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В Номере // КУЛЬТУРА // Звездный юбилей в кругу семьи и без лишней шумихи

Звездный юбилей в кругу семьи и без лишней шумихи

20 января Народной артистке России Ирине Аллегровой исполнилось 65 лет. Российскую певицу по случаю юбилея поздравили поклонники, коллеги, политики и т.д. День рождения был отмечен в узком семейном кругу. Как и обещала певица, обошлось без пышных посиделок, тостов и поздравлений – так, как было в юности. «Лишняя шумиха вокруг дня рождения только мешает насладиться праздником», - сказала Ирина.

Тем не менее российские СМИ не обошли круглую дату. Об армянских корнях звезды, в частности, дала информацию rusarminfo.ru, напомнила о ее отце – заслуженном артисте РСФСР Александре Аллегрове (Cаркисове), маме – певице Серафиме Сосновской. И даже о дедушке Ирины – Григоре Саркисове в связи с забавной историей, участником которой стал известный московский кинодокументалист Василий Катанян. Дедушка Саркисов уже в пожилом возрасте многократно из Баку писал Катаняну, просил отправить ему свой «фотобюст 9/12» для альбома об известных армянах. Катанян скромно отказывался, а потом пару раз отправлял не те снимки и без подписи. Но Саркисов не отступал и настаивал на том, чтобы режиссер выполнил его просьбу. В итоге Катанян сдался и отправил ему «фотобюст» нужного формата. Примечательно, что в 90-х один из хитов Ирины Аллегровой назывался именно «Фотография 9х12», а в тексте песни повторял историю этой фотографии: «Фотография девять на двенадцать, с наивной подписью на память, фотография, где мог ты улыбаться, хотя улыбкой вряд ли что исправить». Ирина Аллегрова частый гость в Ереване, где в далеком 1970 году сделала свои первые шаги на большую сцену под руководством Константина Орбеляна. С Арменией Аллегрову связывает большая любовь к отцу, которого не стало в 1994 году. В 2014 году на премии Armenian Music Awards в Лос-Анджелесе Ирина Аллегрова была награждена специальной премией за наилучшее представление армянской культуры за рубежом. На сцене театра «Кодак» певица впервые исполнила песню «Армения», посвятив ее памяти отца.

 

 

Саркисов-Аллегров — “король оперетты”

Об отце Ирины Аллегровой (на снимке) поведал журналист Валерий АСРИЯН

Он носил красивый, звучный псевдоним — Аллегров, вполне соответствовавший его характеру и манере поведения на сцене. И хотя родился он в Армавире в семье бухгалтера Григория Саркисова, актерская слава пришла к нему в Баку. Мальчишкой 12 лет он убежал из дома, чтобы выступать в бродячем цирке шапито. Вскоре беглец вернулся домой, чтобы спустя пять лет вновь покинуть родные пенаты в поисках своего настоящего актерского амплуа. Прошли годы и 24-летний Аллегров стал главной звездой только что созданного Бакинского театра оперетты. Шутки и остроты Аллегрова, которыми была украшена каждая его роль, быстро расходились по городу.

После войны Аллегров уехал в Ростов, где работал в местном театре, став любимцем ростовчан. Там, в Ростове, и родилась дочь Ирина. В 1960 году Александр Григорьевич вместе с женой неожиданно приехали в Баку на гастроли, прошедшие с огромным успехом. Их даже пригласили принять участие в организованном в это время по случаю какой-то праздничной даты большом концерте, на котором присутствовало все руководство Азербайджана. Он покорил не только многочисленную публику, но и главного зрителя — первого секретаря ЦК Компартии Вели Ахундова, который, как рассказывали, и сказал сидевшему рядом министру культуры: “А почему бы Аллегрову не вернуться в Баку, пригласите его от моего имени, все условия создадим”. И повторил свое приглашение самому артисту, встретившись с участниками концерта. Александр Григорьевич приглашение принял и, как рассказывают очевидцы, поблагодарив Ахундова, неожиданно сказал: “Мы ведь с вами тезки, Вели Юсуфович”. “Как так?” — удивился Ахундов. “Да очень просто. Я же играю роль Вели в “Аршин мал алане”, — улыбнулся Аллегров. Ахундов рассмеялся — шутка была оценена по достоинству.

Приняв приглашение Ахундова, а точнее Министерства культуры, Александр Аллегров с семьей вернулся в Баку. 9-летняя Ирина поступила в музыкальную школу при консерватории, носящую имя знаменитого певца Бюль-Бюля, а супруги стали солистами Бакинского театра оперетты.

Он был одной из самых популярных фигур театрального Баку того времени. В его квартире, расположенной в доме у Приморского парка, рядом с Театром оперетты, не раз бывали знаменитости — Арам Хачатурян, Мстислав Ростропович и Галина Вишневская.

В 1976 году Аллегровы уехали в Москву, и я надолго потерял их из вида. Годы спустя я услышал по радио: “Поет Ирина Аллегрова”. Фамилия редкая, необычная, и я понял, что речь идет о дочери Александра Григорьевича. Мне очень захотелось повидать его, и летом 1988 года я через Москонцерт узнал номер его телефона. Позвонил, представился, сказал, что приехал из Баку и хочу написать о нем. Аллегров пригласил меня в гости. Вернувшись в Баку, я предложил интервью с Аллегровым, но редактору главной газеты республики — “Бакинский рабочий”, в которой я тогда работал. Редактор долго придерживал материал, но так и не опубликовал. Уже произошла ужасная сумгаитская резня, в Баку была тревожная обстановка, связанная с карабахским конфликтом, и печатать в такой ситуации подобное интервью редактор не захотел. Написал статью и об Ирине, которая была напечатана в газете “Молодежь Азербайджана” (может быть, ее молодой редактор просто не знал национальность Ирины). Газеты я послал Аллегровым и позвонил Александру Григорьевичу. Он поблагодарил и посоветовал побыстрее уезжать из Баку, ибо ситуация, по его мнению, будет только ухудшаться. К сожалению, его мудрому совету я не внял и застрял в Баку до январских погромов 1990-го, во время которых едва унес ноги.

В Москве увидеться с Аллегровым мне больше не довелось, хотя несколько раз говорил с ним по телефону. А вскоре с грустью узнал о том, что Александра Григорьевича не стало. Он умер в мае 1994 года, не дожив лишь год до 80-летия.

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