищу новые диски, увожу их с собой. Например, из последнего турне из Бразилии я привез диск Симона.

– Если бы вы могли изобразить всю свою музыку одной картиной, что бы это было?

– У меня столько разных песен и сюжетов… Думаю, невозможно было бы вместить это в одну картину (улыбается). Скорее всего, она была бы похожа на фреску Босха!

Данара Курманова

“Я слишком молод, чтобы уйти на пенсию!”

Из интервью газете “Вечерняя Москва”

- Вы единственный артист такого ранга, кто все еще продолжает давать мировые турне. В то время как многие предпочитают уходить на заслуженный отдых. Что движет вами?

- Я слишком молод, чтобы уходить на пенсию! Часто можно услышать: «Я покидаю сцену, потому что не хочу закончить, как старый певец». Интересное заявление! С какого возраста Вы переходите в категорию «старых»? Лично я считаю, что проблема вовсе не в возрасте, а в страхе. Многие певцы боятся провалов. Конечно, отправляясь в гастрольный тур по миру, мне приходится спрашивать себя: «Смогу ли я петь в течение двух часов без антракта? Звучит ли мой голос, как раньше? Не разочарую ли я своих слушателей?» Но этих вопросов недостаточно, чтобы сокрушить мой оптимизм! Я слежу за критикой и за мнением моих зрителей. О такой критике, как сейчас, я мог только мечтать в молодости, но, что самое главное, люди приходят из года в год на концерты! А это самая лучшая оценка. Оглядываясь назад, понимаю, что да - я старше других артистов, но ведь я не единственный, кто готов продолжать работать, несмотря на возраст. Такие певцы, как Фрэнк Синатра, Бинг Кросби, Рэй Чарльз, художники, как Пикассо, Ренуар и Моне, или актеры вроде Мишеля Буке, Сюзанн Флон, многие свои шедевры создали в возрасте, когда им было далеко за семьдесят.

- Расскажите, чего ожидать от вашего концерта?

- Мой список песен отличается в каждой стране. Конечно, ни одно выступление не обходится без классических хитов. В каждой стране зрители ждут определенные песни, которые значимы именно для них. Для россиян это Une vie d’amour (Вечная любовь). Конечно, я всегда стараюсь добавить пару новых вещей. Никогда не теряю надежды на то, что мои новые песни в один прекрасный день смогут стать классикой!

- Влияют ли армянские корни на вашу музыку?

- Они не влияют на мою музыку напрямую, но имеют огромное значение где-то внутри меня. Образование мне дали родители, и мое культурное наследие так или иначе подсознательно проявляется через мою работу.