При пустых трибунах...

Футбол тревоги нашей

Сборная – сборной, а клубы – клубами. В конце концов, помимо турниров для национальных команд, есть престижные европейские клубные соревнования, да и просто хочется иногда сходить на интересный матч внутреннего первенства. Однако то, что творится сегодня с чемпионатом Армении, не умещается уже ни в какие рамки.

Игры проходят практически при нулевом количестве зрителей – игроки признаются, что уже родственники и друзья футболистов не приходят их поддержать. Матчи не представляют почти никакого спортивного интереса, и кажется, что чемпионат страны проводится лишь для проформы, для выполнения требований УЕФА. Чемпионат, где слабейший не уходит в лигу рангом ниже, мотивирующим быть не может по определению.

Никакой чемпионат

В первенстве осталось всего шесть команд. Ни в одной европейской стране нет меньше, даже в тех, где население составляет пару десятков тысяч человек – Сан-Марино, Гибралтар, Андорра… Лихтенштейнские клубы играют в первенстве Швейцарии, но в кубке княжества участвуют семь команд. Вот такие отечественные антирекорды.

Потому, кстати, и сильной сборной не видать. Такие звезды, как Мхитарян, рождаются раз в энное количество лет, а рыскать по всему миру в поисках соотечественников или готовых натурализоваться иностранцев – задача неблагодарная. Банально, но факт – опираться надо на собственные кадры, которых начинают готовить детские футбольные школы. Это потом, когда ты вырастил многообещающего подростка, можно (и нужно) отправить его хоть в Барселону, хоть в Кельн или Амстердам для продолжения футбольного образования. Но начинать нужно собственными силами.

Федерация футбола Армении, которую уже долгое время не ругает только ленивый, все же не сидит сложа руки. Ее президент, Рубен Айрапетян, видит основную проблему в тренерах: «У нас есть проблемы в детско-юношеском футболе и связано это с тренерами, которые доводят наш футбол до позорного состояния. Складывается такое впечатление, что они больше вредят, чем приносят пользу. Поэтому мы будем приглашать иностранных специалистов, которые будут работать с нашими детьми и контролировать работу местных тренеров. Вы можете обвинить меня в том, что в свое время я лицензировал этих горе-тренеров, но после приезда иностранных специалистов мы будем отбирать лицензии у тех, кто не соответствует необходимой тренерской квалификации». Айрапетян говорил это не так давно, но иностранных профессионалов-наставников что-то не видно.

Знаменитый наш Эдуард Маркаров говорит, что детско-юношеский футбол – это основа основ, правда, помимо квалифицированных педагогов нужны еще и немалые финансовые вливания. Футбол – дорогой вид спорта, и стоимость занятий им только повышается. И вот именно финансы – важнейшая проблема для армянских клубов, хотя, продолжает легендарный футболист, даже при этом детские школы «Пюника», «Бананца» и «Ширака» проводят огромную работу и имеют неплохую отдачу. На подходе ведь поколение игроков, рожденных в 2000-х годах, и немалые ожидания от него вполне могут оправдаться.

Парикмахерская, футбольный клуб... Какая разница?

Понятно, что никто из знающих людей, а тем более сами спонсоры футбольных клубов, не назовут истинных объемов вложенных в ту или иную команду средств по ряду причин. Поэтому приходится ориентироваться на цифры, которые называются официально – получается, что бюджеты армянских клубов составляют от 400 тысяч до одного миллиона долларов: для современного футбола этого крайне мало. Из этих денег платятся зарплаты игрокам, тренерам и другим работникам, содержатся те же школы, при их наличии приобретается инвентарь и поддерживается инфраструктура.

Эдуард Маркаров говорит так: «Лично я считаю одной из самых больших проблем клубного футбола в Армении неверные ожидания от капиталовложений. Приходит человек с деньгами, покупает клуб или открывает новый, воодушевленно собирает футболистов, подписывает тренеров и ожидает, что эти деньги к нему вернутся быстро. Но футбол – это тот бизнес, где доходы начинаются спустя годы, даже в самых передовых футбольных странах.

