Виола помпези, тавих, тенор кемани “ерицяновской” прописки

Профессор Ереванской консерватории давно уже не комплексует, что как в Армении, так и за ее пределами больше известен не своим исполнительским мастерством скрипача, а исключительными навыками и талантом в «ремесле» музыкальных инструментов. При этом он не только является продолжателем традиции отца, но и основателем династии – музыкантов и скрипичных дел мастеров. Причем суммарный династийный стаж семьи Ерицян в деле изготовления смычковых струнных по самым скромным подсчетам составил лет 120, если не больше. Так что рекорды баварской профессиональной династии Клотц и итальянского прославленного клана Гварнери близки к покорению. Впрочем, сам профессор, музыкант и мастер Мартин ЕРИЦЯН иронично относится к подобным журналистским «возвышенным» параллелям. Тем не менее он любезно согласился в эксклюзивной беседе с «НВ» раскрыть некоторые секреты своего мастерства.





Струнные альбомы для рисования

Сам Мартин Шагенович уже более 65 лет делает смычковые струнные инструменты. К моменту нашей встречи он как раз завершал работу над виолончелью, предназначенной для юной воспитанницы музыкальной школы им.Чайковского. «Это моя 39-я красавица, - рассказывает Ерицян. – Предыдущую виолончель делал для правнука композитора и народного артиста СССР Лазаря Сарьяна. С ней еще история занимательная приключилась. Как-то приехал в Ереван с концертами известный музыкант, профессор Хьюстонского университета Ваграм Сараджян. Он должен был выступать с инструментом Гварнери, который в свое время приобрели за 30 тысяч долларов и который хранится в коллекции музея. Но на репетициях виолончелисту что-то не понравилось. Тогда я попросил у Сергея Стамболцяна на неделю мною сделанный инструмент. Ваграм репетировал и выступал уже с этой виолончелью – настолько ему пришелся по душе звук. Кстати, он отлично разбирается в моих инструментах и регулярно их заказывает для своих студентов в Америке. Оно и выгодно, поскольку моя виолончель стоит пять-шесть тысяч долларов, тогда как там оценивается в разы дороже»…

Кстати, дату и особенности изготовления каждой своей скрипки, альта и иже с ними мастер аккуратно заносит в объемистый альбом для рисования. Таких стостраничных архивных досье у него уже шесть. Да и шутка ли! За прошедшие десятилетия он создал около 350 скрипок и 150 альтов. А еще практически «с нуля» не только возродил, но и творчески усовершенствовал национальные армянские виолы.

«Тенор кемани, который я создал, - комментирует мастер, - это новый вид армянского народного инструмента. Причем он имеет диапазон скрипки, альта и виолончели. В одном из народных армянских ансамблей в Марселе играют на 6 кемани. А у нас в Армении талантливый музыкант и композитор Григор Аракелян даже сыграл на нем концерт Гайдна для виолончели. Уверен, недалек тот день, когда изумительное звучание инструмента вызовет широкий интерес не только в музыкальных кругах».

Весьма впечатляюще и непосредственно отреагировали на звучание «оживших» инструментов две консерваторские слушательницы. После первого концерта струнного квинтета Григора Аракеляна Les Violons d’Armenie в Ереване года три назад юные музыкальные дарования подошли к Мартину Шагеновичу и попросили разрешения расцеловать мастера за такую дивную работу. Он, разумеется, был польщен необычной реакцией и решил не сопротивляться их благим намерениям…

Знак качества обжалованию не подлежит

На свой абсолютный музыкальный слух и исполнительское мастерство Мартин Шагенович не жалуется. Так что вполне может судить о качестве звучания собственноручно смастеренных скрипок и виолончелей. Однако ж для пущей объективности нередко требует от знаменитостей соответствующей «рекламации» делу рук своих. «На моих новых инструментах чаще других играли Жан Тер-Мергелян и Арташес Мкртчян. И они же давали оценку. Обращался я и к талантливой консерваторской молодежи, - улыбается мастер. – Сегодня многие из них выступают в оркестрах Европы – в Германии, Франции, Испании, Португалии. Лучшим «знаком качества» стало то, что они продолжают играть на моих инструментах и расставаться с ними, по их же словам, не намерены».

