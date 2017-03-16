Март баловник, март чародей...

Тонкая грань между холодной зимой и теплой весной была расцвечена двумя заметными выставками. Они определенно прибавили положительных эмоций согражданам, чуть ли не потерявшим надежду на смену времен года. Так что труд художников не пропал зря.

В последние дни февраля в Национальной галерее открыли выставку, посвященную 25-летию Армянской армии. То есть это тематическая выставка, из тех самых, которые сильно надоедали и, как казалось, сдерживали развитие искусства в советские годы. Тогда подобные «смотры советского искусства», в частности, связанные с юбилейными датами, готовились исподволь. Заключались договора, делались заказы, не говоря уже о целой армии тружеников искусства, которые сами всегда были готовы изобразить любую тему в лучшем виде. Строго по календарю.

Те времена давно прошли, но оказалось, что есть темы, которые привлекают художников. Юбилей нашей армии оказался одной из них. Выставку взялся провести Союз армянских художников мира во главе с сопредседателями Казаром Мирзояном и Анаит Мхитарян. Они энтузиасты, каких немного, и уже провели ряд весьма удачных выставок, посвященных Маштоцу, Комитасу, Андранику и др. Работ собралось так много, что пришлось отбирать лучшие. Так честнее. Также было решено добавить произведения из фондов галереи. В итоге, в одном из залов экспозиционеры разместили работы «старых» мастеров из фондов музея. Те, что прямо или косвенно связаны с концептом выставки. Прямо в центре знаменитый сарьяновский «Портрет маршала И.Х.Баграмяна». Он был сделан ровно 70 лет назад. Масло, холст. 105x94,5. Блистательная вещь, тонко с чувством выписанная. Здесь же «Возвращение героя» Мариам Асламазян, мажорная, динамичная картина – целая история. Фаносу Терлемезяну принадлежит портрет Андраника – редчайший, живой, сделанный с натуры в Америке. Эдвард Исабекян представлен виртуозными иллюстрациями в «Вардананку».

Казар Мирзоян cделал достаточно насыщенную экспозицию, при том что найти работы, в той или иной степени касающиеся армянской армии, весьма проблематично. Недоходное это дело для художника. Красивый натюрморт или пейзаж всегда затребованы, а вот с картиной об армии, портретами военачальников, аллегориями большой напряг, ведь государство, музеи, различные фонды художественных произведений не покупают. Создание подобных работ целиком на совести авторов, не преследующих личную выгоду. Тем не менее появляются замечательные вещи, они-то попали на выставку, к примеру портрет Монте (Армен Захарян), изображение простодушного солдата-новобранца в великоватой каске (Сергей Наразян), «Освобождение Шуши» - аллегория Франка Гаспаряна.

Остается сожалеть, что даже самые лучши работы так и не найдут себе места и вернутся в мастерские. Это еще одно свидетельство того факта, что государство напрочь отвернулось от изобразительного искусства. Хочется думать, что новый министр культуры Армен Амирян сможет изменить ситуацию.

Художественный март, как давно уже водится, предстал также в виде женской выставки. Традиция старая, устоявшаяся и, как не сетуй на равноправие полов в искусстве, гендер победил. Ну и ладно. Выставка получилась лучше, чем в прошлом году. В этот раз экспоненты только члены Союза художников. Студенты и любители остались за бортом. Мелочь, но приятно. Конечно, опять же много натюрмортов, но это уже данность, от которой не избавиться. Немало и разных пейзажей, но вот что бросилось в глаза: в этот раз обошлись без церквей, которых, как правило, бывает сверх меры. В целом экспозиция получилась более светлая, если не сказать мажорная. Может, действительно что-то сдвинулось в сознании, в воспрятии жизни. Скорее всего – да, ведь дамы так чувствительны. Между тем художницы страдают так же, как и их коллеги мужчины: результаты их вдохновения и труда растворяются в атмосфере.

Повторим еще раз: государство обязано радикально изменить отношение к искусству. Завтра будет поздно. Мы рискуем полностью отбить охоту заниматься художеством и прочими изящными искусствами, растранжирим творческие силы и скатимся единственно к рынку, к «вернисажу».