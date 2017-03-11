Улыбка властелина колец

Журналистские штампы не всегда вызывают оскомину – например, ответ на поднадоевший вопрос «Что бы вы поменяли в своей жизни, представься такая возможность» может прозвучать ожидаемо, но сильно. Альберт Азарян отвечает на него сразу и без раздумий: «Ничего не изменил бы. И снова стал бы олимпийским чемпионом». А потом подтверждает незыблемую уверенность в предначертанности судьбы знаменитой своей фирменной азаряновской улыбкой. В феврале ему исполнилось 88 лет – дата пусть и не круглая, но значимая двумя своими восьмерками.

Легендами рождаются, а потом становятся

То, что Альберт Вагаршакович – легенда не только армянской, но и мировой гимнастики, доказывать излишне. И флаг своей страны, пронесенный на открытии двух Олимпиад – символическое признание сверхъестественной спортивной одаренности. Сам Азарян, впрочем, считает, что все имеет логическое объяснение.

Рос он в Кировакане, где местные мальчишки довольно серьезно увлекались силовыми видами – борьбой, поднятием тяжестей, боксом, ведь в этом возрасте так важно быть физически сильным, особенно учитывая, скажем так, некоторые разногласия с мальчишками из других районов города. Плюс к тому с 14 лет Альберт начал работать кузнецом, а хилому, естественно, делать в кузне нечего. Так что к мускулам, приобретенным во дворе и спортзале, подкачалась и немалая сила молодого кузнеца, сослужившая ему впоследствии неоценимую службу.

Серго Амбарцумян положил немало усилий, чтобы уговорить Азаряна всерьез заняться штангой, но она не давалась Альберту: при всем его атлетизме талия была тонкой и спина сильно болела. А вот всякая эквилибристика – это было его, и когда он переехал в Ереван и поступил в физкультурный техникум, начались регулярные занятия спортивной гимнастикой, благо силы и пластики тела хватало с избытком.

Альберту Азаряну было 16 лет, когда его вместе с сотней других физкультурников и спортсменов отправили в Москву на всесоюзный смотр. Потенциальных участников со всей страны было огромное количество, и отсев начался сразу. Из армянской делегации почти половину уже отправили обратно, и Азарян мысленно паковал чемодан, радуясь тому, что повидал Москву пару дней, но, когда подошла его очередь проходить комиссию, на него внимательно посмотрели и попросили снять майку. Тут же было решено, что именно он понесет флаг республики на всесоюзном параде физкультурников, что порядком удивило молодого спортсмена.

Теперь уже никаких сомнений в том, что его стезя – спортивная гимнастика, не оставалось, нужно было работать над техникой. А на подходе были 1950-ые годы, и Азарян только чемпионом Союза должен был стать 11 раз. О победах на Олимпийских играх и чемпионатах мира разговор отдельный.

Олимпийское золото благороднее

В 1951 году он стал мастером спорта, а через три года, выиграв мировое первенство, и заслуженным. Любимым гимнастическим снарядом Азаряна были кольца, собственно, и сделавшие его легендой, победить которую так никому и не удалось. Не то, чтобы другие снаряды ему не покорялись, просто кольца были любимыми. А знаменитый «крест Азаряна» получился как бы сам собой в 1953 году на соревнованиях в Ленинграде, в преддверии чемпионата мира.

- Сборная Армении шла тогда на втором месте, была в шаге от победы, но у спортсменов никак не получались упражнения на кольцах – их не засчитывали, потому что гимнастам не удавалось зафиксировать стойку на необходимые три секунды при выполнении креста, в связи с чем у нас были низкие баллы. Я выступал в конце, разозленный таким положением вещей. Стойку я зафиксировал и, прежде чем завершить упражнение, решил по очереди осведомиться у всех судей, хватит ли ее держать. Сначала я спросил двух сидящих напротив, затем повернулся к еще двум судьям, находившимся сзади, и обратился с тем же вопросом. Вот так и получился тот самый крест. Меня в какой-то момент даже решили дисквалифицировать, поскольку «разговорчики» во время выполнения упражнения – серьезное нарушение правил соревнований. Но тут кто-то из судейской коллегии заявил, что я впервые сделал крест по-новому – так, как до сих пор никто не выполнял – и мне было даровано прощение.

Разумеется, к судьям Альберт Азарян поворачивался со своей фирменной улыбкой, которая совсем скоро стала знаменитой на всю планету. Потом был Франкфурт, европейский чемпионат, на котором Азарян выступал как-то ни шатко ни валко, за пару дней до финиша безнадежно, казалось бы, замыкая первую десятку. Организаторы уже знали, по их мнению, победителей, и даже, по рассказам, выгравировали их имена на специальных призах. Но в последний момент к Азаряну пришло озарение, то ли он просто встряхнулся, но поразил всех и себя в первую очередь, рванув на первое место, и тем добавил гравировщикам работы. Быть может, именно в этот момент он окончательно уверовал в собственные возможности.

