Мхитаряна называют важнейшим условием успеха “Манчестер Юнайтед”

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал домашнюю ничью с «Ливерпулем» (1:1) в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Напомним, что армянский футболист отыграл весь матч.

Атмосфера на «Олд Траффорд» была отличной. Спасибо болельщикам за поддержку и веру в команду.

Это не лучший результат для нас, но неплохо, потому что проигрывали по ходу матча. Мы могли и выиграть, и проиграть, но думаю, что мы заслуживали победу, так как мы продемонстрировали отличную командную игру. При счете 1:1 мы пытались забить второй гол, но не получилось. Это неплохой результат, потому что мы приближаемся к лучшей четверке. Феллайни, Мата и Руни, выйдя на поле, придали свежесть команде. Они нам очень помогли, и мы рады, что им удалось что-то изменить. Мы должны победить в следующем матче. Мы не думаем о рекордах, а просто в каждой игре стремимся к победе», - приводит слова Мхитаряна официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

А в интервью Daily Mail Мхитарян отметил, что мог перейти в “Ливерпуль” в 2013 году, когда “красных” тренировал Брендан Роджерс, а сам он еще находился в составе “Шахтера”. Тогда хавбек не принял предложение, а спустя несколько недель перешел в “Боруссию” после разговора с Юргеном Клоппом. “Я говорил несколько раз по телефону с Роджерсом. Он убеждал меня перейти в “Ливерпуль”, чтобы играть рядом с Суаресом и Джеррардом. С одной стороны, я думал, что должен принять предложение. С другой, понимал, что разрыв между футболом в Англии и на Украине огромен. Спустя две недели я встретился с Клоппом, после чего принял решение перейти в “Боруссию”. Знал, что у него хорошая репутация по работе с молодыми игроками. Уверен, тогда я поступил правильно. Клопп - очень хороший человек. Он всегда поддерживает игроков, когда у них проблемы на поле или за его пределами.

Он очень помог мне, потому что я слишком много думал о футболе. После каждого поражения я зацикливался на том, какие шансы упустил во время матча. Клопп сказал мне, что это просто жизнь и у меня еще будут шансы. Но чтобы они пришли, я должен быть в хорошем настроении. Тогда я понял, что все делают ошибки и нельзя слишком долго переживать из-за них.

…Шесть побед подряд, вернувшие “Манчестер Юнайтед” в число претендентов на лиго-чемпионские места - заслуга многих людей. Но один из главных творцов этого перелома - Генрих Мхитарян, игрок армянской сборной, бывший дончанин и дортмундец. В этом сейчас сходятся многие специалисты, пишет спортивный портал terrikon.com.

Джейми Реднапп, эксперт SkySports, в прошлом - популярный футболист, вспоминает, как комментировал матч “Манчестер Юнайтед” - “Тоттенхэм”, открывший эту серию. Тогда он поймал себя на мысли, что именно появление Мхитаряна изменило саму суть игры “красных”. “Когда ты имеешь двух игроков топ-уровня, вроде Ибрагимовича и Погба, ты имеешь большие шансы на победу. Но когда появляется кто-то еще, способный решать такие же задачи, это уменьшает давление на них. Поэтому видно, как им нравится играть с Мхитаряном”, - говорит Реднапп.

Он немножко поспорил с легендой “Ливерпуля” Джейми Каррагером, который заметил, что со стороны Моуринью было хорошим тренерским решением в конце концов найти правильное место для Мхитаряна. “Я думаю иначе. Это показало, где бы команда могла находиться, если бы Мхитарян играл с самого начала”, - заявляет Реднапп. Он обращает внимание на еще одно важное следствие новой роли Мхитаряна: “Изменилось поведение Моуринью. Когда ваш тренер не в духе и кажется недовольным тем, как идут дела, раздевалка - не самое приятное место в мире. Моуринью снял с команды оковы, позволил ей играть в наступательный, захватывающий футбол, который так нравится зрителям. Его настроение стало гораздо лучше. Это передалось команде, и Мхитарян - большая часть этого”.

Напомним, что в этом сезоне Генрих Мхитарян участвовал в 10 играх своей команды и забил 2 гола. Он выходил на замену в первых трех матчах чемпионата Англии. Все три “МЮ” выиграл. Потом было “дерби Манчестера”, и Жозе Моуринью решил доверить армянину место в стартовом составе. Матч “Юнайтед” проиграли, Мхитарян был заменен в перерыве, после чего надолго сел “на банку”. Вновь он появился только в 13-м туре, опять выйдя на замену. К тому моменту “Юнайтед” погрузился в кризис и сполз в середину турнирной таблицы. Стремясь вырваться из неожиданного омута, Моуринью начал пробовать самые неожиданные варианты состава. В 14-м туре в игре с “Эвертоном” Мхитарян опять вышел с первой минуты и сыграл почти весь матч. Затем был тот самый матч с “Тоттенхэмом”, о котором вспоминал Реднапп - прекрасный, динамичный гол Мхитаряна принес “красным” победу. В следующем матче с “Сандерлендом” Мхитарян довершил победное дело, исполнив “удар скорпиона”. После этого, кажется, у Моуринью нет сомнений в том, может ли он рассчитывать на Мхитаряна как на игрока “основы”.