Кто не знает товарища Саахова (высокопоставленного чиновника неизвестно какой республики)? После «Кавказской пленницы» Владимир Этуш стал национальным героем и на Кавказе, и в Закавказье. О партнере по фильму – Фрунзике Мкртчяне - старейший действующий Народный артист СССР всегда лестно отзывался.

«Был известный пиетет в наших взаимоотношениях, - вспоминал недавно прославленный актер в одной из телепередач. – С ним легко было работать. И на сьемках было очень много импровизации, поскольку тема восточная. Она, так сказать, распологает к шуткам всяким. Ну, мы и острили». Кстати, в результате импровизаций и родились нетленные: «шляпу сними», «садись пока», «горячий, совсэм бэлый». Все эти фразы мгновенно стали крылатыми…

И сегодня в Театре имени Вахтангова, куда его приняли еще в 1945 году, 94-летний Владимир Абрамович Этуш выходит на сцену чаще, чем многие звезды помладше. В силу возраста и здоровья старейший действующий Народный артист СССР сегодня гораздо чаще общается со зрителями, чем с журналистами. Однако в случае с «Московским комсомольцем» выбор у него был как у товарища Саахова: или он ведет нас к себе домой, или мы ведем его к нам в редакцию. Сошлись на первом варианте: в его уютной квартире в районе Пресни интереснее…

«…Поклонница стала моей третьей женой»

— Официально на этом свете я существую с 1923 года, то есть совсем еще молодой! Родители записали меня годом позже, чтобы в армию я пошел не совсем юным, а чуть более окрепшим, - говорит Этуш. - Много позже, только в 2000-е годы, кто-то раскопал, что на самом деле я 1922 года. Сам к этому еще не привык, а вы считайте как хотите. Пусть буду старейшим, главное — еще в строю.

— Владимир Михайлович Зельдин рассказывал мне, что в день спектакля почти ничего не ест: на пустой желудок играется легче. С утра — ложечка каши, перед третьим звонком — крепкий черный чай с сахаром. И все.

— Ничего себе! Нет, я поесть люблю, и спектакль этому не помеха. Особенно нравится мясо — во всех видах. Елена Евгеньевна ( Прим. «НВ»: супруга Этуша) чудесно готовит бефстроганов.

— Как вас принимают поклонники на десятом десятке жизни? Что-то интересное дарят, помимо цветов?

— Хорошо принимают. Дарят в основном оружие — вон его целая коллекция набралась в коридоре. Самая моя верная поклонница стала моей третьей женой. Елена Евгеньевна десять лет подряд ходила на все мои спектакли в театр Вахтангова. Ни одного, кажется, не пропустила. Сидела всегда на одном и том же месте — двенадцатом в первом ряду. Оно точно по центру, у прохода, оттуда смотреть удобнее всего. Меня этот фанатизм сначала настораживал, даже немного пугал. Через десять лет она наконец решилась посмотреть на меня с другой стороны — из-за кулис, подойти познакомиться. Сразу предупредила, что опасаться мне нечего: сказала, что не безработная актриса и в Щукинский поступать не собирается. Она сама преподаватель английского языка. Так теперь из-за кулис и смотрит — в качестве законной супруги, а на том месте теперь разные другие люди сидят.

— Есть ли таланты, которые могут стать в вашем театре столь яркой звездой, как вы?

— Не считаю, что я яркая звезда. Насчет других время покажет. Про современных актеров, как и про современный театр, вообще ничего не могу сказать.

— Вас очень любят на Кавказе. Правда, армяне говорят, что армянин Саахов — азербайджанец, азербайджанцы — что грузин...

— Есть такое, потому что считают его отрицательным персонажем. Когда «Кавказская пленница» только вышла, даже боялись меня на Кавказ отпускать — полагали, что не так мою роль поймут… На Кавказе последний раз был в прошлом году — на гастролях во Владикавказе. Принимают гостеприимно.

— Из рога вино пили, как Шурик?

— Пил. Мы там были по работе, по делам — спектакль давали, но нас все равно возили в горы, в ресторан.





Мирей Матье - великая певица

— Есть кто-то на этом свете, кем вы сами, помимо супруги, восхищаетесь как фанат?

— Мирей Матье. Мы каждый год в сентябре встречаемся, а также ездим специально с Еленой Евгеньевной на ее выступления в Европе. Вот недавно были на концерте в Братиславе… Голос потрясающий. Она великая певица.

— Она была на ваших спектаклях?

