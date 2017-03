Когда-то и мы были детьми…

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. Появился этот праздник ровно 50 лет назад по решению Международного совета по детской книге. В канун этого замечательного праздника мы решили покопаться в юных годах людей известных, выдающихся и просто гениальных и выяснить, какие нужные книги они любили в детстве.

Великий русский писатель Лев Толстой настоятельно рекомендовал в возрасте до четырнадцати лет прочесть сказку Антония Погорельского “Черная курица, или Подземные жители” (был такой очень неплохой мультфильм в советское время). Повесть о мальчике, который выпросил у волшебника возможность знать все уроки, ничего не изучая, Толстой считал лучшей русской детской книгой.

* * *

Главный “битл” Джон Леннон школу на дух не переносил, однако, по воспоминаниям его тетушки Мими Смит, читать любил почти так же, как музицировать. Особый восторг у него вызывала “Алиса в стране чудес”. «Я обожал «Алису в Стране чудес» и рисовал всех действующих лиц, - вспоминал Джон. - Писал стихи вроде «Джебберуоки» (Джебберуоки — сказочное чудовище, персонаж детского шуточного стихотворения – «абракадабры»). Я становился то Алисой, то «Просто» Уильямом (персонаж рассказов Ричмела Кромптона о непослушном и очень смешном мальчике). Сам придумывал истории Уильяма, в которых участвовал. Когда я начал писать серьезные стихи, со всякими там переживаниями, то стал изменять почерк, писал неразборчиво, чтобы Мими не смогла прочитать. Я напускал на себя суровость, а на самом деле был вовсе не такой. Я часто говорил тете: «Ты выбрасываешь мои стихи, но ты пожалеешь об этом, когда я стану знаменитым”. Детские впечатления Леннона от “Алисы” отразились в некоторых его песнях, например Lucy in the Sky with Diamonds или I Am the Walrus.

* * *

Знаменитый американский режиссер Стивен Спилберг не раз говорил, что если бы он не прочел в детстве книги Фенимора Купера, то никогда бы не состоялся как режиссер приключенческого жанра. Роман Купера “Последний из могикан” Спилберг называл главной книгой своей жизни и произведением на все времена.

* * *

Любимой в детстве книгой поп-короля Майкла Джексона была повесть-притча Ричарда Баха “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”. Эта книга рассказывает о необычной чайке, которая смотрит на окружающий мир совсем не птичьими глазами. Произведение Баха принято считать манифестом безграничной свободы и проповедью о самосовершенствовании. Друживший с Джексоном звездный баскетболист Коби Брайант вспоминал: “Он не раз говорил мне одну вещь: не надо бояться отличаться от других. Иными словами, когда у тебя есть страсть, есть мотивация, люди непременно будут пытаться удержать тебя, прибрать ближе к толпе, сделать “нормальным”. Он говорил: “Нет ничего постыдного в том, чтобы быть мотивированным. Нет ничего постыдного в одержимости своим делом. Это правильно и хорошо. И не бойся не отступать от этого”. Одна из книг, что он мне посоветовал, “Чайка Джонатан Ливингстон”, была как раз об этом”.

* * *

В одном из своих интервью лучший бомбардир всех времен легендарной футбольной команды “Манчестер Юнайтед” Уэйн Руни рассказал, что в подростковом возрасте зачитывался “Гарри Поттером” и мечтал обладать сверхъестественными способностями. Также он порекомендовал эту книгу всем детям, как “заставляющую работать воображение”. Недавний социологический опрос показал, что 15 процентов британцев в возрасте от девяти до тринадцати лет хотели бы видеть премьером своей страны Уэйна Руни. Он получил больше всего голосов в ходе опроса. На втором месте оказался… киноволшебник Гарри Поттер. Его рейтинг популярности составил 12 процентов.

* * *

А какая любимая книга у автора “Гарри Поттера” Джоан Роулинг? Это “Тайна Лунной долины” британки Элизабет Гоудж – чудесная история о девочке, вступающей в схватку с темными силами и побеждающей их. Это типично британское фэнтези прекрасно преломилось в серии книг о хогвардском чародее, придав ей подлинный викторианский дух и обогатив яркими персонажами.

* * *

Кто, как не Хаяо Миядзаки, лучше остальных разбирается в мире детства. Легендарный японский аниматор, создатель шедевральных анимэ “Унесенные призраками” и “Ходячий замок”, советует детям таких разноплановых авторов, как Стивенсон и Толкин, Кестнер и Дефо, Дюма и Милн. Каждый выберет свое. Но всем без исключения, считает Миядзаки, нужно прочитать “Маленького принца” Сент-Экзюпери – детскую сказку для взрослых или, может быть, взрослую сказку для детей. “Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит”.

Мы перечислили детские предпочтения всего лишь нескольких персонажей, в той или иной степени определивших собой эпоху. Список можно расширять и расширять, чтобы убедиться в одном: книги, прочитанные в детстве и юности, оставляют неизгладимый отпечаток на всю жизнь и даже в какой-то мере определяют судьбу. “Все хорошие книги, - писал Хемингуэй, - сходны в одном, — когда вы дочитаете до конца, вам кажется, что всё это случилось с вами, и так оно навсегда при вас и останется: хорошее и плохое, восторги, печали и сожаления, люди и места, и какая была погода”. В детстве эти ощущения особенно остры.