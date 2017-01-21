Аркадий Андреасян: “Арарат” хочет выступать в чемпионате России

Легендарный футболист, один из лучших форвардов Советского Союза, ныне главный тренер ереванского «Арарата» Аркадий Андреасян в беседе с корр. News.am коснулся проблем отечественного футбола, рассказал о том, почему он решил вернуться в «Арарат», и подтвердил сведения о том, что его подопечные хотят выступать в российском чемпионате.

- Аркадий Георгиевич, прошедший год был високосным и трудным для многих. Каким он был для вас?

- Год был трудным, но мы выполнили ту задачу, которая стояла перед нами - сделать армянскую команду. Как известно, в чемпионате Армении очень много легионеров, от этого наш футбол не выигрывает. В Армении должны играть армянские футболисты. Тем более что легионеры не соответствуют нужному уровню (я проверил всех игроков). А если не соответствуют, то лучше дать шанс местным игрокам. У нас есть хорошие футболисты, но они потеряли годы развития. Сейчас мы должны сделать все, чтобы у них был прогресс. Не могу сказать, что это футболисты высокого класса, но достойные.

- Вы больше не будете работать с легионерами?

- Скоро нашу команду пополнят несколько бразильских футболистов.

- В таком случае это уже, выходит, не армянская команда. Вы просто меняете африканских футболистов на бразильцев...

- Африканские футболисты очень трудолюбивые, но у них класс не тот. Возможно, в других командах есть хорошие кадры, но не у нас. Бразильцы перспективны. С ними не будем подписывать долгосрочные контракты. Понимаете, совсем без легионеров (это как бы вариться в собственном соку) тоже не просто.

- Вы ставите на бразильских футболистов, чтобы “заиграть” их в «Арарате», а потом перепродать в другие клубы? Все знают, что именно вы привезли в свое время футболиста сборной Маркоса Пиззелли …

- У бразильцев совершенно иное восприятие футбола. Неспроста такие команды, как «Шахтер» и «Зенит», делают на них ставку.

-Уже присмотрели конкретных игроков?

- Нет, у нас будет человек, занимающийся данным вопросом.

- В «Арарате» нет селекционного отдела?

- Нет. Многого пока нет. Нам нужно поднимать общий уровень футбола, начиная с элементарных вещей… Нужны датчики для проверки пульса футболистов, для определения километража…

- Ваше возвращение в «Арарат» было очень неожиданным. После того как вы покинули клуб, вы часто критиковали его руководство. Как после стольких размолвок все же пришли к согласию?

- Все руководство клуба взял в свои руки Вардан Срмакеш. Он пригласил меня в Швейцарию. Там мы все обговорили. Там также был и Грач Каприелян. Они согласились с моими условиями.

- Какие условия?

- Строить армянскую команду. Ставить цель – побеждать.

- Первая часть чемпионата позади. «Арарат» на последнем месте...

- «Арарат» не на последнем месте, а на шестом (смеется). В команде были проблемы, которые мы должны были решить. Они (проблемы. -Ред.) свалились на меня. Я пришел, не зная, кто эти футболисты, кто продвинул их, при том что они столько не стоят. Я взялся работать, другой, думаю, не смог бы… Мы в армянском футболе не в том направлении идем. Здесь все смешалось. Половина клубов - легионеры. Если так будет продолжаться, может и эти 6 команд прекратят существование. Надо, чтобы наши армянские футболисты стали бороться. Мы без боя никому не проигрываем. Будем тренироваться больше, будем побеждать. У меня был такой опыт, когда я пришел в «Арарат». Многие забыли, как в 1982 году “Арарат” шел на 14 месте. Я пришел - и команда быстро поднялась на первое место. Сам даже удивился. Все это говорит о том, что футболистов надо хорошо готовить. В итоге мы заняли пятое место, но играли здорово. Тогда у нас все футболисты были армянские, и мы выступали в чемпионате СССР. Посмотрите, сейчас в каждом возрастном турнире нужны около 300 футболистов, из которых 90 процентов идут в армию и только 10 остаются. После армии только 10 процентов опять хотят заниматься футболом. Проблема...

