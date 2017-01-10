Почетные члены в ограниченном пространстве

Последней экспозицией ушедшего года в Доме художника стала выставка «Зов». Прелюбопытнейшее зрелище в малом зале привлекло внимание хотя бы тем, что выставлялись работы почетных членов СХ Армении. Ни больше, ни меньше.

Организатор и, конечно, участник выставки живописец Геворг Багдасарян не впервые удивляет своим энтузиазмом. На его боевом счету проведение шести тематических экспозиций. Трудящимся запомнились: «Кони», «Танец», «Ню» и другие, которые он в одиночку организовал, осуществил и к тому же выпустил вполне достойные каталоги (каталог “Зов” находится в производстве”). Как, спросят? Секрет фирмы.

«Зов» - это зов души художников, которые откликнулись на призыв-предложение Геворга. 45 почетных членов нашего союза принесли 120 работ. Когда именно возник институт почетных членов СХ, в памяти не зафиксировалось, однако они есть. Это те, кто увлекается и занимается изящными искусствами, в промежутках между основным своим делом и работой. Причем не одноразово, а много лет. Всерьез. По зову души они пустились в свободное плавание в бурных волнах нынешнего ART-а. Кто во что горазд. Для них нет правил и канонов, они не озабочены традициями и цеховой солидарностью. Результат, думаю, удивил многих. Кто-то из почетных остался приверженцем соцреализма, кто-то ринулся в пучину абстрактного искусства, кто-то как был, так и остался примитивистом. Они, почетные члены, не тяготятся как выбором вида - живопись, графика, скульптура, так и выбором сюжета или темы. Опять же – вольному воля. Пейзаж, так пейзаж: вид из окна или целый ландшафт. В большом ходу изображения церквей и хачкаров, а то и вовсе заморская природа, ведь в экспозиции есть работы художников из Ирана, США, Польши, России. Много различных “композиций”. Это в немалой степени способствовало разногранности выставки. Глаз не скучал - хороших работ оказалось немало. «Жаль, что некоторые уже покинули наш мир, другие уехали, третьи не захотели…» - сокрушается Геворг Багдасарян. Его радует, что среди авторов есть поэт, пианист, хореограф, инженеры, люди науки. Они работают искренне, увлеченно, в отличие от многих художников, которым их профессия давно опостылела, да и лень. Иначе ведут себя почетные члены, для них каждое произведение как первое и последнее – выкладываются сполна, пытаясь прежде всего обойти себя. Вырваться на шаг вперед. Для них искусство прежде всего зов, а не товар. Ни один из них не рассчитывает продать продукт своего вдохновения. Конечно, при случае могут и продать, но это не концепт, а случайность. Чистое искусство, не оскверненное коммерцией. Так они думают.

Как бы ни было, получилась приятная и, повторим, любопытная выставка. Неожиданная. Сегодня собрать в одну экспозицию столь разных художников очень нелегко. Такие выставки, особенно в конце года, разнообразят плавное течение худжизни и стимулируют как почетных членов СХ, так и рядовых, не почетных. А также настраивают на оптимистический лад.