История, открытая миру

Недавно Музей истории отметил 95-летие своей первой экспозиции – значительный факт национальной культуры, особенно на фоне 20-х годов. Знаковое событие отражено в элегантной выставке, с которой может ознакомиться каждый посетитель музея. Впереди новые проекты, о которых рассказал директор ГМИА Григор Григорян.

Самое главное, что полностью завершилась реэкспозиция музея, потребовавшая напряженного труда всего коллектива. В итоге представлена целостная картина истории и культуры Армении с каменного века до наших дней. Обновленную экспозицию по достоинству оценили посетители, которых в минувшем году было без малого 69 тысяч, включая официальных гостей и посетителей Музейной ночи. Короче, всех, кто вошел в пространство музея. Особое место среди них занимают призывники-срочники, чтобы знали, кому и во имя чего служат. Это было предложение президента Сержа Саргсяна, спецпрограмма оказалась очень эффективной.

За последние несколько лет музей осуществил несколько больших выставок зарубежом, однако одну из самых значительных подготавливают для музея Метрополитен в Нью-Йорке в сентябре будущего года. Срок несколько передвинут по просьбе американцев. Работы непочатый край, т.к. немного изменилась концепция выставки: она стала более емкой и названа предельно кратко и звучно: «Армения в IV – ХVIII вв.». Работы курирует руководитель департамента средневекового искусства и памятников музея Метрополитен Элен Эвано, известный византолог.

В состав армянской выставки войдут экспонаты Музея истории – большая часть, Матенадарана и собрания Св.Эчмиадзина. «Сейчас доводим окончательно концепцию и уточняем списки. - говорит директор, - Времени до открытия много, но Метрополитен будет издавать фундаментальный альбом-каталог, и потому надо выдержать график. Отметим, что все расходы по проведению выставки Метрополитен взял на себя”.

Между тем выставку из Еревана готовится принять Национальный музей Ирана. Очевидно, в Тегеране покажут урартское искусство. Для отечественных посетителей музей готовит выставку «Образ Богоматери». Это первый опыт подобной экспозиции, в которую войдут средневековые рельефы, церковные завеси, сакральные предметы и фотографии. Кстати, последней оригинальной тематической выставкой стала «Мандельштам и Армения». «Она полностью была разработана нами, весь очень впечатляющий изобразительный ряд представляли редкие фотографии из музейных фондов. Выставку подготовил петербургский Этнографический музей, она с большим успехом экспонировалась в зале «Росфото». Отрывки из армянских стихов и прозы поэта, совершившего путешествие по нашей стране в 30-е годы, иллюстрировались фотографиями тех лет, что придало экспозиции чувственный и эмоциональный оттенок», - сказал Григорян.

Важнейшей задачей любого музея является пополнение фондов. Конечно, свои закрома пополняет и Музей истории. В прошлом году он обогатился 2561 предметом, в основном этнографического характера, образцами прикладного искусства, древними монетами и уникальными фотографиями. Большая часть – подарки соотечественников.

Как ни печально, музей обладает чрезвычайно скудными средствами для приобретения новых вещей, поэтому фонды в основном пополняются стихийно. Будет дар – хорошо, а на нет и суда нет. Некоторая часть поступлений это то, что извлекают из земли археологи. Именно так в собрании музея появилась 5,5 тысячелетняя туфля из Арени, один из тех экспонатов, что магнитом притягивают посетителей. Но археологи по умолчанию могут дать музею только то, что ими обмерено, изучено и опубликовано: у них свои интересы. Могут и не дать, ведь они работают под крышей Академии наук, а музей пребывает в системе Минкультуры. Иными словами, планировать системное и научное пополнение музея невозможно. Увы, это так. Проблема проблем - стесненность в помещениях. Это вполне объяснимо, ведь в комплексе на пл.Республики также расположены Национальная галерея, Музей литературы и искусства. Тесно и неуютно всем. Проблема не решалась десятки лет, даже в изобильный на средства советский период. В последнее время стали циркулировать ободряющие разговоры о сооружении здания для Национальной галереи. Когда они материализуются, трудно сказать точно, тем не менее это обнадеживает и стимулирует. Так что можно начать разработку новой экспозиции для будущих освобожденных пространств. Если, конечно, разговоры не досужие. Впрочем, по любому есть чем заняться, ведь правительство требует капитализации культуры, в том числе, думается, и Музея истории. Он и так востребован в турсфере, а надо бы сделать еще более привлекательным. Кстати, важной частью Музея истории стала открытая пару лет назад экспозиция хачкаров, рельефов и фрагментов архитектуры в галерее при входе в комплекс. Она как бы готовит людей к посещению музея. Ее с удовольствием осматривают и те, кто просто прогуливается по площади. Экспозиция стала органичной частью Музея истории. Уместно отметить, что музейщики, кроме других книг, начали издание серии брошюр, посвященных архитектурным памятникам. Оригинальность в том, что параллельно представляются старые фотоснимки памятников и их нынешнее состояние. Первая книжка «Агарцин» уже вышла. Фишка в том, что снимки сделаны с негативов вековой давности – собственности музея.

Недавно министр культуры Армен Амирян, рассказывая на пресс-конференции о планах на 2017 год, сообщил, что в Музее истории будет создан «раздел LEGO», где посредством деталей конструктора представят эпизоды истории. Пошла волна недоумения: где музей, а где LEGO? То ли журналисты министра не так поняли, то ли не то написали. Григор Григорян внес ясность. Оказывается, в рамках образовательных программ юным посетителям будут рассказывать о некоторых наиболее интересных экспонатах, после чего дети попробуют создать его LEGO-«копию». Только и всего. Занятно и привлекательно, ведь детям в музеях часто бывает откровенно скучно. LEGO же скучать не позволит.