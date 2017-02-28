WEB Пространство

“Линия-2. 25 лет спустя” - без трафаретов, пафоса и от души

В январе на экраны вышел фильм “Линия-2. 25 лет спустя” (“Կյանք ու կռիվ-2. 25 տարի անց”, производство компании “Шарм”), лейтмотивом которого стали апрельские события прошлого года. Герои те же, что и в первой картине - повзрослевшие, прошедшие через всевозможные жизненные коллизии и все они в конечном итоге вновь объединяются вокруг арцахских событий…

Думается, вполне естественно, что публика сразу кинулась сравнивать новую картину с первой ее частью, вышедшей в прокат в прошлом сентябре. Надо сказать, отзывы тогда и после премьеры на ОТА в январе этого года были в основном положительные. Не считая, конечно, придирок в духе: это потому что у нас за последние годы ни одного приличного фильма не сняли. Мол, на фоне всеобщей безвкусицы и ширпотреба - сойдет. Слабая и не слишком удачная база для критики, не правда ли? Развлекуха на экранах - это одно, кино с серьезным посылом – другое, и выстраивать свое экспертное мнение на этом контрасте, пожалуй, не слишком профессионально. Другой аргумент: первый фильм не понравился, потому что главные герои в конце погибли. Так фильм же о войне, а значит, в нем, по логике, должны стрелять. И если жертвы будут только со стороны противника, то получится типичный американский блокбастер. Опять же, хотите “белое, пушистое” кино, смотрите “Ход конем”. Кстати, в “Линии-2” никого не убили, все живы-здоровы, зло наказано, и в данном случае была к месту именно такая, оптимистичная концовка…

Тех, кто искал под микроскопом неточности, какие-то несоответствия, среди “благодарной” публики немало. Возможно, шероховатости и были, но по большому счету на восприятие фильма в целом они особо не повлияли… Как пишет в сети один из зрителей: “Если вы не зануда, то фильм хороший и, главное, он цепляет. Актерский состав чудесный: Бабкен Чобанян, Шант Ованнисян - респект вам! Еще понравился исполнитель роли Нарека Арцрун Чобанян - очень фактурный. Текст хороший - есть и юмор, и лирика… А прикопаться можно даже к шедевру, было бы желание”. Сказать по правде, на “Линию-2” автор этой рубрики шла с опаской. Есть ведь устоявшийся, не лишенный смысла стереотип: вторая часть хуже первой и примеров тому масса. Совсем не хотелось портить впечатление от сентябрьского просмотра, после которого долго мелькали в уме кадры, детали, сюжетные повороты, то и дело тревожили всякие риторические вопросы. Видимо, именно для того, чтобы не разочаровать публику, режиссер фильма Мгер Мкртчян (на снимке) и его команда решили снять, как выразились некоторые критики от соцсети, “совершенно другой, живущий своей отдельной жизнью фильм”. И они правы. Привязка к первой части хоть и есть, но мессиджи у этого картины совсем иные. “В “Линии-2” озвучились несколько очень важных “мессиджей” и только ради них фильм стоило снимать, - считает Марат Агамирян. - Например, фраза о том, кто подпадает под классификацию “деревенщина”: те, кто ездил на линию фронта фоткаться у окопов и снимать селфи, или те, кто рискует там жизнью?.. О том, что громкие патриотические тосты поднимают, как правило, те, кто из некогда героев превратился в воров и хапуг”. Запомнилось: “Это он первые пять лет был героем, а следующие 15 – преступником”…

“На мой взгляд, сравнивать две картины в корне неверно, - считает преподавательница истории Алина Варданян. - Это две разные эпохи: 90-е, когда мы прошли через ад, и нынешние времена - тоже непростые, но совсем другие реалии. Меня лично картина заставила еще раз задуматься о том, что есть в нашей земле и в наших людях что-то особенное... О том, каково приходится на границе простым солдатам... Вспомнила апрель и то, как сплотился народ… В общем, вышла из кинозала хоть и в слезах, но с позитивной установкой”…

“Впечатление хорошее, хотя были и непонятные моменты… Например, секретарша главного героя Левона, - пишет студент Вардан Седракян. - Неясно, зачем она нужна? Совершенно поразила игра Нарине Григорян, исполнившей роль Софи спустя 25 лет. Потрясающая актриса, просто нет слов. И еще очень запомнилась эпизодическая роль Дмитрия Марьянова - это высший пилотаж”… “Не очень понимаю привычку многих критиковать все и вся, - делится мнением Артавазд Асатрян. - Вторая часть снята интересно, в ней есть главное: воспитательно–патриотический посыл, который сейчас актуален. Единственное, что хотелось бы отметить в качестве минуса, это некоторую затянутость в начале и несколько поверхностное отображение апрельских событий - все же фильм, как заявляли авторы, выстраивался вокруг них…” - “Очень подкупает, что и в первом, и во втором фильмах есть такое, знаете ли, душевное отношение всей съемочной группы к Арцаху и к Армении, что нет трафаретных установок и пафоса, зато есть масса подтекстов и акцентов, благодаря которым видишь свое место в этой жизни и в этой стране”, - пишет в FB Рузанна С., отмечая, что именно такого кино нам и не хватало все эти годы.

Собственно, цитировать мнения и отзывы можно бесконечно. На просторах интернета их великое множество: кому-то обе картины категорически не понравились, а кто-то, наоборот, в восторге. Одни считают, что первая часть лучше, другие - напротив, склоняются к тому, что как раз вторая серия получилась более крепкой и содержательной. И, скорее всего, каждый из них по-своему прав, а споры лишний раз доказывают, что даже несмотря на замечания, все эти годы зритель ждал именно такого кино - кино о нас, наших проблемах, нашей боли от потерь и радости побед…

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