- Всего 6 команд. Как вместить столько футболистов?

- То, что в Армении осталось всего 6 команд, это вопрос не ко мне. Люди не хотят вкладывать деньги в армянский футбол.

- Почему?

- Потому что армянский футбол принадлежит одному человеку.

- Как я поняла, на весенний сезон вы не ставите перед собой цели бороться за медали?

- Мы будем бороться в сезоне 2017-18. За этот сезон мы поменяли человек 20.

- Кроме легионеров, еще и половина команды ушла?

- Были футболисты, которые хотели играть в других командах. Есть футболисты, которые не хотят играть. Если футболист талантливый - это одно дело, но когда таланта нет и есть большие амбиции, то таких легко отпускаем.

- Если не ошибаюсь, в «Арарате» самые низкие зарплаты из всех клубов Армении. Насколько известно, в «Пюнике» получают почти столько же.

- У них, может быть, больше, чем у нас. Но у них играют лучшие футболисты. А у нас играют те, кого уже оттуда отчислили. Футболист не должен думать в первую очередь о деньгах. Надо хорошо работать - деньги придут.

- Помню, пару лет назад вы говорили, что футболист не может хорошо играть, когда перед ним стоит вопрос о хлебе насущном...

- Да, было такое. Но футболист должен знать, что если он будет хорошо играть, то и деньги появятся. А не наоборот… ты плати, а я буду играть так себе. Сейчас у наших футболистов я вижу мотивацию...

- Это правда, что «Арарат» хочет выступать в Российской лиге?

- Есть такое желание. Газзаев хочет создать объединенный чемпионат. Вот «Арарат» и написал заявление, чтобы выступать в этой лиге.

- А как вы оцениваете шансы армянских команд в объединенном чемпионате?

- Сборная играет, но клубы, сами видите, вылетают… Ну не знаю, как …Может, интерес проснется у зрителей и это будет толчком, а то сейчас пустые стадионы…

- У вас большой опыт тренерской работы, однако у вас был большой перерыв в карьере. А футбол, известно, не стоит на месте, прогрессирует. Вы обучались новым навыкам?

- Я получал лицензию, но здесь мне нечему учиться. Молодые приходят, говорят – вы по-старому работаете. Но главное - результат. Когда у нас в Союзе учились на тренера, в других странах не было такой методики. У нас школа была хорошая. К сожалению, сейчас в футболе мы от всех отстали...

– Бывший игрок «Арарата» Сергей Авакимян назвал вас в прессе “тираном”. Почему?

- Я первым его снял. Он нечестным путем попал сюда. Когда я пришел в «Арарат», его пригласили в сборную. Его устроили в «Арарат», потом Сукиасян его устроил в сборную, и его трансферная цена поднялась. Потом я заметил, что он не любит работать и не того уровня футболист. Я таких, как он, футболистов много видел. Если он игрок сборной, почему его опять не позвали? А чем он сейчас занимается? Он свои деньги от клуба получил. Если я плохой, то почему Сукиасян его вновь не вызвал в сборную?

– Как вы реагируете, когда говорят, что у вас сложный характер?

– У меня правильный характер. Я, когда с человеком работаю, люблю, чтобы он выполнял свои задачи. Когда футболист говорит «мне удобно играть на позиции центрального защитника»… Я впервые услышал «мне удобно». Его пригласили как крайнего защитника, потом он болел, потом колено болело, потом еще что-то. Я требовательный к футболистам, к работе…

– Вы как футболист и тренер имели славную карьеру. Есть у вас несбывшаяся футбольная мечта?

– Мечты нет, но я в армянском футболе. Думаю, на уровне Армении еще могу что-то сделать. Мне скоро 70. Многие люди столько не живут. Бог дал мне такую возможность. Я вернулся в футбол, чтобы сделать то, чего не удалось раньше… В моей жизни уже ничего не изменится, а в футболе надо работать и стремиться к тому, чтобы «Арарат», наш бренд, вновь заявил о себе. И чтобы наши болельщики почувствовали, что есть такая команда… И чтоб меня не забывали…

(С сокращениями)

Вера Мартиросян