Индийское мыло армянского телеэфира

Мало холодной и туманной зимы, так на армянскую землю навалились индийские сериалы. То есть не на землю, а на эфир. Какая-то часть телеаудитории ликует, другая - возмущена и обижена. “За что?” - вопрошают люди. “Вот счастье привалило”,- считают одни, другие же уверены, что вот он, армянский бахт, типа судьба. А от судьбы не уйдешь - так считают на телеканалах “Шант”, “Армения” и АTV.

Телезрители, не расстающиеся с пультами, не так давно обнаружили, что армянское телепространство перенасыщено индийскими сериалами. “Шант” четыре раза в сутки - днем и ночью - показывает многомесячный сериал “Отвергнутая”, нечто про любовь, ненависть, дружбу и предательство. Рекламный ролик извещает вкрадчивым тенорком, что сериалом наслаждается четверть населения планеты Земля. “Армения” два раза в день демонстрирует “Как назвать эту любовь?”. Про опять же дружбу и предательство и прочие аксессуары женской доли в Индии. ATV крутит “Силу женщины” дважды на дню. Любовь и коварство и прочее, согласно типовому сценарию. Как вдруг так случилось, телезритель не знает, а люди культуры тоже. Не покидает ощущение, что представители этих телеканалов однажды одномоментно оказались на распродаже сериалов и приобрели телетовар. Люди культуры гадают: за что? В самом деле, за что телебоссы решили кормить народ индийскими сериалами, совершенно чужими по форме и содержанию. Впрочем, содержание отечественных телесериалов концептуально мало отличается от индийских собратьев. Разве что индийские более бесконечные, чем наши.

Но все же почему “Шант”, “Армения” и ATV клюнули на развесистую индийскую клюкву? Потому что клюкву недорого продавали? Но ведь это стандартная продукция индийской кинопромышленности, которая выпускает более 1000 фильмов в год. Индийские фильмы, в том числе сериалы, рассчитаны в первую очередь на своего зрителя. Значительная часть аудитории страны - нищие слои, что непременно учитывается при съемках. Лукавая рекламная цифра “четверь населения земли” - это сама Индия с 1 млрд людей, а потом Пакистан, Бангладеш, Шри Ланка - т.е. соседи, родственные души. Правда, индийские сериалы крутят в России и еще, как пишут, в 80 странах, но нам-то что? Зачем армянскому телезрителю индийская любовь, растянутая на более чем 2000 эпизодов? Задаются ли подобным вопросом боссы этих каналов? Конечно, нет. Вообще кто сериалы смотрит? Чтобы выдержать от начала до конца сериал, ежедневную порцию дешевого мыла, надо быть или бездельником, или безработным. Но даже они могут не выдержать такого напора. Все, кого нам удалось расспросить, с уважением говорят о великой индийской культуре, но вопрошают, почему из всех богатств прекрасной страны выбрали простейшее телезрелище, такую многомесячную “жвачку”. Индия - один из лидеров высоких технологий, имеет продвинутую науку, имеет артхаузное кино, сотни потрясающих документальных лент и т.д. В конце концов, почему бы, если приспичило, не предложить армянским телезрителям роскошный многосерийный фильм по великой “Махабхарату”? А не одинаково наивные, простые, глупые, но красивые сериалы про любовь и коварство на фоне индуистских и буддийских памятников, тропических пейзажей, песен и плясок.

А может эти телебоссы уповают на историческую память, связанную со всенародной любовью к фильмам “Бродяга”(1951 г.), “Господин 420”(1955 г.) и др. с Раджем Капуром. Народ в те годы штурмом брал кинотеатры на предмет приобщения к диковинной индийской жизни.

Так как случилось, что одновременно три канала “индуизировали” свой эфир? Попытки выяснить истину у председателя Национальной комиссии по ТВ и радио Гагика Буниатяна не удались. Он оказался человеком недоступным: секретарша строго спросила, кто, что и почему и велела подать письменное прошение. Состоялась бы аудиенция у телерадионачальника трудно сказать.

Как бы ни было, всегда можно пожонглировать цифрами и процентами неких рейтингов и доказать, что народ прямо горит желанием смотреть сериалы. Любые. А еще озвучивается спасительная формула “Народ хочет”. Кто и когда спрашивал народ, что именно он хочет видеть по ТВ, неизвестно. И какой народ? Проводили массовые соцопросы? Нет. Проводили референдумы? Нет. Тогда откуда такая уверенность, что народ хочет смотреть армянские или индийские, бразильские или мексиканские сериалы? Бесконечные и по большому счету бессмысленные. Неужели достаточно того, что армянский язык принадлежит к индо-европейской группе? А все остальное, очевидно, не в счет.

