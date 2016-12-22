Венецианская Биеннале: армянский ландшафт замедленного действия

После шести месяцев работы завершилась XV Биеннале архитектуры в Венеции. Лучшим национальным павильоном назван павильон Испании, награжденный «Золотым Львом». Армянской экспозиции в числе отмеченных не оказалось. Бойкие кураторы молчат, как партизаны. Разместилась она далеко от эпицентров Биеннале – от Джардини и Арсенале, в притворе церкви Сурб Хач конгрегации Мхитаристов на армянском острове Сан Лазаро, куда надо плыть на вапоретто. Сквозной темой нашей экспозиции авторы-кураторы выбрали «Ландшафт независимой Армении». Об этом самом ландшафте с начала года и до открытия павильона 26 мая говорили и писали взахлеб отечественные СМИ. Потом и вовсе забыли.

Загадочная тема туманила головы журналистов и вызывала недоумение знающих людей. Ответственным за павильон явилось Минкультуры в лице Вардана Карапетяна, а куратором – архитектор Сархат Петросян. По словам последнего, павильон демонстрирует то, что «сегодня ежедневно в результате человеческой деятельности в Армении меняется ландшафт, который в ближайшем будущем может претендовать на то, чтобы стать культурной ценностью и удостоиться заботы общества и государства». Забористо и лихо, хотя и не очень-то понятно как концепт. Не говоря уже о том, что ландшафт в результате человеческой деятельности меняется повсюду. Как этот меняющийся ландшафт проник в Биеннале, так никому толком не понятно до сих пор. Ну и ладно.

Подумалось, что Карапетян, Петросян и Минкультуры покажут восстанавливаемую из руин зону бедствия: сотни домов и предприятий, километры дорог, новостройки и транспортные развязки в Ереване, тот же Северный проспект, аэропорт «Звартноц» и т.д. Каждый гражданин Армении может напомнить об изменениях ландшафта в зоне видимости. Что хотели показать в Венеции – оставалось тайной до той поры, пока экспозиция армянского павильона появилась на сайте Минкультуры, как и несколько «живых» кадров, должных показать ажиотаж посетителей Биеннале, стремящихся непременно увидеть Padiglione Armeno. Однако в кадрах было человек пятнадцать, и только, причем своих. Они со скукой взирали на мониторы с фотографиями. Сайт же и поведал, что армянская экспозиция состоит их пяти разделов. Первый – площадь Свободы образца 1988 года, как бы самое начало «независимого ландшафта». Второй: Гюмри после землетрясения. Недостройки, руины, пустые улицы – тоска зеленая. Третий: современные кладбища в Ереване и Спитаке, не нуждающиеся в комментариях. У нас свои погосты, у других другие. Четвертый: ереванские надстройки и пристройки, захламленные балконы, крыши, уродливые «мансарды». И, наконец, пятый раздел: город Мецамор, запущенный и безлюдный. К каждому разделу посетителям предлагались глубокомысленые наукообразные тексты, толкующие, что к чему. Типа вот он – ландшафт независимой Армении, полюбуйтесь, до чего довели страну.

Вся эта «экспозиция» была свезена в Венецию, где каждый участник стремится показать лучшее: и отдельные страны, и архитектурные бюро, и объединения, и просто мэтры. Главное – показать зодческие достижения, представить новые идеи и проекты, пусть даже самые нереальные и спорные. Карапетян и Петросян показали один только негатив и хлам, хорошо нам всем известный. С какой стати это барахло под «научно-философским» соусом подавать в Венеции? Одно утешение: посетителей, чтобы полюбоваться этой суррогатной наукой, оказалось мало, о чем сообщили свидетели. Говорят, заходили в притвор заблудшие, а через минуту выскакивали - смотреть-то нечего. Так вот почему так? «Армения в этом году празднует 25-летие независимости и мы ретроспективно пытались понять, каковы наши достижения, чтобы не повторить то, что уже подверглось обсуждению. Мы поставили себе задачу начать новую дискуссию про архитектуру, чтобы двинуться дальше, - объяснил Сархат Петросян. И далее продолжил: - Общие черты армянского и испанского павильона, который получил «Золотого Льва», говорят о правильном подходе Армении». То есть, уверен Сархат, он с Варданом Карапетяном и испанцы со своим «Золотым Львом» - одно синхронное плавание. Только вот Льва им не дали, даже оловянного. Врет любезный. Испанцы построили свою экспозицию на контрасте. Сначала фотографии заброшенных объектов и самостроев, возникших после строительного бума, а в другом зале их реанимация и завершенный результат. Показали, например, как недостроенная бойня превратилась в культурный центр. Не случайно же испанский павильон был назван «Незаконченное». Если бы Карапетян и Петросян хотя бы предложили варианты-трансформации «надстроек-пристроек»… а так полное фуфло, недостойное даже доклада в самой Армении.

Выводы: участие в архитектурной Биеннале в Венеции, других международных архимероприятиях – дело чрезвычайное и ответственное. Это не дело частных лиц, пусть даже под прикрытием Минкультуры. Вообще непонятно, необъяснимо, почему архитектурой должно заниматься это ведомство. Концепцию и конкретную экспозицию должны разрабатывать профессионалы: Комитет по градостроительству, Союз архитекторов, а не «продвинутые» частные лица. Если же им так хочется в Венецию, могут участвовать своими проектами на общих правах.

Пока же можно констатировать, что нынешнее участие Армении на Биеннале в Венеции явилось полным провалом. Стыд и срам. Министерство оба молодца обвели вокруг пальца и вволю “понаехали” в этот чудный город. Почему они решили так сильно навредить Армении – необъяснимо. Цели и задачи неизвестны. Не говоря о том, что в Армению, по версии Карапетяна и Петросяна, ни один потенциальный турист не поедет. В контексте развития туриндустрии можно сказать, что в Венецию была отправлена мина замедленного действия, точнее – пугающий образ собственной страны. А сколько денег было потрачено – не счесть! Особенно спонсорских. Зато здорово нагулялись. А это главное.