“Мы очень часто путаем исполняемость за рубежом с настоящей ценностью…”

28 февраля завершился VIII фестиваль “Армянского композиторского искусства”, прошедший под эгидой президента Армении и посвященный в этом году армянскому советскому композитору Аро Степаняну. В цикле из двух симфонических и трех камерных концертов были представлены произведения Аро Степаняна, Григора Ахиняна и других авторов разных поколений. Инициатором фестиваля является Государственный молодежный оркестр Армении. Наш собеседник — главный дирижер и худрук оркестра Сергей СМБАТЯН.

Говорить об этом фестивале — большая ответственность для меня. Фестиваль профессиональный, и его идея заключается именно в том, чтобы ознакомить слушателя с творчеством современных композиторов. Диапазон довольно широк: от признанных мастеров до композиторов, увы, не так хорошо известных широкой аудитории, как того хотелось бы.

Ежегодно фестиваль посвящается кому-то из великих: Сарьян, Бабаджанян, Чухаджян, Тертерян, Оганесян, Мирзоян… В этом году решено посвятить фестиваль 120-летию замечательного армянского композитора Аро Степаняна. Впервые прозвучали его «Симфонические танцы» и камерные произведения, найденные в архивах композитора и оцифрованные. Оцифровано 15 произведений Аро Степаняна, и это лишь малая толика того творческого наследия, которое он оставил. Кстати, за время существования фестиваля, за эти восемь лет, все выступления, все симфонические и камерные концерты мы записываем на видео- и аудионосители. Скопилось огромное количество записей, и я очень надеюсь, к концу этого года мы сможем презентовать онлайн-радио современных армянских композиторов.

— И это все в исполнении Молодежного оркестра Армении?

— Нет, не только. Это и хор «Овер», и квартеты, и многие другие коллективы — словом, все, кто содействовал представлению произведений наших композиторов в рамках этого фестиваля. И это очень важно, поскольку фестиваль растет, «обрастает» новыми друзьями, естественно, увеличивается аудитория…

— Не секрет, что зачастую премьеры произведений армянских композиторов проходят сначала вне пределов родины и лишь потом исполняются в Армении. В этом смысле ваш фестиваль «уравновешивает силы»?

— Разумеется, наш фестиваль представляет площадку всем композиторам, дает возможность молодым заявить о себе. Другое дело, что я, как музыкант и как дирижер оркестра, потом уже исполняю произведения тех композиторов, в которых верю. И так же поступают все мои коллеги. У меня нет предвзятости к кому-либо конкретно — талантам надо помогать, и мы стараемся это делать по мере возможностей.

С другой стороны, давайте попытаемся назвать современных армянских композиторов, реально востребованных за рубежом. Не думаю, что их будет очень много. Не тех, кого принято пропагандировать, а действительно интересных тамошнему зрителю. Ведь очень часто мы путаем исполняемость за рубежом с настоящей ценностью…

— И где же проходит для вас водораздел между истинными ценностями и самопиаром?

— Этого водораздела нет. Ценность — это то, к чему человек идет чисто генетически. Давайте спросим людей на улице — кто такой Параджанов? Ответят «гениальный режиссер», восторгаться будут. Но! Мне кажется, большинство из них его фильмов не смотрело, а если и смотрели — вряд ли что-то поняли…

Тут, мне кажется, вопрос намного глубже. Сегодня, пожалуй, самый долгий период, когда нет проблесков, «симптомов» зарождения нового жанра в искусстве. Это пахнет большим кризисом. Поиск нового зачастую ограничивается лишь хорошо забытым старым. Вместе с этим создаются «суперзвезды», которым люди «поклоняются», не понимая, что это не ценности, а всего лишь хорошо продуманные и реализованные бизнес-проекты. С другой стороны, своего рода противовесом выступает то, что некоторые принято называть арт-хаусом, как правило, с милой оговоркой «это новое — этого вам не понять» Так что, такой вот — арт-хаос…

…Есть тонкая грань между истинной ценностью и сегодняшними интересами человека. И надо очень постараться, чтобы правильно связать их воедино. Мы это делаем, как результат — полные залы. Другое дело, публика зачастую не очень хорошо понимает, что творится на сцене в плане творчества. Но согласитесь, прийти в зал и высидеть два часа — это уже большой успех для новой публики, и этого нельзя не признавать. Вести себя культурно и понимать, как реагировать в неизвестной доселе обстановке, — порой две разные задачи. Наша же задача: помочь зрителю, воспитать его, вне зависимости от возраста, приобщить к искусству. Но и тут нужна четко продуманная программа представления: ведь одно дело «Кармен», музыку из которой знают практически все, другое дело — Шонберг, Брукнер, Малер или, допустим, современная армянская музыка. Вопрос риторический: а может ли публика все слушать или нет? Потому мы имеем в стратегии разные «пласты» развития презентации музыки широкой публике.

— Пару слов о предстоящих творческих планах.

— У оркестра есть множество приглашений. 11 апреля будем выступать по приглашению Бетховенского пасхального фестиваля в Варшавской филармонии. Далее в проекте - провести польский тур, много других программ…

Также в этом году в тринадцатый раз проведем конкурс им.Хачатуряна — в этом году для вокалистов, с 6 по 14 июня. А с сентября по октябрь в пятый раз пройдет Фестиваль А.И.Хачатуряна. И уже под конец года, когда соберется худсовет фестиваля “Армянского композиторского искусства”, станет ясно, кому будет посвящен фестиваль 2018 года.