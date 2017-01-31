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В Номере // КУЛЬТУРА // “Основной инстинкт” Филиппа Джиана

“Основной инстинкт” Филиппа Джиана

В Париже назвали номинантов 42-й французской кинопремии «Сезар». Фильм «Она» Пола Верховена получил наибольшее количество номинаций – 11. Напомним, в начале января эта картина была удостоена «Золотого глобуса” в категории “Лучший иностранный фильм”. Ряд наград получила исполнительница главной роли Изабель Юппер.

Эротический триллер “Она” культового голливудского режиссера Пола Верховена (“Вспомнить все”, “Основной инстинкт”, “Шоугерлз”) снят по роману французского армянина Филиппа Джиана. Впрочем, как триллер фильм представлен в кратких формальных описаниях. На самом деле Верховен снял сильную артхаусную трагикомедию, одну из лучших психологических драм последних лет. Отметим, что “Она” завершала конкурсную программу Каннского фестиваля и удостоилась семиминутной стоячей овации. Фильм мелькнул и в Армении – в ограниченном прокате, строго в ночное время суток.

Маститый голландец Пол Верховен не снимал кино десять лет. Планы, наметки были, но режиссер продолжал бесцельно метаться от одного сценария к другому, пока в руки ему не попал свежий роман популярного французского писателя армянского происхождения Филиппа Джиана. История женщины, однажды изнасилованной, но сумевшей повернуть трагическую, на первый взгляд, ситуацию в свою пользу – сюжет более чем оригинальный. “Я не мог найти интересных для себя американских сценариев, - рассказывал Верховен. – А у Филиппа получилась очень любопытная книга, в которой есть знакомые мне элементы, но в целом это нечто совершенно новое”.

Филипп Джиан является французом в третьем поколении. Он родился в 1949-м в Париже. Писать начал поздно. Успех пришел к нему в 36 лет с выходом романа «37,2° по утрам». Спустя год книга была экранизирована, что упрочило популярность Джиана. Вообще он является одним из самых экранизируемых современных писателей Франции. Его проза чрезвычайно кинематографична, что, однако, не мешает ей быть изящной и аналитической. Его излюбленные жанры – “черный” детектив и семейная драма – всего лишь фон, за которым кроются философская глубина, смысловая многослойность и здоровый сарказм. В книгах Джиана все обычно плохо кончается, но это тот случай, когда пессимизм абсолютно не мешает безмерной увлекательности его творчества. Филипп Джиан держит интерес читателя до последнего, а кульминации его произведений столь неожиданны, что Джиан получил характеристику “самого непредсказуемого писателя Франции”. Согласно Джиану, расследуя злодеяние, бессмысленно задаваться вопросом “кому оно выгодно?” Для него идеальный преступник — психопат, испытывающий проблемы с самоидентификацией, но успешно навязывающий всем вокруг свою «легенду», как, например, герой нуара “Происшествия” – профессор литературы, обманувший и очаровавший всех вокруг. “Происшествия”, к слову, добротно экранизированы в 2013 году под названием “Любовь – идеальное преступление”. Особенность творчества Джиана еще и в том, что он в меру дидактичен, мораль для его романов – обязательная категория, а это в наш век цинизма и вседозволенности – ценное и, наверное, в некоторой степени армянское качество. Роман “Непростительно” – яркий пример ненавязчивого моралите Джиана. Он и она, отцы и дети, некоммуникабельность и творческий кризис, невозможность любви и вневозрастные ошибки, а главное – Венеция. Один из лучших романов писателя. Опять же экранизирован с Кароль Буке в главной роли. На русский язык на сегодняшний день переведены два романа Джиана. “Трения” – в нем языком нуара рассказана драма отношений матери и сына – и более беллетристический “Вот это поцелуй”, в котором хорошие полицейские пытаются построить лучший мир, который, разумеется, никак не строится. На армянском языке писатель не фигурирует.

За недавний свой роман “О..”, по которому Верховен снял “Ее”, Джиан был удостоен почетной французской литературной премии “Интералье”. Сыгравшая главную героиню выдающаяся французская актриса Изабель Юппер оказалась большой поклонницей творчества Джиана. Актриса даже встретилась с ним перед началом съемок, чтобы обсудить свою роль. Французы оценили фильм Верховена и Джиана по достоинству – не будучи чисто французским, он тем не менее был выдвинут на соискание “Оскара” от Франции.

Ева КАЗАРЯН
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Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

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