У людей, не видящих разницу, с точки зрения бизнеса, между, например, парикмахерской и футбольным клубом, не хватает терпения дождаться отдачи своих вложений. А ведь нужно дать время и игрокам, и тренерам – они должны пройти долгий путь притирок и неизбежных ошибок, уроки которых и позволяют в итоге выстроить верную стратегию. Потому и появляются клубы, громогласно заявляющие о своих амбициях, а через пару лет пропадают навсегда».

И теперь зададим риторический вопрос: возможно ли найти квалифицированного тренера или игрока, согласного тренировать и играть за мизерную зарплату при регулярных задержках с ее выплатой, об этом тоже говорят практически во всех клубах. Иностранный игрок, соглашающийся на такие условия, либо просто некондиционен и отдает себе в этом отчет, либо рассматривает армянский клуб как промежуточный этап для перехода в более престижный и высокооплачиваемый чемпионат, навсегда забыв армянский. Именно так и относились к своим контрактам многочисленные легионеры за прошедшие четверть века: и из соседних стран, и из балканских, и особенно из разных экзотических.

Одно-единственное исключение в этом потоке проходных и давно забытых имен и фамилий – Маркос Пиззелли, результат селекции «Арарата», а конкретнее – личная находка Аркадия Андреасяна, но и он ведь давно играет за рубежом. Правильно, кстати, делает, иначе нормальным футболистом бы он не стал. Одно время наши клубы переживали нашествие аргентинцев, которые играли не лучше, если не хуже местной ребятни в ереванских или гюмрийских дворах…

«Ни один пункт списка статей, - говорит Маркаров, - приносящих доходы нормальным футбольным клубам, в наших условиях не работает. Реклама, например – для кого? Для запасных игроков обеих команд, единственных зрителей матча? На продажу атрибутики (которой нет в природе) или доходы от проданных билетов (которых нет тоже) рассчитывать просто смешно. Можно делать ставки на то, какой клуб следующим снимется с соревнований и до каких пор это будет продолжаться. «Мика», «Улисс» самоустранились только за последние пару лет… Кто следующий?»

С другой стороны, рассуждает Э.Маркаров, если половина из шести команд чемпионата участвует в европейских кубках, то это гарантирует им премиальные от УЕФА – суммы невеликие, от 50 до 200 тысяч евро на начальных стадиях турниров. Такие деньги ничего не значат даже для средненького европейского клуба, но для наших условий это немало.

Выход есть. Иначе в Андорре в футбол бы не играли

Вот такие привходящие обстоятельства армянского клубного футбола. Повторим: он не живет по законам бизнеса и, следовательно, не нуждается в развитии коммерческой деятельности. В начале года устанавливается бюджет команды, 99% которого составляют дотации спонсоров, после чего руководство клуба должно просто потратить полученные деньги. Задача хотя бы частично компенсировать упавшие с неба деньги перед ними не ставится. Следовательно, можно констатировать, что в Армении футбольных менеджеров просто нет. Поскольку грамотный функционер должен уметь не только целенаправленно расходовать средства, но и искать статьи дохода бюджета клуба.

Наши «футбольные менеджеры» подобными вещами не заморачиваются. Команда укомплектована, можно пригласить одного-двух легионеров, купить новую форму и даже – вершина креативного подхода - сменить ее цвет, найти автобус, написать на нем название клуба и доложить спонсору об израсходованных деньгах. Такая стагнация обречена быть вечной. Выход может быть только один – научиться зарабатывать самим, но тут мы возвращаемся в замкнутый круг из шести (пока еще) команд, отсутствия зрителей и рекламы, бессмысленность фирменных магазинов с майками, шарфами и прочих безделушек с соответствующей символикой, низких зарплат, легионеров, до этого гонявших мяч на просторных пустырях Буркина-Фасо…

В начале текущего чемпионата страны владелец ФК «Ширак» Арман Саакян как раз об этом и говорил в интервью: «Проблема в том, что уровень чемпионата Армении не имеет спроса у болельщиков. Для «Ширака» хорошо то, что в Гюмри все любят свою команду. В конечном итоге мы играем для болельщиков. Но, к сожалению, этого мало». А.Саакян пытается найти выход. И выход, наверное, есть, иначе в Сан-Марино или Андорре в футбол бы не играли. Ждем, когда появится желание этот выход найти.