Олимпийское золото Мельбурна было, так сказать, «двойным» - Азарян стал чемпионом на кольцах и в командных соревнованиях. К этим двум медалям он добавил еще одну через четыре года в Риме. Тогда ведь и в помине не было Интернета, а чтобы организовать телевизионный репортаж, нужно было немало потрудиться. Восхищенные отзывы о кресте Азаряна передавались на газетных страницах и из уст в уста. Триумфальный же момент наступил именно в Риме.

А ведь в Рим он мог бы и не попасть – на предолимпийских сборах в Сухуми, в квалификационных соревнованиях, Азарян получил «баранку» - ноль очков – и тренеры заявили, что смысла ехать в Рим ему нет. И снова спортсмен собрался в последнюю секунду: за один день он перевыполнил план по квалификационным очкам, а изумленный тренерский штаб в очередной раз включил его в состав сборной. И не прогадал.

Публика в Риме, взбудораженная захлебывавшейся от восторга по поводу азаряновского креста прессой, писавшей о нем только в превосходных степенях, жаждала этого зрелища. Альберт Азарян предоставил публике такую возможность: вися на кольцах, он с легкостью необыкновенной поднялся в воздухе, развернул руки, обладавшие неимоверной силищей, и подарил ей свой знаменитый крест – налево, а потом направо. Все это, конечно, сопровождалось той самой улыбкой, которой мог бы позавидовать любой голливудский оскароносец.

Небывалый случай в истории не только гимнастики, но и мирового спорта вообще: тогда в Риме зрители протестовали против оценок, выставленных Азаряну судьями. Баллы были наивысшими, больше 10 баллов поставить за выступление просто невозможно, но люди за небывалое требовали невероятного же. Высшей оценки им было мало, а тренеры советской сборной в этот момент, вполне возможно, как страшный сон вспоминали Сухуми, когда вероятность стать соучастником подобного триумфа была практически нулевой.

Возможно, именно Рим стал причиной того, что Альберт Азарян ценит олимпийское золото превыше всего. На Олимпиаде, говорит он, совершенно другой дух и настрой, и олимпийская награда не сравнится по значению даже с мировым первенством, не в обиду последнему будет сказано.





Лучший в ХХ веке

Армянский спорт дал немало легендарных имен, особенно в индивидуальных видах спорта. Альберт Азарян был признан лучшим спортсменом Армении прошлого века, все-таки сотня золотых медалей, результат уникальный в мировом спорте. Наверное, это справедливо, даже учитывая определенную спорность подобных выборов лучших из лучших.

И кому, как не Альберту Азаряну, возглавлять национальную федерацию спортивной гимнастики и свою же спортшколу. Тем более что, объездив чуть ли не всю планету, поработав тренером в Голландии, Азарян признается, что не может долго жить вне Армении, даже в Калифорнии у сына Эдуарда, который возглавляет в Америке собственный гимнастический центр. Эдуард Азарян и сам ведь олимпийский чемпион 1980 года, четырехкратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта. К слову, Азаряны в гимнастике единственная семья, в которой отец и сын стали олимпийскими чемпионами.

Ожидаемый разговор о нынешнем состоянии спортивной гимнастики в Армении знаменитую улыбку не гасит, но в голосе заметно сожаление. Нет спонсоров, говорит он, а гимнастика – не самый дешевый вид спорта, один инвентарь стоит немало. На крупнейшие соревнования федерация часто просто не может себе позволить отправить как следует укомплектованную команду, одного-двух гимнастов, в лучшем случае. Так, после долгого перерыва армянский гимнаст появился на Олимпийских играх лишь в 2012 году в Лондоне.

Да и подходы изменились – если в советское время каждый гимнаст, чтобы иметь право называться таковым, должен был в обязательном порядке сдавать нормативы по упражнениям с шестью снарядами, то теперь каждый занимается лишь тем, что у него лучше получается. Разумеется, такая однобокость сказывается на качествах спортсмена и его профессионализме.

А многообещающие дети попадаются часто, говорит Альберт Вагаршакович. В школу принимают с пяти лет, и занимаются ученики до того, как им исполнится 13-14. И необязательно становиться гимнастом: гимнастика развивает весь организм, поэтому после нее можно стать чемпионом практически в любой спортивной дисциплине. Было бы, наряду с физическими данными, желание и умение превозмочь самого себя вкупе с личным неприятием слова «невозможно».

Рубен Гюльмисарян