От Candoco Dance Company и до “безграничных” постановок в Армении

В Ереване прошли выступления неординарной и известной в мире танцевальной труппы Candoco Dance Company из Великобритании. Уникальность творческого коллектива в том, что в их постановках задействованы также и артисты с ограниченными физическими возможностями. В числе сугубо профессиональных успехов инклюзивного ансамбля - престижная театральная премия The UK Theatre Award, выступление наряду с рок-музыкантами Coldplay на закрытии Параолимпийских игр в Лондоне и немало других.

Армянский посыл на британский импульс

Как отметила в беседе с корр. «НВ» художественный руководитель театра Стайн Нильсен, зрительская аудитория ежегодных гастрольных турне Candoco как в самой Англии, так и далеко за пределами Соединенного Королевства составляет до двух десятков тысяч зрителей. В частности, только за нынешние февраль-март труппа успела выступить в Грузии, Азербайджане и Украине. А помимо самих выступлений «кондуковцы» проводят на местах семинары, тренинги и мастер-классы, вовлекая в орбиту инклюзивности все новые коллективы и группы.

В этом смысле уже первый приезд Candoco в Армению несколько лет назад благотворно «аукнулся» реализацией совместного творческого проекта. Благодаря программе Британского совета «Танец без границ» была не только создана первая отечественная инклюзивная театральная и танцевальная труппа, но и уже осуществлены три постановки. Проект художественного руководителя Малого театра Ваана Бадаляна был поддержан, и четыре армянских хореографа ознакомились в Лондоне с опытом Candoco в работе с людьми, имеющими инвалидность. Прошли мастер-классы и в самой Армении, были отобраны как профессиональные танцоры, так и инвалиды. А в результате возник спектакль Ne me quitte pas («Не покидай меня»), который и поныне проходит в Малом театре при переполненных залах. Более того, инклюзивная театральная труппа в сентябре прошлого года приняла участие в фестивале Tramway’s Unlimited, который проходил в Глазго. Выступали армянские артисты с той же программой в Грузии и Казахстане.

Четверть века «могу делать»

Отмечая свое 25-летие, Candoco (в переводе с англ. «cando» — «могу делать») представил ереванской публике перформансы - Beheld и Set and Reset/Reset. Постановка признанного мастера классического танца и хореографа Александра Уитли Beheld (переводится с англ. и как «узрел») – 20-минутная психологическая пластическая драма о стереотипах и табу, действующих в обществе. Для реального восприятия уникальности и неповторимости как себя, так и мира необходимо в первую очередь вырваться из-под давления разновеликих и разноформатных, но одинаково черных и ограниченных матерчатых «клише». Второй британский перформанс Set and Reset/Reset представлял новую вариацию культовой работы американского хореографа Триши Браун. Через 28 лет Candoco «переиначил» хореографию знаковой постановки под особенности танцовщиков инклюзивной труппы. Отметим, что новая версия была охарактеризована британской прессой и как «дарящая огромное удовольствие» (The Sunday Times), и как - «привлекательный спектакль представляет безграничные возможности тел исполнителей» (Exeunt). Реакция ереванских зрителей и их аплодисменты полностью подтвердили справедливость оценок печатных изданий. При этом трудно особо не отметить исполнение Джоэла Брауна. Он настолько органично вписывался в общий пластический ансамблевый рисунок, неустанно выписывая на своей инвалидной коляске некие фантастические па, что создавалось впечатление, будто пожизненное средство его передвижения – всего лишь сценический атрибут и не более…

Армянская инициатива сюрпризно «наказуема»

Программа выступлений британской труппы была чревата и на особые сюрпризы. В первый же день Candoco «пропустил» вперед фрагмент спектакля Ваана Бадаляна «Не покидай меня». Трогательная и комичная история о том, как 37-летняя Ануш Смбатян, неразлучной частицей жизни которой является детский трехколесный велосипед, стала центром искрометного танцевального «любовного треугольника», задела публику за живое. А в завершение директор армянского филиала Британского совета Аревик Сарибекян сообщила, что Candoco решил именно в нашей стране провести осенью свои ежегодные стажировки для хореографов и танцовщиков из разных стран мира. Так что армянская инициатива по созданию инклюзивной труппы, достигнутый за это время исполнительский уровень и тематика постановок не прошли для Малого театра «безнаказанно»…