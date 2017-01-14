Ваан Бадалян: “Усталых, серых театров в природе не должно быть”

Драматические события апрельской войны, документальные свидетельства участников боевых действий послужат основой для нового спектакля Малого театра Национального центра эстетики. Более того, по замыслу автора проекта, опаленные войной герои выйдут на сцену в непривычном для них актерском амплуа. Об этом корр. «НВ» в эксклюзивном интервью заявил лауреат ряда престижных международных театральных фестивалей, худрук Малого театра Ваан БАДАЛЯН.

Когда началась война в Арцахе, я находился в Италии на фестивале. Было тяжело смотреть новостные выпуски, слышать о гибели наших ребят. Депрессивное состояние не оставляло и после возвращения в Армению. До сих пор ощущения и чувства очень остры. Несомненно, эта тема в ближайшее время найдет свое отражение в репертуаре театра. Просто не хотелось бы заранее озвучивать все идеи и мысли по этому поводу. Могу лишь сказать, что в основе постановки будут свидетельства и тех, кто погиб, и тех, кто уцелел.

- Можно ли провести некие творческие параллели со спектаклем «Не покидай меня», в котором пронзительный и трогательный пластический рассказ о любви и предательстве ведут не только профессиональные танцоры, но и актеры с инвалидностью?

- Если имеется в виду вовлечение в спектакль самих участников боевых действий, а возможно и тех, кто получил серьезные ранения, то такое намерение есть. Мне хотелось бы контрастно представить на сцене как бы две действительности – там и здесь. Здесь мы почему-то постоянно обманываем себя, скрываем проблемы за красочными и нарядными конфетными фантиками, зарываемся в соцсети и придумываем новые мифы, далекие от реальных угроз и вызовов времени. Но неразрешенные «гордиевы узлы» приводят к страшным трагедиям. Словом, импульс есть и есть, что сказать и донести до зрителя.

- Насколько мне известно, проект «Не покидай меня» получил реальное финансовое содействие, благодаря которому и была создана инклюзивная танцевальная группа как профессионалов, так и артистов, имеющих инвалидность. А кто бы сегодня смог профинансировать новую, как я могу судить по предыдущим работам, мультимедийную и инновационную постановку?

- Первая инклюзивная театральная и танцевальная труппа по примеру и при поддержке знаменитой Candoco стала реальностью благодаря программе Британского совета «Танец без границ». Для меня это был импульс, посыл в какой-то иной мир, который будто звал меня. Это был жизненный опыт освоения новой реальности. Мы, не задумываясь, говорим «люди с ограниченными возможностями», но в этой ограниченности столько неограниченности – ее просто нужно увидеть. Думаю, в новой постановке необходимо будет пригласить хореографа из Англии, почерк и стилистика которого отличались бы от наших предыдущих работ. Разумеется, для этого необходимы средства, которых пока нет. В принципе, я не люблю жаловаться на нехватку финансов, хотя это реальная и тяжкая ноша. Каждый спектакль требует чуть ли не героических усилий актеров, самоотверженности, энтузиазма всего коллектива театра. Но при всей проблематичности доставания денег, в театре это не должно быть доминантой. Есть некая внутренняя убежденность - если будет воплощаться что-то действительно нужное обществу, зрителю, то и спонсоры найдутся, то и все «меркантильные» вопросы найдут свое разрешение. Беспокоит другое. В последнее время меня притягивает и интересует реальный, можно сказать, документальный человек. Вот как его интересно и пронзительно показать на сцене – это действительно проблема…

- Зная вашу страсть к необычным сценическим воплощениям и оригинальным метаморфозам, можно предположить, что решение в любом случае будет неординарным. Таковым можно считать, например, майский «сюрприз», преподнесенный Малым театром в рамках международной акции к 400-летию смерти Шекспира, когда фрагменты спектакля «Shake Speare» воплотили в фойе станций ереванского метрополитена?

