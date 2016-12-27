Юрий Стоянов сыграл армянина, отправившегося в Азербайджан

В Москве завершился XVI Форум национальных кинематографий, собравший режиссеров с постсоветского пространства. Руководил процессом глава Конфедерации союзов кинематографистов Рустам Ибрагимбеков. Автор сценариев к фильмам «Белое солнце пустыни», «Урга. Территория любви», «Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем» представил «Кавказское трио» Эльдара Шенгелая (Россия-Грузия-Испания).

Роль армянина, приехавшего в Баку, сыграл Юрий Стоянов, азербайджанца - Гога Пипинашвили, а грузина – знаменитый хозяин харчевни в «Приключениях Буратино» Баадур Цуладзе, пишет газета “Московский комсомолец”, публикуя также интервью с Р.Ибрагимбековым, который заявляет, что “армянин в Азербайджан не может приехать вообще”. Да что там, “я три года не могу поехать в Баку из-за того, что не поддерживаю официальную азербайджанскую пропаганду, призывающую к ненависти к другому народу”…

А фильм начинается с того, что молодой актер из Баку переезжает в Москву, работает в театре и по настоянию родного отца-армянина решает сменить азербайджанскую фамилию на армянскую. Все это становится ударом для близких.

“МК” беседует с Рустамом Ибрагимбековым.

- Наш форум проходит после четырехлетнего перерыва благодаря гранту, который мы получили через Союз женщин России. К нам приехали люди, прошедшие тяжелейшие испытания в своих странах. Казалось бы, есть Фонд СНГ, и Россия громогласно заявляет о заинтересованности в тесных контактах с постсоветскими странами, звучат трескучие фразы об общем кинематографическом пространстве, но всем на это наплевать. Но жажда общения у кинематографистов есть.

- Чего вы хотите? Какое будущее видите?

- Хотим жить как люди. Не как звери. Киргизы увидели таджиков, а узбеки таджиков. Границы между некоторыми государствами были закрыты на протяжении 25 лет. На нашей предыдущей киношколе молодые армяне впервые увидели живых азербайджанцев, за несколько дней они подружились, и это важнейшее дело.

- Вы написали сценарий «Кавказского трио». Происходящее там напоминает театр абсурда. Неужели такое возможно?

- Армянин в Азербайджан не может приехать вообще. Я поражаюсь девственности понимания мира в Москве. Из Армении выдворили 400 тысяч азербайджанцев, из Азербайджана – 300 тысяч армян. Это длится уже 30 лет. И конца этому нет. Какой это театр абсурда? Конфликт не рассосался. Я три года не могу поехать в Баку из-за того, что не поддерживаю официальную азербайджанскую пропаганду, призывающую к ненависти к другому народу. В свое время Константин Симонов писал: «Убей немца. Увидел — убей!” Объяснялось это обстоятельствами войны. Сейчас тоже обстоятельства войны. …Как можно в третьем тысячелетии решать подобного рода вопросы таким образом? Я не отказываю армянам в праве считать, что это их территория. Мы считаем, что это наша земля. Это предмет обсуждения. Один выстрел студента в Сараево привел ко Второй мировой войне. Но я категорически против призывов, что армяне – наши враги и не надо общаться с ними. Есть немало причин того, что межгосударственные конфликты продолжаются, существует внешнее влияние. В свое время создавались управляемые конфликтные точки, чтобы удерживать в узде территории. Они были и в Средней Азии, и в Прибалтике. Нельзя восстанавливать один народ против другого. Потом по приказу сверху скажут: «Миритесь!», а народы будут враждовать столетиями, потому что это процесс инерционный. Когда в Армении говорят, что азербайджанцы – чудовищный народ, а в Азербайджане заявляют, что армяне – наши заклятые враги, а интеллигенция молчит, - дело плохо. Есть страшные проблемы между государствами, но причем тут народ?

Вы обратили внимание на то, что в нашем фильме все организовано против героя? Все это было со мной. Несколько лет назад я тоже привез армянина в Баку. Тогда писали, что Ибрагимбеков – враг нашего народа. К главному герою все нормально относятся, но вдруг появляется толпа, полицейские, которые дают возможность побить, а потом говорят, что хватит. Герою Стоянова не поставили штамп на границе. Все это организованные вещи, чтобы разобраться с этим человеком.

- Важно, что режиссером стал грузин?

- Нужна была нейтральная фигура. Эльдар Шенгелая – мой товарищ, прекрасно понимающий суть проблемы. Я – автор сценария и продюсер. Фильм снят в Тбилиси. Московскую часть снимал я как режиссер, а помогал мой сын Фуад Ибрагимбеков. Дело в том, что Эльдар и операторы не могли получить визу в короткие сроки, а кинопроизводство ждать не может. Фильм пока мало кто видел. На форуме прошел его второй показ.

- Почему Юрий Стоянов сыграл армянина?

- Он похож на моего друга-армянина, которого я привозил в Баку. Армяне, как и евреи, бывают очень разные. Стоянов сказал, что даже не хочет говорить о деньгах, настолько понравилась ему роль, только попросил не клеить ему усы. По-моему, он замечательно сыграл.

Светлана ХОХРЯКОВА

(С сокращениями)