Так постепенно сдавая телеэфир и другие рубежи культуры, наши телезрители все ниже и ниже опускают интеллектуальный уровень своих сограждан, развращают вкус.

Предлагаем мнения деятелей культуры об индийских сериалах и прочем.

Рубен Бабаян,

художественный руководитель Гостеатра кукол им. О.Туманяна

Индийские фильмы - проблема не новая. Мы помним, как в кинотеатрах давились в очередях, чтобы достать билетик. Они были востребованы. Кинотеатры “Давид Сасунский” и “Айреник” чуть ли не специализировались на индийском кино. Сейчас наблюдается возврат в определенную среду. Когда появились бездарные армянские сериалы, их оправдывали тем, что, мол, артистам надо кормить семью. Сейчас оказалось, что дешевле купить сериал. К тому же считается, что главное не качество, а доступность! Индийские сериалы доступны в силу примитивного сюжета и стандартных чувств. Я называю это духовным фаст-фудом. Как с этим бороться? Думаю, реальны два метода. Первый. Безусловное воспитание общества в определенных цивилизационных рамках. Национальных. Ведь национальна, в сущности, только культура. Второй: Мне кажется, надо применять экономические рычаги воздействия: запрещать показывать галиматью. Если хочешь - плати государству, причем больше, чем получаешь за рекламу. Так сделали во Франции, показывать французские фильмы гораздо выгоднее, чем чужие. Надо воспитывать телезрителя и проповедовать высокохудожественную культуру. Выход вижу в том, чтобы при каждой телекомпании законодательно были созданы худсоветы. Заботясь о здоровье, мы запрещаем какие-то лекарства. Так же должно быть, когда речь идет о духовном здоровье. Но на нашем ТВ нет никаких ограничений. Более того, иногда кажется, что пропагандисты безвкусицы преследуют цель лишить общество качественной и духовной жизни.

Авик Исаакян,

доктор филологических наук

Если бы мне позволили, я бы вообще убрал армянские сериалы из телевидения. Мало их, так к ним прибавились индийские. Я считаю, что независимо от страны производителя большая часть сериалов - мусор. По-моему, их делают несостоявшиеся режиссеры. Известно, что в Индии снимают тысячи фильмов и наверняка среди них есть немало прекрасных картин, но почему-то наши телелюди завозят только портящие вкус пошлые мыльные оперы. Если сложить их время в эфире, то получатся сотни часов. В конечном итоге это деньги налогоплательщиков. Но кто нас спрашивал? Только уродуют эфирное время. А в мире столько интересного! В той же Индии. При всем уважении к индийской культуре, думаю, что подобные сериалы не лучшее, что есть в этой волшебной стране.





Эдуард Милитонян,

председатель Союза писателей

Индийские сериалы? Ну что можно сказать, наверное это дешевая продукция, которую наши телевизионщики покупают, чтобы как-то заполнить свои программы.

Делать свои авторские программы трудно и накладно, а ведь еще нужны новые идеи, сценарии и т.д. Наверное, нет средств, поэтому идут легким путем. Удивляться не надо - в нашей ТВ-культуре все взаимосвязано: пошлая рабис-музыка, графоманы в эфире, примитивные передачи, выдаваемые за кино, и т.д. Не говоря об интеллекте тележурналистов. Все в одном пространстве. Говорят, что телезритель требует сериалы. Но кого спрашивали, как и кто их мнение анализировал. Это же темный лес.

Телевидение - мощное средство формирования отношения к истории, к культуре, ее глубинным слоям. Оно должно катализировать чувства людей, сериалы же точно мешают этому.

Роберт Элибекян,

народный художник Армении

Хочу выразить возмущение, и не только мое, этими индийскими сериалами. Не хватит нам наших низкопробных сериалов, тут еще подоспели индийские. Куда мы катимся? Не знаю. Понимаю, что тяжело с финансами для настоящего искусства, настоящего кино. Но выход всегда можно найти. Наши телемагнаты избрали самый легкий способ развлечь и занять людей. Очень жалею, что ТВ так опустилось - в целом. Даже смотреть не хочется. Хорошо хоть на кабельном ТВ появилась программа Р³ЫПЗЭб, в которой идут наши старые фильмы, давно забытые. При многих своих недостатках они намного интереснее всех этих сериалов. Сегодня, за давностью лет, они смотрятся совсем иначе.