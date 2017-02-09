“Меценаты, вложившиеся в Метрополитен-опера, прибыли не ждали…”

"Культура — императив государственный, и стратегическое ее значение для воспитания гражданина, для будущего страны трудно переоценить", — так началась наша беседа с известным армянским композитором, сопредседателем иностранной комиссии Союза композиторов Армении, директором Армянского Культурного центра в Провиденсе (США) Константином ПЕТРОСЯНОМ.

- Около 20 лет вы были членом худсовета на Гостелерадио Армении. Пропаганда предполагает и некий контроль над происходящим, не так ли?

— К цензуре как явлению я, в общем-то, отношусь негативно — художник должен быть свободен в своем творчестве и независим. С другой стороны, сложно себе представить земледельца, открыто игнорирующего сорняки, но вместе с тем сетующего на неурожай. Сегодня активно критикуется советский период, и те механизмы. Но есть вещи, которые было бы неплохо перенять.

…Сегодня песни не пишет разве что ленивый. Но это подчас люди, незнакомые с историей армянской песни, ее развитием, к тому же с дурным вкусом. В итоге под маркой «оригинальной находки» нередко представляется чужая музыка или просто плохая. Причем представляется на уровне плохой самодеятельности, порочащей как новый «шедевр», так и его творца с исполнителем. Вот худсоветы в свое время были преградой именно для такого рода «достижений», в частности тюркизмов, арабизмов, чуждых армянской музыке — тем более с армянским текстом. Неплохо было бы, чтоб подобный отсев имел место и сегодня.

— Один неожиданный вопрос: есть ли в США Министерство культуры?

— В США нет Минкульта, а есть фонды, распоряжающиеся, финансирующие те или иные мероприятия, исходя из запросов не потенциальной, а реальной аудитории. В этом смысле мы счастливы уже тем, что у нас существует структура, которая может централизованно проводить пропаганду армянского искусства, отталкиваясь не от коммерческих, а интересов нации, ее будущего. Параллельно очень важно привлечь, привязать меценатов к нашей культуре, к ее масштабным проектам, не имеющим коммерческого интереса. Посмотрите, в Метрополитен-опера «вложились» в свое время многие меценаты, спонсоры. Они ждали прибыли? Сиюминутной? Нет, они мыслили и мыслят совершенно иного рода и уровня категориями. Так вот, надо попытаться «перенаправить» мысли состоятельных господ, представив им глобальные программы. А для этого нужны специалисты, профессионалы.

— В свое время большой популярностью пользовалась в Армении «Филармония школьника», знакомящая юных посетителей и с армянской музыкой, и с всемирной музыкальной сокровищницей. В США, надо полагать, иная система приобщения к духовности, к культуре.

— Я не сторонник агитации «американской системы» — тем более что собираюсь напомнить о том, что в свое время немало полезного опыта было накоплено и у нас. В каждой американской школе, университете, институте — да даже в компаниях — есть как своя спортивная секция, команда, так и свой оркестр или хор. То есть люди, непрофессионалы, с детства овладевают игрой на каком-то инструменте или поют в хоре — словом, получают определенное музыкальное воспитание, приобщаются к музыкальной культуре. Многие из них в будущем не станут музыкантами, но они воспитываются, взрослеют, познают мир, ориентируясь на иные приоритеты. Так почему бы нашему Министерству культуры совместно с Министерством просвещения не проработать такую вот программу? Тем более, повторюсь, такой опыт в свое время имелся — многие помнят и наш университетский оркестр, и оркестр политехнического и т.д. И в школах были музыкальные кружки. Но это надо делать основательно, не пускать на самотек, надеясь на бдительность учителей и искреннее рвение учащихся. Музыкальное образование, именно в рамках вышесказанного, владение игрой на музыкальном инструменте или пение в хоре должно стать обязательным в воспитательной программе, становлении будущего гражданина! С последующей организацией концертов, фестивалей…

— А если говорить о взрослом слушателе, зрителе?..

— В свое время была четкая установка: и филармония, и оперный театр, и другие культурные очаги в первую очередь должны были пропагандировать армянское искусство, произведения армянских авторов. На моем веку каждый новый худрук Оперного театра, занимая пост, искренне клялся в том же. Потом мало-помалу все растворялось в иностранной музыке, больше места уделялось зарубежному искусству. Почему? Да, надо и театру, и оркестру иметь широкий репертуар, и посетитель Армении должен иметь возможность ознакомиться с ним. Но визитера в первую очередь интересует национальная культура, национальное богатство открываемой им страны.

…Наших композиторов в Армении, у себя дома играют мало, и это так. Скажу больше — зачастую премьеры их произведений проходят за рубежом. С одной стороны, это прекрасно — мир слышит армянскую музыку, но с другой — хотелось бы, чтобы тот же творец был адекватнее воспринят, оценен и заинтересован в дальнейшем творчестве у себя дома. Там, где его творчество крайне необходимо и должно быть востребованным! А это возможно лишь при правильном менеджменте, продюсинге — в первую очередь со стороны государства.

…Я и по натуре, и по жизни — оптимист. И реалист. Не хочу давать никому никаких советов или «рецептов», тем более что у руля сегодня стоят сведущие люди. Ну а несведущим советую привлекать в свои команды профессионалов. Уверен, так оно и будет. Давайте верить в лучшее, и самое главное — надеяться только на себя!