“Лучший чемпионат мира, чем когда-либо видели”

Форвард «Реал Солт-Лейк» и сборной Армении Юра Мовсисян в интервью с новостным агентством ESPN FC утверждает, что чемпионат мира 2018 года в России будет “лучшим чемпионатом мира, чем когда-либо видели”, и что болельщики не должны волноваться о своей безопасности.

С приближением турнира, от которого нас разделяет расстояние меньше чем в 18 месяцев, становится значительным беспокойство о терроризме, инфраструктуре страны, хулиганстве и расизме болельщиков страны-организатора. Того, что зимние Олимпийские игры 2014 года оказались в этом плане успешными, недостаточно, чтобы развеять сомнения.

Все же Мовсисян убежден, что турнир пройдёт без каких-либо существенных проблем. Нападающий «Реал Солт-Лейк» провёл пять сезонов в российской Суперлиге, один за ФК «Краснодар» и еще четыре за «Спартак» Москва.

“Я знаю русских, и я знаю, какие они люди, - говорит Мовсисян. - Они очень дружелюбные, радушные люди, и я полагаю, что это будет лучшим чемпионатом мира, который кто-либо когда-либо устраивал. Они собираются сделать так, чтобы ничего не произошло и чтобы все улыбались на улицах. Постараются сделать всех счастливыми. Им хочется, чтобы люди, уезжающие из России, говорили: “Моё прежнее мнение об этой стране было ошибочным”. Они собираются доказать людям, что все страхи всего лишь предположения.

Люди говорят много ерунды, даже не представляя, о чём ведут речь, черпая свои познания из компьютера или телевизионного экрана. Они, даже ни разу не побывав в России, начинают говорить о ней так, как будто бы знают её досконально”.

Существуют опасения, что российское правительство не относится к расизму серьезно. Июньский отчет Guardian 2015 года зарегистрировал более чем 100 таких инцидентов в предшествующих двух сезонах российской Лиги. На Евро 2012 российский Футбольный союз был оштрафован за расистские скандирования российских болельщиков в адрес защитника чешской сборной Теодора Гебре Селассие. У цветных болельщиков вызывает беспокойство возможный нерадушный приём.

Мовсисян не отрицал, что такие инциденты имели место, но добавил, что проблема расизма свойственна не только России и что страна-организатор примет необходимые меры, чтобы исключительно все наслаждались турниром.

“Есть также расизм здесь (в США), и мы видим это практически каждый день, - сказал он. - Я не думаю, что тут существует большая разница. В обществе нормальных людей его никогда нет. Если вы поедете как турист или как комментатор, вы никогда с этим не столкнётесь. Я знаю, что президент (Владимир Путин) примет все меры, чтобы подобного не произошло.”

Мовсисян добавляет: “Я бы сказал, что очень волнуюсь за чемпионат, потому что много моих друзей собираются принять в нём участие, и, надеюсь, Армения тоже будет играть там.

Я думаю, что они будут одними из удачливых хозяев во всей истории чемпионатов мира, потому что они хотят быть лучшими и собираются потратить немалые деньги”.

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Напомним, очередные призывы лишить Россию права проведения мирового первенства появились в декабре 2016-го после публикации второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Он заявил о существовании системы государственной поддержки применения допинга российскими спортсменами. А в минувший вторник национальные антидопинговые организации 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить РФ от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.