— Нет, у нее очень плотный график… Мы познакомились всего два года назад, и история нашего с ней знакомства сказочная. Мы долго ничего о ней не слышали, а два года назад были на даче, отмечали Рождество. Щелкали пультом и наткнулись на ее концерт десятилетней давности в главном и старейшем концертном зале Парижа. Я просто замер. Ни до, ни после я ничего так завороженно не смотрел. Я был потрясен. Попросил жену найти мне все про нее, про ее биографию, дискографию. Мы оказались ровесниками с ее мамой, а она сама — старшим ребенком из 14 детей, что уже интересно. Я достаточно равнодушен к музыке, но тут захотел пойти на ее концерт. Ближайший оказался 8 марта в Вене, мы собрались и полетели. Предварительно мы ей написали, что хотим встретиться после концерта, — и встретились, завязалось знакомство. Потом подружились с Мишей, ее русским поклонником, которого она привечает. Теперь он ездит с нами. Вот такая романтическая история.

— Какой вы в вашем преклонном возрасте легкий на подъем. На концерты по Европе разъезжаете.

— Только на Мирей. В марте мы едем на ее концерт в Питер, а через несколько дней идем на концерт в Москве.

«Люблю хорошее вино..»

— В военную эпоху вам было на один год меньше, но теперь и мы, и вы знаем, что по-настоящему, а не по паспорту, 6 мая у вас юбилей — 95 лет. Будете справлять в этом году или все-таки по советской привычке — в следующем?

— Всю жизнь отмечал юбилей по дате, записанной в паспорте. Но теперь стали поздравлять и отмечать и так, и эдак. (Улыбается, лукаво прищурясь.) Сейчас мы сами не знаем, когда отмечать. Как пойдет. Если торжество или прием какой устроят этой весной — то ради бога. Но внутренний настрой — по официальному документу. Так что будем отмечать в следующем году. Хотя можно и в этом.

— Как отмечать-то любите?

— Как водится, в узком кругу — с родными, с друзьями. Бывает, иногда и за границей. Обычно в этот период, конец апреля — начало мая, мы ездим к друзьям в Австрию и изредка захватываем день рождения, как, например, в позапрошлом году.

— Культурно отмечали? В венской опере?

— Мы раньше жили в Центре русской культуры или, как мы его называем, в Русском доме в Вене, а в последние годы — в 60 километрах от столицы, в замечательном городе Руст. Мы там дружим с семьей австрийских виноделов… Люблю хорошее вино. Коньяк не любил никогда, предпочитал водку, а сейчас вино. Привыкли к нему с женой еще в Италии.

«Деньги не все решают»

— Сегодня зритель скучает по старым добрым советским фильмам, и современные режиссеры этим пользуются, снимая ремейки. Ваши коллеги по цеху иногда в таком участвуют.

— Когда снимали вторую «Кавказскую пленницу», звали на роль судьи, но я отказался. Потому что у тех, кто снимался там, нет никаких моральных обязательств перед Гайдаем, а у меня есть. Я у него снимался, а они — нет. Деньги не все решают.

— Что сами смотрите по телевизору?

— Советские фильмы смотрю часто по каналу, где показывают советскую киноклассику. Люблю их все.

— А современные?

— Вот только мне и осталось посмотреть на захват района Чертаново инопланетянами. Всякая фантастика — не мой формат.

— А исторические?

— «Викинга» еще не видел. Не стремился. Зато очень понравились «Дело гастронома номер один», «Ликвидация», «Мосгаз», другие исторические детективы. Эти сериалы сделаны на фоне того времени, которое мне интересно и знакомо, особенно военные и послевоенные годы.

— Исторические детективы не только наши снимают. Вот на Новый год весь мир, затаив дыхание, смотрел новые серии про Шерлока Холмса.

— Нет-нет. Этот совсем не такой. Чуждая мне стилистика. Из иностранных актеров мне нравятся двое — Энтони Хопкинс и Том Хэнкс. Из их фильмов — «Форрест Гамп», «Зеленая миля», «На грани». Недавно с удовольствием пересмотрел их.

— Уже несколько лет подряд «Кавказскую пленницу» и «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика» неизменно показывают на Новый год наряду с «Иронией судьбы» и «Карнавальной ночью», хотя обе комедии — летние.

— Тоже это заметил и замечательно к этому отношусь. Народная комедия смотрится хорошо в любое время года.

— Раз уж я у вас дома, хочется спросить как в «Иван Васильевиче»: что самое ценное за жизнь «нажито непосильным трудом»? Сколько курток замшевых?

— Ах, так вы про это... Я-то решил, вы про моральные ценности — доброту, сострадание, честность... Эх. Одна у меня замшевая куртка, одна. А магнитофонов нету. Но спасибо хоть, что фильм помните.

— Кем из товарищей в первую очередь себя считаете — товарищем Сааховым, товарищем Шпаком? А может, Карабасом-Барабасом?

— Стрелком. Шучу. Считаю себя Этушем Владимиром Абрамовичем.

— Вы, Владимир Абрамович, многогранный — актер театра и кино, талант, муж, отец, дедушка и просто хороший человек, которого мы обожаем. Какой ролью в жизни больше всего гордитесь?

— Главы семьи.

Елена МИЛЬЧАНОВСКА

(С сокращениями)