Хранит архивный альбом мастера и характерную историю создания «заказной» виолы помпоза (или виолы торжественной). Прибывший в Ереван альтист лондонского квартета Чилинкаряна, узнав о мастерстве Ерицяна, попросил его изготовить этот редкий пятиструнный альт для исполнения сложных произведений. Три столетия назад прославленный Иоганн Себастьян Бах с подобным заказом обратился к немецкому мастеру - дабы его сюиты для виолончели можно было бы исполнять на альте. И что же…

«Саймон Джонс уехал из Еревана с желанной виолой помпоза, - отметил Ерицян. – Как мне передавали, перед каждым своим выступлением известный музыкант в обязательном порядке говорит о том, что этот чудесный инструмент изготовил армянский мастер. Это, конечно же, радует. Более того, Саймон прислал мне два диска с записями этих выступлений».

А вот американского композитора Вазгена Мурадяна вдохновил созданный Мартином Шагеновичем другой старинный струнный смычковый музыкальный инструмент из того же семейства – виола да гамба. Причем помимо вдохновения двух коллег и единомышленников по музыкальному цеху, вскоре объявился и вполне реальный покупатель – в лице одного из старейших и наиболее авторитетных российских ансамблей старинной музыки «Мадригал».

Другое уникальное детище Мартина Ерицяна – тавих, или армянская арфа. Своим тембром и возможностями, по мнению специалистов, она ничем не уступает оркестровой, хотя отличается от классической коллеги в три раза меньшими размерами. «Шесть месяцев работал только над чертежами и эскизами - восстанавливал древний инструмент, - вспоминает мастер. - Верхняя дека арфы сделана из ели, это очень важный момент. Ель прочная, с ее помощью и звучание чище и мощнее. А вот две другие стороны можно из орехового дерева сделать или из грушевого. Для своего инструмента я использовал клен и абрикосовое дерево, с ними очень легко работать и дизайн получается красивым». Кстати, сегодня тавих существует в двух экземплярах, один можно услышать на концертах ансамбля традиционной армянской музыки, а второй мастер хранит дома…

Династийные секреты и абрикосовая водка

«Мой отец, Шаген Ерицян, был первым мастером в Армении, кто на профессиональном уровне занимался скрипичным делом, - с теплотой вспоминает мастер. - Он играл на многих инструментах, хотя консерваторского образования не имел. В 1925 году приехал в Армению из Греции, куда бежал с семьей во время геноцида. Здесь ему удалось основать свою мастерскую. В основном изготавливали восточные инструменты, а он занимался созданием скрипок. Кстати, сейчас многие музыканты ищут и стараются приобрести его инструменты. Ведь на протяжении лет проверяется звук скрипки и по достоинству оценивается. Я и сам включился в этот процесс». После долгих поисков Мартину Ерицяну удалось приобрести две скрипки. Обе он подарил Дому-музею им. А.Хачатряна. Теперь необходимо найти альт и виолончель, чтобы составить квартет…

Опыт отца послужил примером для сыновей мастера, который им и передает знания и секреты скрипичного дела. Тем более что оба получили консерваторское образование, а значит, и с чувством отнесутся к созданным инструментам. «Старший сын Тигран - альтист, сейчас живет в Испании, играет в камерном оркестре и одновременно, уже лет десять, как занимается созданием инструментов, - говорит Мартин Шагенович. - Карен, скрипач, сейчас все больше работает вместе со мной. У него уже есть заказы из Франции».

И если раньше на инструментах стояла метка «Мартин Ерицян, сын Шагена», то сегодня написано «Мартин и Карен Ерицяны». Сегодня уже и внук Мартин включился в совместный династийный процесс, хотя по настоянию же деда несколько «изменил» клановому струнно-смычковому амплуа и готовится стать профессиональным горнистом…

В числе главного семейно-производственного секрета Ерицян-старший считает состав грунта, который наносится на древесину при изготовлении инструмента. Еще одна сакральная формула – состав лака. Другая «военная тайна» - соотношение разных пород древесины. В частности, самому Мартину Шагеновичу потребовалось несколько лет поисков, пока он в горах Абхазии нашел-таки желанное дерево - клен волнистый. Особая история связана с нахождением особой породы ели, древесина которой необходима для изготовления верхней деки. На эти поиски намерен отправиться этим летом в Боржоми…

Когда же мастер приступает к непосредственному творческому процессу создания скрипки, то мысленно прослушивает музыку Баха, Чайковского, Гайдна, Моцарта. Правда, все же одним секретом Мартин Шагенович поделился с корр. «НВ»:

- Без стопки хорошей абрикосовой водки творить нелегко…