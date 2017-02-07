Оперный театр: поможем словом и делом?

Решением министра культуры Армена Амиряна директор Национального академического театра оперы и балета Андраник Арзуманян был освобожден от занимаемой должности и назначен советником главы Минкульта. Временно исполняющим обязанности директора стал худрук театра, известный дирижер Константин Орбелян.

Если с перестановкой в административном поле по уже ставшей традиционной системе «театр-Минкульт» вроде как все понятно, то предстоящее совмещение худрука и директора театра вызвало немало обсуждений, предположений, прогнозов в культурном пространстве. Многие, разумеется, воздерживаются открыто «ставить» на кого-то, кто официально вскоре займет пост директора, да и вообще озвучивать свое мнение по этому поводу – мол, «о чем сейчас говорить: поживем-увидим…» или того проще – «что может изменить мое слово?»

Такова, видать, нелегкая судьба нашего Оперного театра – в самые ответственные моменты оставаться один на один с административной машиной культведомства: вдалеке от друзей, уверенных в необходимости переждать, да и в целом – в фатальности исхода всех происходящих культурных процессов.

Но не все столь однозначно – хотелось бы привести мнения, все же прозвучавшие. «Директор и худрук должны работать в тандеме, быть созвучны, и не только в плане благих намерений, но и планов реальных, - считает известный композитор Мартин ВАРТАЗАРЯН. – Константин Орбелян – опытный музыкант, знает обширный оперный материал, и может быть действительно полезен и своими знаниями, и связями, и контактами с другими солистами, которых будет приглашать в наш Оперный театр. Тем более что эта традиция не нова – у нас в свое время выступали лучшие оперные голоса, и не только Советского Союза. Помню, был период, когда репертуар театр не умещался в рамках одного месяца – больше 70 спектаклей! Очень хочется надеяться, что мало-помалу все восстановится. Я склонен думать, что так оно и будет, и в целом настроен позитивно».

А вот мнение директора и худрука ереванского Кукольного театра Рубена БАБАЯНА, вот уже лет 20 совмещающего эти позиции: «Особых проблем в этом «двоевластии» не вижу – убедился на собственном опыте. Другое дело, что Оперный театр – «конструкция» более широкая, чем наш театр. Тут и главный дирижер, и главный хормейстер, и главный балетмейстер, и как эти соединение и контроль возможны в такой системе, однозначно ответить довольно сложно. Посему, думаю, что это не последние перемены в руководстве Оперного…»

«Буду краток: хуже не будет, это уж точно! – считает промоутер, не раз вывозивший оркестр театра на гастроли, директор музыкального продюсерского центра «Каданс» Ника БАБАЯН. – Константина Орбеляна знаю давно, и думаю, если он серьезно займется Оперным театром, то положительные изменения не заставят себя долго ждать. В том сомнений никаких! Для меня, как продюсера, важнейшей составляющей, разумеется, является менеджмент, и если Орбелян останется на позиции директора театра (в чем я немного сомневаюсь), то театр только выиграет от этого. Но есть и информация, что на это место уже давно прочат бывшего министра культуры Асмик Погосян. Зная ее энергичность, думаю, она тоже сможет привнести в общее дело немало хорошего. Особенно радует, что продюсером театра назначен Артур Гукасян – человек, профессионально знающий свое дело, разбирающийся не только в театре, но и, уверен, в специфике оперного искусства. Так что там мало-помалу собирается достаточно серьезная, сильная команда. И изменения будут – к лучшему. Хуже уж точно не будет! Я настроен оптимистично».

Интернет позволил связаться также с находящимся в Европе известным дирижером Кареном ДУРГАРЯНОМ: «Я думаю, не стоит зацикливаться на какой-то конкретной личности – ни к чему делать какие-либо прогнозы. Здесь вопрос намного глубже! Наш Театр оперы и балета – национальное достояние, и его будущее должно заботить каждого из нас. Посему мы обязаны – каждый по мере своих возможностей – не критиковать, а попытаться поддержать, должны помочь тому человеку, который решится взвалить на свои плечи эту нелегкую ношу. Мы представляемся всему миру как первые христиане, так давайте будем таковыми и на деле – поможем ближнему. А в итоге – самим себе! Ведь в этот театр ходить нашим детям, на этом искусстве воспитываться. Не говоря уже о том, что именно этот театр представлял и, надеюсь, будет представлять армянское оперное искусство во всем мире. Так давайте сообща, взявшись за руки, общими силами восстановим, улучшим наш Оперный театр. Уверен, так и будет!»

Искренне хотелось бы разделить оптимизм и уверенность наших респондентов. Поверить в то, что вскоре Театр расцветет, вернет былую мощь, возвратятся настоящие знатоки оперного искусства, звезды сцены – такие, как всемирно известный оперный певец Барсег Туманян, Асмик Папян и многие другие, кто ныне вынужден делиться опытом и дарить свое искусство вдалеке от родины, от горячо любимого театра. Будет ли это так?.. «Поживем-увидим»?.. А может, тем, кто все понимает, но предпочитает лишь критиковать или просто отмалчиваться, имеет смысл все же прислушаться к вышесказанному – «рискнуть» и, не дожидаясь завтра, высказаться сегодня, да и вообще попытаться быть хоть как-то полезным в этом благородном деле?..

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О том, что происходит сегодня в театре, что изменилось за год, и о творческих планах художественный руководитель, известный дирижер Константин Орбелян рассказал корреспонденту Sputnik Армения Лауре Саркисян. Напомним, что К.Орбелян приглашен в Ереван президентом Сержем Саргсяном.

- Сейчас я пытаюсь понять плюсы и минусы театра, график работы, выявить, как работал театр до меня. Знакомлюсь с певцами. Начинаю сотрудничество с некоторыми оперными театрами мира и хочу привезти несколько спектаклей. Имеется договоренность с Вильнюсским оперным театром, согласно которой они нам дадут три спектакля на два-три года. Это “Евгений Онегин” Чайковского, “Лоэнгрин” Вагнера, “Эрнани” Верди. Мы собираемся принять участие в фестивале Пуччини в Торре-дель-Лаго. В начале апреля покажем сценическую постановку “Реквиема” Верди. В этом мне помогает мой друг — итальянский постановщик Паоло Мичике. В планах также постановка опер “Волшебная флейта”, “Севильский цирюльник”, “Любовный напиток”. На днях пройдет премьера балета “Маскарад”.

- Будет что-то для детей?

— Конечно. Мы планируем детские спектакли, которые ставились 25-30 лет назад, а сегодня почему-то их нет. Я открыт к дискуссиям, с этой целью пригласил экс-гендиректора Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Ара Карапетяна, для того чтобы он посмотрел на нашу деятельность со стороны.

- В этом году фестиваль имени Арама Хачатуряна пройдет под вашим руководством?

— Я стану председателем жюри первого вокального международного конкурса имени Хачатуряна, который пройдет с 5 по 15 июня. Уверен, что в нем захотят принять участие многие армянские певцы. Кроме произведений Хачатуряна, на конкурсе прозвучит также музыка Комитаса. Кроме того, мы включили оригинальную версию музыки композитора Тиграна Чухаджяна “Аршак II” на итальянском языке. Для финального этапа все исполнители должны будут выучить по одной арии на итальянском.

- А что намереваетесь сделать для родного Сюника?

- Планирую летние концерты в Татеве. Не секрет, что мой отец Степанос Орбелян родом оттуда. Намечены интересные проекты и в Карабахе.

(С сокращениями)