- Это танцевальная постановка, состоящая из нескольких эпизодов популярных шекспировских пьес «Макбет», «Король Лир», «Отелло» и «Гамлет», премьера которой состоялась в феврале прошлого года. Эпизоды спектакля повторялись в метро один за другим в течение часа, а в перерывах актер Арсен Григорян читал отрывки из шекспировских трагедий в армянском переводе. Сопровождалось все это действо аудиозаписями шекспировских пьес в исполнении знаменитых актеров Лоуренса Оливье и Джуди Денч.

- Малый театр нашел свою уникальную нишу в столичной театральной жизни и у Вас есть своеобразная формула востребованности и успеха?

- Формула проста – театр должен быть современным, созвучным зрительским запросам. Это и средства выражения, это и энергетика, это и тематика. Мертвых, усталых, серых театров в природе не должно быть. Причем планку соответствия современному зрителю необходимо поднимать до международного уровня, а не работать на потребу той публики, которая вот сегодня заполнила зал. Слава Богу, наша труппа часто ездит на фестивали, участвует в различных международных проектах. Это позволяет набираться опыта и сохранять нужный баланс, ритм, творческий запал. В мире давно наблюдается тенденция скрещивания, переплетения самых различных видов и жанров искусства.

В частности, на мой взгляд, в театре уже размыты границы традиционного деления на танцевальное или сугубо драматическое действо. Новые времена требуют новых форм самовыражения, новых направлений. По крайней мере наш театр придерживается именно этой точки зрения. По крайней мере это мое кредо!

- Вам известны другие театры в Армении, которые проповедовали бы подобные принципы, тенденции? Смотрите ли спектакли других режиссеров?

- Конечно же, смотрю. К сожалению, из-за отсутствия времени не могу похвастаться, что видел все новые спектакли. Но знаю, что есть молодые режиссеры, которые реализуют неординарные проекты, постановки. К примеру, интересные процессы происходят в Ереванском театре кукол им. Туманяна, художественный руководитель которого – Рубен Бабаян приветствует новые идеи и не чурается “уступать” молодым право на неординарный спектакль. Речь, в частности, о недавней постановке Шекспира. Но, откровенно говоря, в смысле эстетики или профессионального уровня столичная театральная жизнь сегодня пребывает не в лучшей форме. Думаю, что нашим режиссерам и актерам не хватает искренности. Порой спектакли буквально механически просчитаны, часты случаи, когда постановки ставятся с единственной целью, как бы угодить большему числу зрителей – в ущерб качеству, эстетике. Да и с точки зрения менеджмента структура театра в настоящее время является проблематичной, поскольку управленческая “махина” работает непонятным образом. Это далеко не голословное утверждение. У меня был опыт работы и в театре им. Сундукяна, где я ставил “Легенду о Макбете”- на основе шекспировской трагедии, и в пароняновском театре…

...Если говорить о современной отечественной драматургии, то, на мой взгляд, есть огромный пробел. Очень много разговоров на эту тему. Одни говорят, что есть пьесы, есть даже альманах “Драматургия”, который регулярно публикует работы современных авторов и которые я, кстати, регулярно читаю. Несомненно, очень рад, что в этом направлении проводится такая работа, что авторы пишут и публикуются. Но я пока не нахожу то произведение, которое написано специально для театральных подмостков и которое меня вдохновило бы на все сто процентов! А вот в прозе, и особенно в современной зарубежной, лично для меня такие яркие встречи не редкость. Правда, здесь возникают определенные проблемы, связанные с соблюдением авторских прав, достойным переводом, но все это преодолимо…

- У Малого театра есть и другая специфическая особенность – эстетическое воспитание подрастающего поколения. В связи с определенными успехами на сугубо профессиональном театральном поприще, нет “соблазна” сконцентрироваться именно на этом? Да и в принципе, насколько востребовано сегодня в армянском обществе эстетическое воспитание?

- К нам в студию поступают дети в возрасте 8 лет. Специальных экзаменов при поступлении не сдают, для приема достаточно одного лишь желания. Естественно, далеко не все потом выйдут на профессиональную сцену. Ведь наличие одаренности, таланта и массы специфических особенностей актерского ремесла еще никто не отменял! Но суть и миссия студийной работы в другом. Актерская профессия в данном случае лишь способ привития художественного вкуса, передачи определенных эстетических принципов, а главное - расширения кругозора, мировосприятия.

Беседовал